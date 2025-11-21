Văn Phú được vinh danh Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Môi trường làm việc được ghi nhận qua đánh giá độc lập và khách quan

Tại lễ công bố Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025 do Anphabe tổ chức ngày 19/11, Văn Phú tăng 2 bậc so với năm 2024, trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - Khối Doanh nghiệp vừa và đứng thứ tư trong nhóm Bất động sản - Dịch vụ bất động sản. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay.

Đại diện Văn Phú nhận chứng nhận Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Bảng xếp hạng của Anphabe được xem là thước đo uy tín hàng đầu, dựa trên khảo sát độc lập với 73.000 đáp viên gồm nhân viên, ứng viên và hơn 7.000 sinh viên.

Kết quả được kiểm chứng bởi Intage Việt Nam và bảo trợ bởi VCCI, đảm bảo sự khách quan và minh bạch. Theo Anphabe, bộ tiêu chí năm 2025 tập trung vào năm nhóm yếu tố: Nhận biết - Quan tâm - Ứng tuyển - Khát khao - Ưu tiên chọn, đồng thời đánh giá sâu mức độ gắn kết nội bộ và chỉ số hạnh phúc của nhân viên.

Việc Văn Phú duy trì đà tăng hạng liên tiếp cho thấy những cải thiện bền bỉ về văn hóa doanh nghiệp, chính sách phúc lợi và chiến lược phát triển nguồn nhân lực - những yếu tố đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn mới trong lựa chọn môi trường làm việc của nhân sự chất lượng cao.

Nơi làm việc nhân văn: Trao quyền, phát triển và chăm lo toàn diện cho con người

Một trong những điểm khác biệt của Văn Phú nằm ở chiến lược nhân sự phát triển từ gốc, hướng đến sự trưởng thành bền vững của từng cá nhân. Nhân viên mô tả văn hóa doanh nghiệp bằng ba đặc trưng: Thân thiện - chuyên nghiệp - trao quyền. Phong cách lãnh đạo “làm gương trước, đồng hành sau” tạo ra môi trường tin cậy, nơi mỗi người được khuyến khích chủ động, hợp tác và cống hiến.

Hệ thống phúc lợi được thiết kế toàn diện, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần và con đường nghề nghiệp lâu dài. Cán bộ nhân viên được khám sức khỏe định kỳ, tham gia bảo hiểm mở rộng, sử dụng bếp ăn dinh dưỡng và rèn luyện qua các hoạt động chạy bộ, pickleball, yoga… Hoạt động thăm hỏi kịp thời khi nhân viên hoặc gia đình gặp khó khăn càng làm nổi bật tinh thần nhân văn của doanh nghiệp.

Các cán bộ nhân viên Văn Phú thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết và sẻ chia

Năm 2025, Văn Phú đã đẩy mạnh nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu như: chuỗi “Làm chủ BIM” 12 buổi giúp đội ngũ làm chủ công nghệ; khóa “Nghệ thuật truyền đạt & tạo ảnh hưởng” nâng cao năng lực quản lý; Chương trình Quy hoạch Nhân sự Quản lý 2025 trở thành vườn ươm lãnh đạo trẻ… Các khóa học đều bám sát thực tiễn thị trường, phục vụ mục tiêu xây dựng đội ngũ tinh nhuệ và thích ứng nhanh.

Các hoạt động đào tạo được diễn ra liên tục nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ nhân viên

Song song đó là hệ thống hoạt động nội bộ như team building, giải chạy Vlasta Race, VPI Pickleball Tour hay chương trình VPI On The Move đã trở thành nét văn hóa riêng, củng cố tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực trong toàn hệ thống. Từ đó, các giá trị “Chuyên tâm - Hợp tác - Chia sẻ” được lan tỏa tự nhiên và bền bỉ.

Hoạt động teambuilding hàng năm trở thành nơi các cán bộ nhân viên Văn Phú được tỏa sáng

“Vị nhân sinh” - Nền tảng văn hóa tạo nên sức hút bền vững

Điều làm nên sức hút dài hạn của Văn Phú không chỉ nằm ở phúc lợi hay cơ hội phát triển, mà xuất phát từ triết lý “vị nhân sinh” - đặt con người ở trung tâm mọi chiến lược. Triết lý này được thể hiện nhất quán từ quy hoạch các dự án bất động sản theo hướng nhân văn, xanh và gắn kết cộng đồng, đến quản trị nội bộ với sự đầu tư bài bản cho sức khỏe, năng lực và lộ trình thăng tiến của mỗi cá nhân.

Sự kiên định ấy giúp Văn Phú liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín như Top 10 Thương hiệu BĐS giá trị nhất Việt Nam 2025, Top 10 Chủ đầu tư uy tín 2025, Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025… phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hóa nội bộ, chất lượng nhân sự và uy tín thương hiệu.

Hướng đến năm 2026, Văn Phú ưu tiên tối ưu vận hành, đẩy mạnh số hóa, mở rộng đào tạo theo hướng thực tiễn, tăng cường chăm sóc sức khỏe tinh thần và củng cố cộng đồng nhân sự gắn kết. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái nhân sự bền vững, nơi mỗi cá nhân được phát triển trong môi trường “xanh - khỏe - nhân văn”.

Việc tiếp tục góp mặt trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khẳng định uy tín của Văn Phú trong mắt người lao động và thị trường. Đây là kết quả của chiến lược phát triển con người nhất quán và giá trị nhân văn được nuôi dưỡng mỗi ngày. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, Văn Phú đang chứng minh rằng nền tảng bền vững của doanh nghiệp bắt đầu từ chính con người.