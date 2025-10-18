Tỷ giá USD/VND hôm nay (18/10) thế giới hồi phục sau nhịp chỉnh mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hồi phục sau nhịp chỉnh mạnh, hiện dừng ở mức 98,19 điểm.

Hiện, sự thận trọng về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang âm ỉ và tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ đang diễn ra cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh, khiến nó đang trên đà có tuần tồi tệ nhất trong gần ba tháng qua.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 100% mà ông đề xuất áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là “không thể duy trì lâu dài”, song ông vẫn quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về thế bế tắc mới nhất trong đàm phán thương mại. Các cuộc đàm phán này rơi vào căng thẳng sau khi chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát hoạt động xuất khẩu đất hiếm. Tổng thống Donald Trump đồng thời xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong hai tuần tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh chịu áp lực bởi niềm tin ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 10, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Fed ông Powell đưa ra một số bình luận thiên về chính sách nới lỏng trong tuần này.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào cuối tháng này, do các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ vẫn đang cho thấy những tín hiệu trái chiều.

Ông Steve Englander, Giám đốc nghiên cứu thị trường ngoại hối nhóm G10 toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Có một chút áp lực bán phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD”.

Những tin tức liên quan đến Trung Quốc, dù đã phần nào được đính chính cùng các thông tin về tình hình ngân hàng khu vực và tín dụng nói chung đang khiến đồng bạc xanh suy yếu, ông Englander cho biết thêm.

Ông Dilin Wu, chuyên gia chiến lược của Pepperstone, cho rằng lo ngại về thương mại, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến đồng USD dễ bị tổn thương.

“Rất khó để tìm thấy kịch bản tích cực cho chỉ số USD. Nhà đầu tư đang chuyển hướng sang vàng, tiền điện tử và các tài sản khác như một biện pháp phòng ngừa rủi ro”, ông nói.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (18/10) trong nước: Thị trường tự do tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.101 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.845 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.896 - 26.306 VND/USD, giảm 8 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 18/10. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.116 - 26.356 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.156 và bán ra ở ngưỡng 26.356 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.117 - 26.356 VND/USD, tăng 48 đồng chiều mua và giảm 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.356 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.020, bán ra ở mức 26.356 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và giảm 13 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mua vào ở mức 26.684 đồng/USD, giá bán ra ở mức 26.764 đồng/USD; tăng mạnh với 34 đồng/USD ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm phiên trước đó.