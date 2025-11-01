Ông Trump tuyên bố nóng về tin đồn Mỹ sẽ không kích Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ABC News.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump trả lời ngắn gọn khi được hỏi liệu Mỹ có dự tính tấn công Venezuela hay không: “Không!”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những tháng gần đây, Mỹ liên tục điều thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực Caribe. Động thái đó khiến giới quan sát lo ngại về khả năng xảy ra các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela – quốc gia Nam Mỹ đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và bị Washington lên án vì các băng đảng ma túy.

Tuy nhiên, ông Trump không làm rõ liệu câu trả lời “không” của ông có nghĩa là bác bỏ hoàn toàn khả năng tấn công trong tương lai, hay chỉ đơn giản là Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ đã đẩy mạnh hoạt động chống buôn ma túy ở khu vực biển Caribe, khiến nhiều người tin rằng Washington có thể đang âm thầm mở rộng chiến dịch vào lãnh thổ Venezuela.

Một số tin tức chưa được xác nhận cũng cho rằng ông Trump muốn lật đổ chính quyền Maduro. Đáp lại, nhà lãnh đạo Venezuela cáo buộc Mỹ “đang tạo ra một cuộc chiến vĩnh viễn mới”.

Nỗi lo của ông Maduro càng tăng khi tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford được phát hiện di chuyển trong vùng biển Caribe. Trong các cuộc biểu tình ở Caracas gần đây, người ủng hộ chính phủ Venezuela mặc áo in hình ông Trump kèm khẩu hiệu “Yankee go home” (Đế quốc Mỹ cút đi) để phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ gần lãnh thổ họ.

Đụng độ trên biển và thương vong

Căng thẳng giữa 2 bên đang lên cao sau khi Venezuela hủy bỏ thỏa thuận khí đốt với quốc đảo láng giềng Trinidad và Tobago, với lý do nước này đã “đón tiếp” tàu khu trục Mỹ USS Gravely – cũng đang hoạt động trong khu vực.

Theo các nguồn tin khu vực, lực lượng Mỹ đã tiến hành 11 vụ tấn công bằng không kích vào các tàu thuyền trong vùng biển Venezuela với lý do chúng chở ma túy liên quan tới các băng nhóm tội phạm. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Phía Venezuela phủ nhận các cáo buộc, cho rằng Mỹ đang dựng chuyện để biện minh cho hành động quân sự.

“Chúng tôi không sản xuất lá coca”, Tổng thống Maduro tuyên bố, ám chỉ sự phi lý trong cáo buộc về “ma túy Venezuela”.

Phát biểu mới nhất của ông Trump được xem là một bước ngoặt đáng chú ý, bởi trước đó ông từng khẳng định đã cho phép CIA tiến hành hoạt động tại Venezuela. Hai tuần trước, ông nói ông đồng ý cho triển khai “các chiến dịch đặc biệt” vì cho rằng “chính phủ Venezuela đã thả tội phạm khỏi nhà tù và để họ tràn vào nước Mỹ”.

“Còn một vấn đề khác là ma túy. Rất nhiều ma túy đang được đưa từ Venezuela vào Mỹ qua đường biển. Chúng ta sẽ chặn lại — cả trên biển lẫn trên đất liền”, ông Trump nói trong cuộc họp báo trước đó.

Các động thái của cả Washington lẫn Caracas đang khiến khu vực Caribe trở thành điểm nóng quân sự mới. Trong khi Mỹ biện minh rằng họ chỉ đang “ngăn chặn ma túy”, nhiều nước Mỹ Latin lo ngại tình hình có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột, tái hiện lại những chương căng thẳng kiểu Chiến tranh Lạnh mà khu vực này từng chứng kiến trong thế kỷ 20.