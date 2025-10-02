Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 02/10/2025 21:51 GMT+7

Vị hoàng đế người Đê nào huy động 900.000 quân để chinh phạt Đông Tấn, nhưng thất bại thảm hại?

+ aA -
Bảo Minh Thứ năm, ngày 02/10/2025 21:51 GMT+7
Thế lực của người Đê nổi bật nhất dưới thời Phù Kiên – vị hoàng đế sáng lập nước Tiền Tần. Từ một bộ lạc nhỏ, Phù Kiên đã thống nhất được hầu hết miền Bắc, biến Tiền Tần thành cường quốc mạnh mẽ nhất giai đoạn Thập lục quốc. Ông từng huy động hơn 900.000 quân để chinh phạt Đông Tấn trong trận Phì Thủy năm 383, nhưng thất bại thảm hại, khiến đế quốc Tiền Tần sụp đổ nhanh chóng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vị hoàng đế người Đê nào huy động 900.000 quân để chinh phạt Đông Tấn, nhưng thất bại thảm hại?

Người Đê (氐) là một trong những tộc người thiểu số cổ đại sống ở vùng tây bắc Trung Hoa, có mặt từ thế kỷ VIII TCN và tồn tại đến khoảng thế kỷ VI SCN. Khởi nguyên là cư dân canh nông ở ranh giới giữa cao nguyên Thanh Tạng và Tứ Xuyên ngày nay, người Đê từng nhiều lần va chạm, xung đột với các thế lực Trung Nguyên trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc và thời nhà Chu. Nhưng đỉnh cao của lịch sử tộc người này lại diễn ra trong giai đoạn Ngũ Hồ thập lục quốc, khi họ lập nên nước Tiền Tần (351–394) dưới sự trị vì của Phù Kiên (337–385) – một thủ lĩnh kiệt xuất đã đưa vương quốc của mình trở thành cường quốc mạnh nhất Hoa Bắc. Dù vậy, thất bại bi thảm trước Đông Tấn tại trận Phì Thủy năm 383 đã khiến giấc mộng thống nhất Trung Hoa của Phù Kiên tan vỡ, còn đế quốc Tiền Tần sụp đổ nhanh chóng sau đó, đánh dấu hồi kết cho vận mệnh chính trị của người Đê.

Từ rất sớm, người Đê đã góp mặt vào các biến động lịch sử vùng Trung Nguyên. Họ từng giao tranh với các chư hầu nhà Chu như Tấn, Vệ, Tề và nước Hình, nhiều lần tiến sâu vào nội địa Hoa Hạ. Trong thời Chiến Quốc, sức mạnh của họ dần bị suy yếu, quyền tự trị mất đi, và đến thời nhà Tần – Hán, người Đê trở thành một bộ phận bán tự trị sống xen lẫn với người Hán và các tộc du mục khác ở Cam Túc, Thanh Hải, Thiểm Tây. Khi nhà Tấn suy yếu vì nội loạn, thiên hạ rơi vào cảnh chia cắt, người Đê cùng các tộc Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Khương nổi lên chiếm cứ miền bắc Trung Hoa – thời kỳ mà hậu thế gọi là Ngũ Hồ thập lục quốc. Trong bối cảnh đó, người Đê lập nên hai vương quốc: Tiền Tần và Hậu Lương, trong đó Tiền Tần dưới thời Phù Kiên là đỉnh cao quyền lực của họ.

Hoàng đế Phù Kiên của người Đê. Ảnh: Chat GPT.

Phù Kiên xuất thân từ dòng dõi quý tộc người Đê. Ông nội là Bồ Hồng, từng làm tướng dưới triều Hậu Triệu của Thạch Hổ. Sau khi Hậu Triệu diệt vong, Bồ Hồng cải sang họ Phù và mưu đồ chiếm lĩnh vùng Quan Trung, nhưng bị hạ độc chết. Cha ông, Phù Hùng, tiếp tục sự nghiệp, chinh phục vùng đất phía tây cho đến khi tử trận năm 354. Phù Kiên khi ấy còn trẻ, kế thừa tước Đông Hải vương dù chỉ là con thứ, nhờ đức tính hiếu thảo, trí tuệ và tầm nhìn xa được nhiều người kính phục. Trong cuộc khủng hoảng dưới thời vua Phù Sinh – một bạo chúa tàn ác và thất thường – Phù Kiên cùng các đại thần đã nổi dậy giết Phù Sinh và giành ngôi vào năm 357. Ông không xưng đế mà chỉ tự xưng Thiên vương, truy phong cha mẹ, lập hoàng hậu và bắt đầu xây dựng một đế chế hùng mạnh.

