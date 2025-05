UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch điều tra tài nguyên du lịch trước khi sáp nhập với tỉnh An Giang

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phương án điều tra tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trước khi sáp nhập với tỉnh An Giang.

Theo đó, đối tượng điều tra tài nguyên du lịch bao gồm các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.

Vì sao ở Việt Nam hay xuất hiện các con động vật hoang dã có nọc độc khi mưa rào, cách nào phòng tránh?

Trong đó, tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm: Cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích phát triển du lịch.

Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm: Di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích phát triển du lịch.

Thời gian điều tra từ năm 2025, dự kiến thực hiện trong 4 - 5 năm; phạm vi điều tra trên toàn tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang làm đầu mối phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh công bố và thực hiện lưu trữ và nhập dữ liệu vào hệ thống kết quả điều tra tài nguyên du lịch hàng năm…

Một góc khu du lịch Lại Sơn, Kiên Hải.

Trước đó, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển du lịch.

Giữa Hà Nội, xuất hiện một "cụ" me cảnh có dáng như bản đồ Việt Nam, chủ nhân cũng không biết cây đã mấy trăm năm tuổi

Để thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, UBND tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu trong năm 2025 đón trên 11 triệu lượt du khách (tăng 12% so năm 2024). Trong đó, ước đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22,6% so năm 2024); 9,85 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 28.500 tỷ đồng (tăng 13,4% so năm 2024).

UBND tỉnh Kiên Giang đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện: Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trong kỷ nguyên mới.

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Chính sách áp dụng định mức phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn” để làm cơ sở triển khai thực hiện các Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách liên quan đến phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Hoàn thành “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một xã ở Bắc Giang có "kho báu" hơn 700ha, cho thứ quả đỏ au, nhờ bán đi Trung Quốc, Nhật Bản, EU mà dân khấm khá

Đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả liên kết xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu du lịch gắn với các gói sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp cụ thể, bảo đảm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa.

Tăng cường quản lý điểm đến, kiểm soát sức chứa tại khu, điểm du lịch và bảo vệ môi trường du lịch; đẩy mạnh kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch và môi trường điểm đến, xử lý nghiêm các vi phạm để tạo môi trường du lịch đồng bộ, an toàn, văn minh, thân thiện…

Du khách trải nghiệm tour khám phá sông nước An Giang. Ảnh: báo An Giang.

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, tỉnh mới An Giang có gì hấp dẫn?

Hai con sông nào chảy song song ở Long An, bắt nguồn từ Camphuchia qua Tây Ninh, hòa vào nước 9 dòng Cửu Long?

Đến nay, du lịch Kiên Giang đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống của nhân dân, trở thành điểm sáng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, Kiên Giang ước đón trên 3,1 triệu lượt khách (tăng 13,7% so với cùng kỳ, đạt 28,4% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đón trên 479 nghìn lượt (tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch năm); tổng thu đạt trên 13 tỷ đồng (tăng 79,4% so với cùng kỳ, đạt 45,8% kế hoạch năm).

Kiên Giang hội tụ như một Việt Nam thu nhỏ với địa hình đa dạng: biển đảo, rừng núi, đồng bằng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nhiều nơi còn giữ được nét hoang sơ. Đặc biệt, Phú Quốc là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn.

Tỉnh Kiên Giang có hai vườn quốc gia, trong đó U Minh Thượng có hệ sinh thải rừng tràm ngập nước ngọt là khu Ramsar thứ tám của của Việt Nam.

Kiên Giang cũng là tỉnh duy nhất ở miền Nam có nhiều núi đá vôi chạy tới sát biển tạo nên cảnh quan thiên nhiên hết sức kỳ thú, độc đáo, riêng có.

Bên cạnh các tài nguyên du lịch tự nhiên đặc sắc, tỉnh Kiên Giang còn có hệ thống tài nguyên văn hóa lịch sử phong phú và có giá trị với hơn 160 di tích, nhiều vùng là căn cứ cách mạng, như: rừng U Minh, Hòn Đất, Hà Tiên…

Trồng sả tốt um trên cánh đồng 20ha ở Vĩnh Long, anh trai này bán củ sang nước nào mà hễ nhổ lên là hết veo?

Trong khi đó, An Giang là tỉnh có nhiều sông, núi, với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhiều dân tộc và nhiều tôn giáo cùng chung sống lâu đời…Từ đó, đã tạo ra những giá trị văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng; nhiều công trình kiến trúc văn hóa độc đáo, nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

An Giang hiện có 2 khu du lịch, 1 khu du lịch cấp quốc gia là Khu du lịch quốc gia Núi Sam, 1 khu du lịch cấp tỉnh là Khu du lịch Núi Cấm và 14 điểm tham quan trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, An Giang đón 8,5 triệu lượt khách du lịch (tăng 13% so cùng kỳ), doanh thu từ du lịch đạt 5.900 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh đón khoảng 9,1 triệu lượt khách tham quan. Quý I/2025, khoảng 4,1 triệu lượt khách đến với tỉnh, doanh thu 4.700 tỷ đồng (tăng 4,4% cùng kỳ).