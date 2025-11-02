Chủ đề nóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã

Linh Anh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 08:26 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.750 - 27.850 đồng/USD, tương ứng tăng vọt 241 đồng chiều mua và 191 đồng chiều bán so với đầu tuần.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) thế giới phục hồi, tâm điểm cuộc họp của Fed

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) kết thúc tuần ở mức 99,6 điểm, nhờ nhịp phục hồi những phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, chỉ số giữ mức tăng gần 0,9%.

Theo Reuters, đồng USD chỉ tăng trong 2/10 tháng qua, giảm 9,6% từ đầu năm đến nay. Những tín hiệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là một trong những nguyên nhân gây ra tự suy yếu của đồng USD nhưng lại hỗ trợ hầu hết các đồng tiền Đông Nam Á.

Còn trong tuần qua, đồng tiền này được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn lo ngại về lạm phát.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Nhìn lại tuần qua, mở đầu tuần, đồng USD đã gần như không thay đổi, ở mức 98,6 điểm sau khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng Mỹ được công bố và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần này.

Sang phiên 28/10 và 29/20, chỉ số DXY suy yếu về ngưỡng 98,48 điểm và tiếp tục giằng co sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng nhẹ hơn dự kiến đã thúc đẩy đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Đáng chú ý, đến ngày 30/10, đồng USD chứng kiến nhịp leo dốc thời điểm đầu giờ (theo giờ Châu Á) trước khi điều chỉnh về ngưỡng 98,8 điểm. Diễn biến "lạ" này xảy ra sau khi Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường, và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

"Rủi ro với thị trường việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp. Tuy nhiên, nền kinh tế đang phát đi các tín hiệu mâu thuẫn. Đầu tư kinh doanh tăng mạnh cho thấy nền tảng vững chắc, nhưng tốc độ tuyển dụng chậm lại.

Quan chức Fed thừa nhận việc ra quyết định của họ bị hạn chế do chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu họ sử dụng về tỷ lệ thất nghiệp mới được cập nhật đến tháng 8. Dù vậy, các chỉ số hiện có cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ vừa phải.

Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng bắt đầu bằng việc đề cập đến tình trạng chính phủ đóng cửa. "Dù một số dữ liệu quan trọng của chính phủ bị hoãn công bố do việc đóng cửa, các số liệu còn lại từ khu vực công và tư nhân đều cho thấy triển vọng việc làm và lạm phát không thay đổi nhiều so với cuộc họp tháng 9", ông phát biểu trước báo giới.

Powell cũng nói rằng dù việc đóng cửa "gây sức ép đến hoạt động kinh tế trong thời gian này", những tác động đó sẽ đảo ngược sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Chủ tịch Fed nhận định tăng trưởng việc làm "chậm lại đáng kể" từ đầu năm, cho rằng một phần nguyên nhân là hoạt động nhập cư giảm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp đi. Ông cũng khẳng định "thuế nhập khẩu tăng đã kéo giá nhiều hàng hóa lên cao, khiến lạm phát nhích lên".

Dù vậy, ông Powell ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12. "Tại cuộc họp lần này, có nhiều ý kiến khác biệt rõ rệt về hướng đi trong tháng 12. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn", ông nói.

Đến sáng 31/10, đồng USD tiếp tục bật tăng so với sáng phiên liền kề, lên ngưỡng 99,25 điểm. Theo các nhà phân tích, sự khởi sắc này được cho là nhờ tâm lý tích cực xoay quanh các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng với việc Washington vừa đạt thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc.

Phiên sáng ngày 1/11, đồng USD giữ vững đà tăng so với sáng qua, hiện ở mức 99,6 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư cho biết, sự chia rẽ trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ, cùng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế từ chính phủ liên bang, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khăn.

“Nghe có vẻ như ông ấy chỉ đang cố giữ cho mình thêm lựa chọn”, ông Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại State Street Global Markets, nhận định.

Ông Dixon dự báo chỉ số USD sẽ dao động tích lũy quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật 102, trước khi có thể tăng trở lại trong năm tới, khi tăng trưởng kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh hơn.

“Xét về vị thế giao dịch, có thể thấy rằng các nhà đầu tư, ít nhất là nhóm đầu tư dài hạn, đã gần như cạn dư địa bán khống đồng USD, nên tôi cho rằng việc đặt cược vào xu hướng giảm của đồng tiền này sẽ khó khăn”, ông Dixon cho biết thêm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.093 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên đầu tuần. Tuần qua, tỷ giá trung tâm ổn định khi ghi nhận biến động khi hầu hết các phiên đều giảm nhỏ giọt và 1 phiên đi ngang.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.838 - 26.348 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.887 - 26.295 VND/USD, hiện chưa biến động so với phiên vừa qua.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.077 - 26.347 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.127 và bán ra ở ngưỡng 26.347 VND/USD, đi ngang ở phiên cuối tuần.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.041 - 26.347 VND/USD, còn ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.347 VND/USD, đều đi ngang so với sáng qua.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.750 - 27.850 đồng/USD, tăng 51 đồng chiều mua và tăng 29 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.

So với phiên đầu tuần ở mức 27.509 - 27.659 đồng/USD (mua bán), thị giá tại thị trường tự do tăng vọt 241 đồng chiều mua và 191 đồng chiều bán.

10 nhà băng đồng loạt tăng lãi suất

Theo ghi nhận, có tới 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 10, điển hình Bac A Bank điều chỉnh tăng tới 3 lần. Thị trường không ghi nhận bất kỳ ngân hàng nào giảm lãi suất trong tháng này.

Các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 10 vừa qua gồm Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB. Mức tăng thấp nhất từ 0,1%/năm, cao nhất lên đến 0,7%/năm như tại Sacombank với lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-5 tháng.

Chỉ tính riêng lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, SHB là ngân hàng điều chỉnh lãi suất mạnh nhất với mức tăng 0,35%/năm; Bac A Bank tăng 0,25%/năm. Các ngân hàng HDBank, Techcombank, VIB, Sacombank cùng tăng 0,2%/năm và NCB tăng 0,1%/năm.

Song song với việc tăng lãi suất, nhiều ngân hàng còn đẩy mạnh chương trình khuyến mãi để hút dòng tiền gửi. Không ít nhà băng đang chạy đua thu hút tiền gửi bằng cách tặng quà hoặc tặng lãi suất cho người gửi tiền, như LPBank, VIB, GPBank, VietBank, Vikki Bank, Techcombank, MB, VietinBank, Vietcombank...

Đặc biệt, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank) còn mời các KOL tham gia livestream trên fanpage của ngân hàng vào 20h hằng ngày để giới thiệu về các gói khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Theo Vikki Bank, từ nay đến 22/1/2026, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng mỗi ngày, mỗi tuần đều có cơ hội trúng từ 5 chỉ vàng đến 1 lượng vàng. Giải thưởng cao nhất lên đến 1kg vàng.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tính đến cuối tháng 10/2025, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực tài chính dồi dào này đã góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy nguồn tiết kiệm trong dân cư.

