Văn Phú hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ: Lan tỏa tinh thần “vị nhân sinh” giữa mùa mưa lũ

Chung tay sẻ chia cùng người dân vùng tâm lũ

Những ngày cuối mùa mưa, TP. Huế oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử. Nhiều khu dân cư ngập sâu, hàng trăm hecta hoa màu bị cuốn trôi, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, hàng chục nghìn căn nhà tại nhiều xã, phường bị ngập sâu; hàng trăm héc ta hoa màu, cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Văn Phú đã nhanh chóng phối hợp cùng báo Công an Nhân dân và Công an TP. Huế tổ chức chương trình hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ. Đại diện doanh nghiệp cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tại các xã Phú Lộc, xã Hưng Lộc và Phường An Cựu.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch công đoàn Công ty CP Phá triển Bất động sản Văn Phú và ông Phạm Quang Khải, TBT báo Công an Nhân dân trao quà hỗ trợ người dân tại phường An Cựu, TP. Huế

“Khi chứng kiến TP. Huế và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, Ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ cho người dân tại một số khu vực bị thiệt hại. Chúng tôi hy vọng rằng, sự chia sẻ nhỏ này sẽ là một nguồn động viên tinh thần và mong người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau bão lũ. Văn Phú là doanh nghiệp bất động sản tiên phong theo đuổi triết lý “vị nhân sinh” và chúng tôi luôn quan niệm rằng, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở những công trình họ xây dựng mà còn ở trách nhiệm sẻ chia, đồng hành với cộng đồng - nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó chính là cách chúng tôi hiện thực hóa triết lý vị nhân sinh”, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch công đoàn Công ty Văn Phú trao quà hỗ trợ cho người dân tại xã Phú Lộc, TP. Huế

“Vị nhân sinh” - Triết lý phát triển vì con người và cộng đồng

Là một nhà phát triển bất động sản, ngày từ đầu Văn Phú đã định vị mình là một doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Triết lý “vị nhân sinh” - “vì con người mà kiến tạo” được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động: Từ quy hoạch dự án, thiết kế không gian sống đến các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Các dự án của Văn Phú được quy hoạch bài bản, đồng bộ và hướng đến yếu tố bền vững

Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên tục tổ chức các hoạt động cộng đồng như các sự kiện âm nhạc, văn hóa, thể thao… nhằm găn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Tất cả đều đều minh chứng cho cách mà Văn Phú biến triết lý “vị nhân sinh” thành hành động thiết thực.

Chính định hướng nhân văn đó đã giúp Văn Phú trở thành thương hiệu được tin cậy và ghi nhận rộng rãi, liên tiếp góp mặt trong các giải thưởng uy tín như: Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín Việt Nam, Top 10 Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam và Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

Trách nhiệm với địa phương & lan tỏa giá trị nhân văn bền vững

Huế không chỉ là vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mà còn là nơi Văn Phú đang nghiên cứu, phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình - một dự án quy mô lớn, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của miền Trung. Lấy cảm hứng từ cảnh quan biển Lộc Bình thơ mộng, dự án hướng tới mô hình phát triển bền vững, kết hợp giữa thể thao, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng sinh thái. Khi đi vào hoạt động, khu du lịch sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Huế, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phát triển.

Hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế vì thế không chỉ là sự sẻ chia tức thời, mà còn thể hiện sự gắn bó dài lâu và trách nhiệm của doanh nghiệp với nơi mình đầu tư. Đây là minh chứng cho cam kết của Văn Phú trong việc phát triển kinh tế song hành với chăm lo đời sống người dân - một cách tiếp cận bền vững cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không thể tách rời cộng đồng. Mỗi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần nâng cao chất lượng sống và mang lại giá trị thiết thực cho người dân nơi đó", đại diện Văn Phú chia sẻ.