Triều đại Phù Kiên giai đoạn đầu nổi bật với việc sử dụng hiền tài, đặc biệt là Vương Mãnh, một người Hán được ông trọng dụng làm thừa tướng. Phù Kiên tiến hành Hán hóa sâu rộng chính quyền, xây dựng lực lượng bộ binh người Hán hùng mạnh bên cạnh kỵ binh người Đê. Vương Mãnh và Phù Kiên cùng nhau cải tổ luật pháp, trừng trị tham quan, khuyến khích tiến cử hiền tài, khiến triều đình vận hành hiệu quả, trật tự xã hội ổn định. Dưới bàn tay điều hành đó, Tiền Tần nhanh chóng vươn lên thành một thế lực lớn ở Hoa Bắc.

Phù Kiên không chỉ cải cách trong nước mà còn mở rộng lãnh thổ không ngừng. Năm 365, ông trấn áp cuộc nổi loạn của Hung Nô, củng cố biên giới phía bắc. Đến năm 369, khi tướng Hoàn Ôn của Đông Tấn mở chiến dịch tấn công Tiền Yên, Phù Kiên nhận ra mối nguy hiểm nếu để Tấn thôn tính Tiền Yên nên đã can thiệp. Quân Tiền Tần đánh bại Hoàn Ôn, củng cố vị thế của mình. Tuy nhiên, khi Tiền Yên nuốt lời không chịu cắt đất, Phù Kiên lập tức phản công. Năm 370, quân Tiền Tần dưới quyền Vương Mãnh mở chiến dịch lớn, lần lượt chiếm Lạc Dương, Tấn Dương, đánh tan quân Tiền Yên đông tới 30 vạn và bắt sống vua Mộ Dung Vĩ, kết thúc sự tồn tại của Tiền Yên. Một lượng lớn dân Tiên Ti bị di dời về vùng Quan Trung, tạo nên một sự pha trộn sắc tộc sâu sắc trong lòng đế quốc.

Sau đó, Phù Kiên tiếp tục tiến công mạnh mẽ. Năm 373, ông chiếm lấy toàn bộ Ích Châu (Tứ Xuyên – Trùng Khánh ngày nay) từ tay Đông Tấn. Năm 376, ông diệt Tiền Lương sau khi vua Trương Thiên Tích giết sứ giả Tiền Tần, sáp nhập toàn bộ trung – tây Cam Túc và một phần Tân Cương. Chỉ hai tháng sau, ông chinh phục nước Đại của người Tiên Ti, mở rộng quyền lực đến tận vùng sa mạc phía bắc. Đến cuối thập niên 370, Tiền Tần kiểm soát gần như toàn bộ miền bắc Trung Hoa, lãnh thổ rộng hơn bất kỳ vương quốc nào trong thời Ngũ Hồ, sức mạnh quân sự và kinh tế đều vượt trội.

Tuy nhiên, những mầm mống suy yếu đã bắt đầu xuất hiện sau khi Vương Mãnh qua đời năm 375. Không còn sự kiềm chế của vị thừa tướng nghiêm minh, Phù Kiên dần trở nên xa xỉ, chủ quan và dễ dãi với nổi loạn. Năm 380, ông tha chết cho người em họ phản loạn là Phù Lạc, một quyết định bị sử gia chỉ trích nặng nề vì mở đường cho các cuộc nổi dậy sau này. Cùng năm đó, ông còn phân tán người Đê – vốn là lực lượng nòng cốt – ra khắp đế quốc để “ổn định tình hình”, vô tình làm suy yếu trung tâm quyền lực Quan Trung, nơi người Tiên Ti và người Khương bắt đầu nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Hệ thống quan lại trở nên gian dối, báo cáo sai lệch để lấy lòng hoàng đế. Ngay cả khi nạn châu chấu hoành hành năm 382, các địa phương vẫn gửi báo cáo về “mùa màng bội thu” để làm đẹp lòng vua.

