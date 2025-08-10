Ông Zelensky tuyên bố không cho Nga nỗ lực thứ hai nhằm chia cắt Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky trong bài phát biểu buổi tối. Ảnh: Strana.

Trong bài phát biểu tối 9/8, ông Zelensky nói rằng Tổng thống Nga Putin đã chiếm Crime, tiếp đó chiếm các vùng Donetsk và Lugansk, tập hợp lực lượng gần biên giới Ukraine và sau đó chiến tranh bùng phát.

"Giờ đây Putin muốn được tha thứ vì đã chiếm giữ miền Nam vùng Kherson, Zaporizhia, toàn bộ lãnh thổ vùng Lugansk, vùng Donetsk và Crimea. Chúng tôi sẽ không cho phép nỗ lực chia cắt Ukraine lần thứ hai này" - ông Zelensky nói.

Ông tuyên bố Ukraine sẽ giữ vững lập trường: "Chúng ta phải chấm dứt chiến tranh bằng một nền hòa bình xứng đáng, dựa trên một cấu trúc an ninh rõ ràng và đáng tin cậy. Các đối tác của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi trong việc này".

Ông cũng nói rằng Ukraine cần một nền hòa bình thực sự lâu dài, không phải là ngừng bắn sau đó, trong nhiều tháng, mà là ngay lập tức.

Ông nói thêm rằng Ukraine "ủng hộ mọi đề xuất" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bắt đầu từ tháng 2 và đang chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo với Nga.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới tại tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ.

Theo tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, ông Putin đã nói với đặc phái viên của Trump là Steve Witkoff rằng Nga sẽ chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ từ Kiev và sự công nhận quốc tế đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Đáp lại những thông tin đó, hôm qua ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga trong quá trình thảo luận về một thỏa thuận hòa bình, nhưng sẵn sàng cho các giải pháp thực sự nhằm đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài.