U23 Singapore mang sao gốc Nhật đấu U23 Việt Nam

Sau chuyến bay dài khoảng 4 tiếng từ sân bay Changi (Singapore), thầy trò HLV Firdaus Kassim đã được Ban Tổ chức địa phương đón tiếp nồng nhiệt, tặng hoa chào mừng và gửi lời chúc thi đấu thành công tại bảng C.

U23 Singapore đã đến Việt Nam. Ảnh: VFF.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Singapore mang tới 24 cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia S-League. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura, cầu thủ thuộc biên chế CLB Albirex Niigata Singapore.

U23 Singapore có sự chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Dù là đội đến Việt Nam muộn nhất so với U23 Bangladesh và U23 Yemen, U23 Singapore vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi trải qua chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha đầu tháng 8. Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư Tử cũng thu được kết quả khả quan ở các trận giao hữu gần đây: hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia.

Theo kế hoạch, ngày 2/9, U23 Singapore sẽ có buổi tập duy nhất tại sân tập Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Thầy trò HLV Firdaus Kassim sẽ đá ra quân gặp U23 Yemen vào lúc 16h00 ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.