Trong bối cảnh đó, Phù Kiên lại nuôi một hoài bão lớn: thống nhất Trung Hoa bằng cách tiêu diệt nhà Đông Tấn ở phía nam. Dù phần lớn đại thần, kể cả em trai Phù Dung, phản đối vì lo sợ hậu quả, Phù Kiên vẫn quyết tâm xuất quân với niềm tin mù quáng vào lực lượng khổng lồ của mình. Ông tuyên bố rằng “chỉ cần quân sĩ ném roi da cũng đủ ngăn dòng Trường Giang”. Năm 383, ông huy động một đạo quân khổng lồ tới 900.000 người – con số chưa từng có trong thời kỳ Ngũ Hồ – mở chiến dịch nam chinh.

Quân Tiền Tần nhanh chóng vượt Hoài Hà, chiếm Thọ Dương, nhưng gặp phải sự kháng cự dữ dội của danh tướng Đông Tấn Tạ Huyền và tướng Lưu Lao Chi. Hai bên giằng co bên bờ Phì Thủy. Trong một mưu kế nổi tiếng, Tạ Huyền đề nghị Phù Kiên lùi quân để quân Tấn sang sông quyết chiến. Phù Kiên đồng ý, nhưng khi quân Tần bắt đầu rút, tin đồn thất trận lan ra, hàng ngũ hỗn loạn. Sự hoảng loạn lan truyền như cháy rừng trong đội quân khổng lồ. Phù Dung, em trai Phù Kiên, bị ngã ngựa và tử trận khi cố gắng cứu vãn tình hình. Quân Tiền Tần tan vỡ hoàn toàn, bị đội quân chỉ khoảng 8 vạn người của Đông Tấn đánh bại thảm hại. Bản thân Phù Kiên bị thương bởi một mũi tên, phải bỏ chạy, nhờ sự bảo vệ của tướng Mộ Dung Thùy mới thoát chết.

Trận Phì Thủy không chỉ là thảm họa quân sự mà còn là bước ngoặt lịch sử định đoạt vận mệnh của Tiền Tần. Thế lực trung ương suy yếu nghiêm trọng, niềm tin vào triều đình sụp đổ. Năm 384, Mộ Dung Thùy – người từng được Phù Kiên trọng dụng – phản bội, xưng vương lập ra Hậu Yên ở phía đông. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hoằng nổi dậy lập Tây Yên ở Quan Trung. Các tộc trưởng như Địch Bân của người Đinh Linh cũng khởi nghĩa, tấn công Lạc Dương. Khắp nơi các thế lực địa phương ly khai, cắt xé lãnh thổ Tiền Tần. Phù Kiên cố gắng đàn áp nhưng quân đội đã suy yếu, lòng người ly tán. Trong một chiến dịch về phía tây để tuyển binh từ các bộ tộc người Đê, ông bị bắt và bị xử tử năm 385, kết thúc triều đại ngắn ngủi nhưng rực rỡ của mình. Đến năm 394, Tiền Tần chính thức diệt vong.

Sự sụp đổ của Tiền Tần là một bi kịch lớn không chỉ với Phù Kiên mà còn với cả dân tộc Đê. Từ vị thế là thủ lĩnh của đế quốc hùng mạnh nhất Hoa Bắc, họ nhanh chóng mất quyền lực và dần bị đồng hóa vào các dân tộc khác. Một số học giả cho rằng người Bạch Mã ở đông nam Cam Túc và tây bắc Tứ Xuyên ngày nay có thể là hậu duệ của người Đê cổ đại, và dấu vết di truyền của họ vẫn còn tồn tại trong một số nhóm dân thiểu số ở Tứ Xuyên.

