Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/11): Nối dài đà tăng, Kho bạc Nhà nước sắp bơm gần 2.400 tỷ đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/11) thế giới có nhịp chỉnh mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chỉnh mạnh trong phiên vừa qua, hiện dừng ở mức 99,38 điểm.

Đồng USD đã có "cú rơi tự do" về ngưỡng 99,2 điểm, suy yếu so với đồng euro và yen Nhật do lo ngại về thị trường lao động Mỹ xấu đi. Lo ngại này xuất phát sau khi một báo cáo cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân cắt giảm việc làm vào tháng trước.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

ADP Research cho biết hôm qua rằng các ước tính sơ bộ của họ ghi nhận các nhà tuyển dụng tư nhân mất trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 25/10. Tin tức này xuất hiện khi chính phủ liên bang đang dần mở cửa trở lại, giúp sớm công bố một loạt dữ liệu kinh tế có thể chỉ ra một nền kinh tế đang chậm lại.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, cũng cho rằng việc chính phủ mở cửa trở lại sẽ bắt đầu cho thấy nhiều vết nứt hơn trong nền kinh tế.

Thượng viện Mỹ đã thông qua một thỏa hiệp vào đầu tuần về việc chấm dứt đóng cửa chính phủ - giai đoạn ghi nhận lâu nhất trong lịch sử Mỹ, nhằm phá vỡ bế tắc kéo dài hàng tuần đã làm gián đoạn lương thực cho hàng triệu người, khiến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang không được trả lương và làm tắc nghẽn giao thông hàng không.

Tiếp theo, thoả hiệp đó sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Chủ tịch Mike Johnson nói rằng ông muốn thông qua nó ngay vào thứ 4 và gửi nó đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.

Đồng bạc xanh đã tăng trở lại trong những tuần gần đây khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng lợi suất do triển vọng tăng trưởng tích cực hơn cho nền kinh tế. Nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang cũng cảnh giác với việc cắt giảm lãi suất hơn nữa do lo ngại về triển vọng lạm phát .



Thị trường đang định giá 67% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Khối lượng giao dịch thấp vào hôm qua một phần do thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa dịp nghỉ lễ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/11) trong nước nối dài đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.129 VND/USD, tăng 11 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.872 - 26.385 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.913 - 26.323 VND/USD, tăng 12 đồng chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 12/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.095 - 26.385 VND/USD, tăng mỗi chiều 12 đồng so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.133 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.373 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.051 - 26.373 VND/USD, tăng 19 đồng chiều mua và 12 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.373 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 12 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.802 - 27.902 đồng/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Tại Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV/2025 mới công bố, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết VND là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee Ấn Độ và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah Indonesia.



Trong khi đó, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD, với mức tăng dao động từ 7,65% đối với đồng TWD (Đài Loan) đến 2,5% đối với đồng CNH (Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục).



Theo UOB, VND hiện vẫn duy trì gần mức thấp kỷ lục 26.436 VND/USD ghi nhận vào tháng 8, trong bối cảnh NHNN tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tham chiếu theo hướng làm giảm giá đồng nội tệ.



Nhóm phân tích cho biết mặc dù mức độ tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số sức mạnh USD (DXY) khá hạn chế, VND có thể sẽ phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng suy yếu của USD, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.



UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VND và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND như sau: 26.400 trong quý IV/2025, 26.300 trong quý I/2026, 26.200 trong quý II/2026 và 26.100 trong quý III/2026.

Kho bạc Nhà nước sắp bơm gần 2.400 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng

Ngày 10/11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại với khối lượng dự kiến tối đa là 100 triệu USD.

Số ngoại tệ này sẽ được mua theo hình thức giao ngay trong ngày 11/11. Ngày thanh toán dự kiến là 13/11. Nếu sử dụng giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (23.913 VND/USD, tại ngày 11/11), số tiền KBNN dự kiến chi ra để thực hiện giao dịch trên vào khoảng 2.391 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, KBNN đã có 15 đợt chào mua ngoại tệ. Trong các đợt chào từ tháng 3 đến tháng 5, lượng ngoại tệ KBNN chào mua có quy mô khá lớn từ 100 - 300 triệu USD mỗi đợt.

Việc KBNN tổ chức đấu thầu mua USD (thông thường mục đích chính là trả nợ nước ngoài) trong khi giá trị đồng USD vẫn duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ thêm đà tăng của tỷ giá. Động thái chào mua ngoại tệ của KBNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND vẫn neo cao.

Cụ thể, ghi nhận trong ngày 11/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên liền trước, tăng 776 đồng so với đầu năm.

Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.862 - 26.374 VND/USD. Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên khoảng 23.913 - 26.323 VND/USD.