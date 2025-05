Tin sáng (25/5): Vừa trở lại ĐT Việt Nam, Công Phượng “làm khó” Văn Toàn

Vừa trở lại ĐT Việt Nam, Công Phượng “làm khó” Văn Toàn

Trong danh sách ĐT Việt Nam tập trung trong đợt FIFA Days tháng 6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được HLV Kim Sang-sik điền tên. Đón nhận tin vui này, Công Phượng đã có hành động đặc biệt với người bạn thân Nguyễn Văn Toàn.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Văn Toàn đăng tải dòng trạng thái khoe tin nhắn Công Phượng tặng anh 4 vé hạng S-VIP xem chương trình ca nhạc của G-Dragon (nam ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc) tại Việt Nam với giá trị 26 triệu đồng. Tuy nhiên, điều này có thể khiến Văn Toàn khó xử bởi chương trình ca nhạc diễn ra vào ngày 21/6, còn Văn Toàn và Thép xanh Nam Định lại có trận đấu quan trọng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường vào ngày 22/6. Do đó, nếu nhận vé tặng của Công Phượng, Văn Toàn cũng chưa chắc sắp xếp được thời gian để đi xem ca nhạc.

Công Phượng và Văn Toàn là đôi bạn thân nhiều năm qua. Ảnh: B.Đ

Sao trẻ của Liverpool được tôn vinh tại Premier League

Ryan Gravenberch đã thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải này, góp công lớn giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League. Tiền vệ 23 tuổi đã vinh dự nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League.

Bayer Leverkusen chú ý đến Sancho

Jadon Sancho đang thi đấu ở Chelsea dưới dạng cho mượn từ M.U. The Blues nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ cánh người Anh. Trở về Old Trafford, Sancho sẽ 1 lần nữa đối mặt với tương lai bất định. Theo The Independent, Bayer Leverkusen đang để mắt đến ngôi sao 25 tuổi.

Sancho được Bayer Leverkusen chú ý. Ảnh: SoccerBible

Tân binh của Saudi Pro League chê Onana

Andre Onana đang là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng Saudi Arabia, trong đó gồm Neom (mới lên hạng Saudi Pro League). Tuy nhiên, theo truyền thông Saudi Pro League, tân binh Saudi Pro League không còn ý định chiêu mộ Onana do tin rằng còn nhiều lựa chọn thủ môn tốt hơn.

Vợ Messi lần đầu tiết lộ về sinh hoạt thường ngày của chồng

Mới đây, vợ của siêu sao Lionel Messi là Antonela Roccuzzo đã lần đầu tiên chia sẻ về những sinh hoạt của gia đình cô. Theo đó, Messi cùng vợ và các con thường xuyên trò chuyên để duy trì tình cảm, đồng thời tiền đạo này có lối sống rất giản dị giống như bao người bình thường khác.