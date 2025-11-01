"Đột nhập" các phi đội Ukraine bí mật "xé toang" màn đêm, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Một chỉ huy Ukraine nhìn qua kính nhìn đêm trước khi phóng máy bay không người lái tầm xa về phía Nga ngày 14 tháng 10 năm 2025. Ảnh Evgeniy Maloletka/Defensenews

Những cuộc oanh tạc nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Theo Defence, mục tiêu của các drone Ukraine mang tính chiến lược: Các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và các trung tâm hậu cần quân sự. Kể từ mùa hè, chiến dịch dùng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tăng tốc mạnh mẽ, làm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp nước Nga và buộc Moscow phải căng mỏng hệ thống phòng không.

Được chế tạo từ các bộ phận do một mạng lưới xưởng rải rác cung cấp, những chiếc drone này hiện bay xa hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Các sĩ quan Ukraine mặc áo giáp di chuyển nhanh gọn; đèn đội đầu phát sáng màu đỏ để tránh lộ. Động cơ nổ lách tách như xe máy cũ khi khói xả lơ lửng trong đêm không trăng. Vài phút sau, lần lượt từng chiếc cất cánh khỏi một đường băng tạm và hướng về phía đông.

Những vụ tấn công đã gây ra tình trạng thiếu xăng ở một số nơi tại Nga làm nổi bật sự dễ tổn thương ngày càng tăng trong cơ sở hạ tầng của nước này.

Thượng tướng Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cho biết hôm thứ Sáu rằng trong năm nay, Ukraine đã thực hiện hơn 160 cuộc tấn công thành công nhắm vào các cơ sở khai thác và lọc dầu Nga.



Trong đó, drone Ukraine đã nhiều lần đánh trúng 16 nhà máy lọc dầu lớn của Nga, chiếm khoảng 38% công suất lọc danh nghĩa của nước này, theo một đánh giá gần đây của Carnegie Endowment, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ.



Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố khả năng tấn công tầm xa được cải thiện của Ukraine đang gây thiệt hại thực sự - buộc Kremlin phải nhập khẩu nhiên liệu và giảm xuất khẩu.

“Chúng tôi tin rằng họ đã mất tới 20% nguồn cung xăng - trực tiếp do các cuộc tấn công của chúng tôi”, ông nói với báo chí tại một buổi họp báo ở Kiev gần đây.

Công nghệ, con người và chiến thuật là yếu tố quyết định

Tại địa điểm phóng bí mật, chỉ huy phụ trách chiến dịch - một người đàn ông cao lớn được xác định bằng tên gọi “Fidel” theo quy định mật danh của quân đội Ukraine - quan sát qua kính nhìn đêm khi các drone vút lên bầu trời đầy sao.

“Drone đang tiến hóa. Thay vì bay 500 km giờ chúng bay 1.000… Ba yếu tố quyết định một chiến dịch thành công: drone, con người và kế hoạch. Chúng tôi muốn đạt kết quả tốt nhất", ông nói.

Phần lớn phi đội của Ukraine là sản phẩm nội địa. Liutyi, một mẫu máy bay thường xuất hiện trong các cuộc oanh tạc đêm, là một khung máy cao tới ngang thắt lưng, thân hình giống chiếc xúc xích, cánh quạt ở phía sau và đuôi tam giác đặc trưng. Nó trông không bóng bẩy hay đáng sợ - giống đồ của cửa hàng DIY (Do It Yourself) hơn là vũ khí - nhưng việc lắp ráp đơn giản cho phép nó liên tục điều chỉnh, dễ sử dụng và tối ưu để xuyên qua không phận tuyến đầu được giám sát nghiêm ngặt của Nga.

Tiêu biểu cho triết lý sản xuất chiến tranh giản tiện của Ukraine, Liutyi - có nghĩa là “dữ dội” trong tiếng Ukraine - đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của quân đội Ukraine và gần đây còn xuất hiện trên một con tem bưu chính địa phương.

Drone Ukraine bay xa hơn, nguy hiểm hơn

Tầm hoạt động của những drone Ukraine - với một số mẫu đã tăng gấp đôi về tầm trong năm qua để thường xuyên đánh trúng mục tiêu của Nga trong bán kính 1.000 km tính từ biên giới - đánh dấu một sự thay đổi trong địa lý xung đột.

Những cuộc tấn công một năm trước chỉ gây hư hại các nhà máy lọc dầu Nga trong phạm vi hẹp hơn, chủ yếu ở các vùng biên giới phía tây của nước này. Chi phí cũng đã giảm, khi drone tầm xa hiện được sản xuất ở Ukraine với giá chỉ từ khoảng 55.000 USD mỗi chiếc nhưng là thách thức đáng kể đối với các hệ thống phòng không đắt tiền.

“Những gì chúng ta thấy là Ukraine đang ngày càng tìm cách đưa chiến tranh vào sâu trong lãnh thổ Nga. Phần lớn thời gian của cuộc chiến, Nga luôn xem lãnh thổ của họ là nơi an toàn. Giờ điều đó không còn đúng nữa”, ông Adriano Bosoni, giám đốc phân tích tại RANE, một công ty phân tích rủi ro toàn cầu, nhận xét.

Logic chiến lược, theo ông Bosoni, là bào mòn hậu cần của Nga: bằng cách buộc Moscow phải điều chỉnh tuyến cung ứng và triển khai phòng không ra diện rộng hơn, Kiev sẽ tìm cách làm suy giảm năng lực duy trì các hoạt động quy mô lớn của đối phương.

Các cuộc tấn công drone lặp đi lặp lại của Ukraine được cho là đã dẫn tới thiếu hụt nhiên liệu nội địa ở Nga, hạn chế xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay, dù sản lượng dầu thô toàn cầu nhìn chung vẫn ổn định và giá cả không biến động mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây nhận định, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cho đến nay đã gây tác động nghiêm trọng - nhưng không đủ để làm tê liệt hoàn toàn. Hầu hết các nhà máy đã hoạt động trở lại trong vòng vài tuần.

Những cuộc tấn công sâu này, dù vậy, vẫn trao cho Kiev thế chủ động vào một thời điểm quan trọng. Mỹ và châu Âu đang tăng cường các biện pháp trừng phạt lên ngành dầu của Nga, trong khi yêu cầu của Kiev về tên lửa Tomahawk tầm xa từ Mỹ vẫn đang bị đình trệ.