Thế giới
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 11:45 GMT+7

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 11:45 GMT+7
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Ảnh RIA

Nhóm lực lượng liên hợp của Nga đang đẩy mạnh "cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết mọi khu vực tiền tuyến, ông cho biết tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8.

“Phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy vào mùa xuân và mùa hè, kẻ thù đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của chúng tôi, trong khi phải chịu tổn thất nặng nề”, ông nói.

“Kết quả là, Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải điều động các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để 'bịt lỗ hổng'. Hiện tại, sáng kiến ​​chiến lược hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga”, ông Gerasimov nói thêm.

Cuộc tấn công này đi kèm với các cuộc tấn công "quy mô lớn" thường xuyên vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine, ông Gerasimov nói thêm. "Trong giai đoạn xuân hè, các cuộc tấn công như vậy đã được thực hiện nhằm vào 76 cơ sở quan trọng", ông nói.

Các cuộc tấn công hỏa lực lớn có mục tiêu vẫn tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và khu phức hợp công nghiệp quân sự ở Ukraine.

Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng những tiến bộ trên chiến trường sẽ không thể thực hiện được nếu không có "sự cung cấp kịp thời" " vũ khí, tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự có độ chính xác cao" từ ngành công nghiệp Nga.

