Ukraine cho nổ tung 3 tuyến dẫn nhiên liệu trọng yếu của Nga ở vùng Moscow

Đường ống dẫn dầu Koltsevoy phát nổ ở vùng Moscow. Nguồn: Ảnh chụp màn hình video/Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 31/10 đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt, phá hủy hệ thống đường ống dẫn dầu “Koltsevoy” tại huyện Ramensky, vùng Moscow - theo thông báo chính thức từ HUR.

Theo báo cáo, ba tuyến ống dẫn xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không của hệ thống này đã nổ đồng thời, khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng bị tê liệt.

“Cơ sở này hiện đã ngừng hoạt động hoàn toàn”, nguồn tin tình báo khẳng định.

Đường ống Koltsevoy có tổng chiều dài 400 km, tiếp nhận nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu ở Ryazan, Nizhny Novgorod và Moscow, với công suất vận chuyển hàng năm lên tới 7,4 triệu tấn - bao gồm 3 triệu tấn nhiên liệu hàng không, 2,8 triệu tấn dầu diesel và 1,6 triệu tấn xăng.

HUR nhấn mạnh: “Chiến dịch này đã giáng đòn nghiêm trọng vào năng lực quân sự của Nga, đồng thời tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước này”.

Đoạn video do Cục Tình báo Ukraine công bố cho thấy những cột lửa khổng lồ bốc lên ngùn ngụt từ các điểm nổ dọc tuyến đường ống Koltsevoy, vốn được xem là một trong những tuyến tiếp vận nhiên liệu chiến lược phục vụ lực lượng không quân và thiết giáp Nga.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tăng cường chiến dịch tấn công vào các mục tiêu năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm kho dầu, nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần quân sự - nằm trong nỗ lực làm suy yếu khả năng tiếp tế của Moscow trong mùa đông sắp tới.