Tổng thống Nga Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Wittkoff. Ảnh: Điện Kremlin.

Một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga RDIF Kirill Dmitriev cảnh báo ngày 9/8.

"Tất nhiên, một số quốc gia muốn tiếp tục xung đột sẽ thực hiện những nỗ lực to lớn (khiêu khích và tung thông tin sai lệch) để phá hoại cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump" - ông viết trên Telegram.

Tương tự, tờ Strana của Ukraine cho rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đã khởi động một chiến dịch quy mô lớn nhằm phản đối khả năng đạt được thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Strana lấy ví dụ, tờ Bild của Đức, dẫn nguồn tin riêng, cho biết đặc phái viên Mỹ Stephen Witkoff đã “hiểu sai ý của ông Putin” và rằng nhà lãnh đạo Nga vẫn muốn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của bốn tỉnh, chứ không chỉ Donetsk và Lugansk.

Theo Bild, ông Putin chỉ đề xuất một lệnh ngừng bắn từng phần — cụ thể là ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng và các thành phố lớn ở hậu phương — chứ không phải một lệnh ngừng bắn toàn diện.

“Witkoff không biết mình đang nói gì” - Bild được cho là dẫn lời một quan chức chính phủ Ukraine.

Theo thông tin của tờ báo Đức, đánh giá này cũng được các quan chức chính phủ Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, tờ báo không giải thích rõ bằng cách nào các quan chức Ukraine và Đức lại biết chính xác nội dung cuộc trao đổi giữa Putin và Witkoff, trong khi họ không có mặt tại cuộc gặp.

Bild cũng đưa ra nhận xét mang tính phê phán về cuộc trao đổi tối 7/7 giữa phía Mỹ - gồm đặc phái viên Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance với các đối tác châu Âu.

“Phía châu Âu có cảm giác rằng người Mỹ vẫn chưa đạt được sự thống nhất nội bộ về tình hình hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến Witkoff, khi các phát biểu của ông về cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin bị xem là rắc rối. Ông tạo ấn tượng với người châu Âu là quá tải và thiếu năng lực khi bàn về các vấn đề lãnh thổ” - Bild viết.

Strana trước đó đưa tin rằng chính quyền Ukraine và các nước châu Âu có thể tìm cách thuyết phục ông Trump từ bỏ việc yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ - một chủ đề được cho là đang được thảo luận trong quá trình đàm phán giữa Moscow và Washington.



