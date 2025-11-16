Văn hóa học tập EVNNPC: Trụ cột bền vững kiến tạo năng lực đổi mới và phát triển tổ chức

Với lực lượng hơn 26.000 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đang làm việc tại 17 tỉnh, thành miền Bắc, EVNNPC xem việc học tập, tự bồi dưỡng, đổi mới tư duy không chỉ là nhu cầu phát triển nghề nghiệp mà còn là nền tảng củng cố năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực thi hiệu quả văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

CBCNV EVNNPC tham gia khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp, thể hiện tinh thần học tập chủ động và liên tục trong toàn Tổng công ty. Ảnh: PV

EVNNPC cũng là đơn vị tiên phong trong việc đưa các xu hướng và công nghệ mới vào quá trình đào tạo. Khóa “” đã mở ra cách tiếp cận hiện đại đối với tri thức, góp phần thay đổi tư duy và cải thiện năng suất lao động. Song song với đó, mô hình “Đào tạo 1 giờ” được duy trì trong toàn hệ thống, giúp biến những buổi giao ban, sinh hoạt chuyên đề hằng ngày trở thành không gian học tập linh hoạt, thúc đẩy thói quen tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên – nền tảng quan trọng của tổ chức học tập.

Trong giai đoạn 2022–2025, EVNNPC đã triển khai hơn 150.000 lượt đào tạo, trong đó trên 70% thực hiện qua E-learning và Micro-learning. Đây không chỉ là yêu cầu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mà còn là bước chuyển có chủ đích nhằm xây dựng môi trường học tập linh hoạt, tiết kiệm chi phí và bao phủ rộng khắp. Các chương trình đào tạo được tổ chức đa cấp độ: từ phổ biến Tài liệu Văn hóa EVN, quản trị thực thi văn hóa, văn hóa an toàn, đến kỹ năng số, kỹ năng lãnh đạo và quản trị sự thay đổi. Riêng năm 2025, EVNNPC đã tổ chức 58 lớp đào tạo trọng điểm, đảm bảo 100% cán bộ quản lý các cấp được bồi dưỡng theo chuẩn EVN.

Khóa đào tạo “Ứng dụng AI – NotebookLM” giúp người lao động nắm bắt công nghệ mới, nâng cao hiệu suất và hoàn thiện kỹ năng số. Ảnh: PV

Bên cạnh đào tạo kỹ năng, EVNNPC chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa – học tập tạo chiều sâu cho giá trị văn hóa doanh nghiệp. Tủ sách EVNNPC, được khai trương tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (CTĐL Hải Phòng), trở thành điểm nhấn lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng tinh thần tự học trong CBCNV. Phòng Truyền thống EVNNPC tiếp tục là không gian giáo dục giá trị, nơi lưu giữ lịch sử ngành điện miền Bắc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong hành trình phụng sự ngành điện.

Không gian văn hóa đọc EVNNPC – nơi nuôi dưỡng thói quen tự học và lan tỏa giá trị tri thức trong CBCNV. Ảnh: PV

Văn hóa học tập tại EVNNPC không chỉ thể hiện trong lớp học mà còn được rèn luyện sâu sắc qua thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Trong những đợt thiên tai như bão Yagi, Kajiki, Bualoi… hay mưa lũ diện rộng, mỗi sự cố, mỗi điểm nóng khắc phục lưới điện đều trở thành “lớp học thực địa” nơi CBCNV trao đổi kinh nghiệm, rèn kỹ năng, củng cố tinh thần đồng đội và nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn. Từ những gian khó ấy, tri thức nghề nghiệp được tích lũy, lan tỏa và bồi đắp qua từng thế hệ.

Hệ sinh thái học tập nội bộ cũng tiếp tục được mở rộng thông qua các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, các khóa đào tạo văn hóa lãnh đạo, văn hóa an toàn và các hoạt động lan tỏa tri thức như talkshow văn hóa đọc – văn hóa số. Nhiều đơn vị điển hình như CTĐL Quảng Ninh, CTĐL Hà Tĩnh, CTĐL Lào Cai đã xây dựng thành công các mô hình “Tuần lễ học tập số”, “Người học giỏi việc”, “Học để phục vụ khách hàng tốt hơn”, giúp thấm sâu tinh thần học tập vào từng phòng ban, tổ đội.

Trong các đợt bão lũ, lực lượng công nhân EVNNPC không chỉ khôi phục lưới điện mà còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm ngay tại hiện trường, mỗi điểm sự cố vì thế trở thành một không gian học tập thực tiễn, nơi văn hóa học tập được thể hiện rõ qua tinh thần cùng nhau rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghề nghiệp. Ảnh: PV

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn quan trọng khi EVNNPC thực hiện tinh gọn bộ máy từ 27 xuống còn 17 Công ty Điện lực. Trong bối cảnh đó, văn hóa học tập trở thành điểm tựa quan trọng giúp CBCNV thích ứng nhanh với mô hình mới, nắm bắt quy trình công tác, ổn định tâm lý và duy trì sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn hệ thống.

Nhìn lại giai đoạn 2022–2025, có thể khẳng định EVNNPC đã xây dựng được nền tảng vững chắc của một tổ chức học tập hiện đại, nơi tri thức được trân trọng, sự học được khuyến khích và đổi mới được thúc đẩy. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2022–2025 đã tạo dựng nền tảng giá trị cốt lõi cho văn hóa học tập của EVNNPC, trở thành tiền đề vững chắc để Tổng công ty bước vào giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn đổi mới – sáng tạo – chuyển đổi số toàn diện.