Lịch sử người Đê và vương quốc Tiền Tần là một minh chứng sống động cho quy luật thịnh – suy trong lịch sử Trung Hoa. Từ một tộc người nhỏ bé vùng biên viễn, họ từng vươn lên đỉnh cao quyền lực, chinh phục gần như toàn bộ Hoa Bắc, thậm chí suýt thống nhất thiên hạ. Nhưng chính sự kiêu ngạo, chủ quan và sai lầm chiến lược trong quyết định vượt quá khả năng của mình đã đẩy họ vào thảm họa. Thất bại ở Phì Thủy không chỉ là thất bại của một chiến dịch, mà còn là bước ngoặt kết thúc vai trò chính trị độc lập của người Đê, đánh dấu sự tan biến của một dân tộc từng làm mưa làm gió trên đất Trung Hoa. Trong dòng chảy dài của lịch sử, cái tên “Đê” mờ dần đi, nhưng dấu ấn mà họ để lại – đặc biệt qua triều đại rực rỡ của Phù Kiên – vẫn là một chương bi tráng không thể bỏ qua trong thời đại Ngũ Hồ thập lục quốc.

Tham khảo thêm

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Hoàng đế Trung Hoa tàn độc, sẵn sàng hạ sát con để “hưởng khoái lạc”

Hoàng đế Trung Hoa tàn độc, sẵn sàng hạ sát con để “hưởng khoái lạc”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đường vợ con rắc rối của vua Khải Định

Về đường vợ con của vua Khải Định có vẻ rắc rối hơn vua cha, mặc dù cả hai đều giống nhau là có con trai trưởng từ lúc chưa làm vua.

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Đông Tây - Kim Cổ
Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đọc thêm

Tại sao Nguyễn Đức Chiến ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel?
Thể thao

Tại sao Nguyễn Đức Chiến ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel?

Thể thao

Sau trận hòa giữa giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến đã có những chia sẻ về việc vì sao anh ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Thắng dễ Tai Po FC, CLB CAHN thăng hoa tại AFC Champions League Two
Thể thao

Thắng dễ Tai Po FC, CLB CAHN thăng hoa tại AFC Champions League Two

Thể thao

CLB CAHN đã giành chiến thắng rất dễ dàng 3-0 trước Tai Po FC để tạo ra lợi thế nhất định tại bảng E của AFC Champions League Two bất kể đối thủ là đội bóng được đánh giá tương đối khó chơi.

Hoà Ninh Bình FC, HLV Popov khen ai thuộc tốp hay nhất Việt Nam?
Thể thao

Hoà Ninh Bình FC, HLV Popov khen ai thuộc tốp hay nhất Việt Nam?

Thể thao

Dù phải thi đấu thiếu người từ rất sớm, Thể Công Viettel vẫn giành 1 điểm (hoà 1-1) quan trọng trên sân Hoa Lư trước chủ nhà Ninh Bình FC.

Tin tối (2/10): Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới
Thể thao

Tin tối (2/10): Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới

Thể thao

Thép xanh Nam Định lập kỷ lục mới; Đình Bắc có hành động đẹp; Ronaldo được Al-Nassr ưu ái; Hojlund hồi sinh tại Napoli; Cunha lái xe sang bị nứt kính chắn gió.

Nga mở mũi tiến công táo bạo ở Dnipropetrovsk, dội đòn 'sấm sét' vào huyết mạch tiếp vận của Ukraine
Thế giới

Nga mở mũi tiến công táo bạo ở Dnipropetrovsk, dội đòn "sấm sét" vào huyết mạch tiếp vận của Ukraine

Thế giới

Các lực lượng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công dữ dội vào tỉnh Dnipropetrovsk, nhằm gây sức ép lên các tuyến tiếp vận chiến lược của Ukraine, vốn hỗ trợ cho các mặt trận lân cận, Kyiv Independent dẫn phân tích của giới chuyên gia quân sự ngày 2/10 đưa tin.

Bắt “nữ quái” ở Đà Nẵng lừa đảo 5,5 tỷ rồi trốn vào TP. Hồ Chí Minh
Pháp luật

Bắt “nữ quái” ở Đà Nẵng lừa đảo 5,5 tỷ rồi trốn vào TP. Hồ Chí Minh
6

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê sau khi lừa đảo 5,5 tỷ đồng đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và đã bị lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ.

Nóng: Lần đầu tiên tại Việt Nam uống cà phê được bảo hiểm, mức bồi thường lên đến 30 tỷ đồng
Kinh tế

Nóng: Lần đầu tiên tại Việt Nam uống cà phê được bảo hiểm, mức bồi thường lên đến 30 tỷ đồng

Kinh tế

Ngày 2/10/2025, Công ty Cổ phần Detech Konnai (Konnai Coffee) hợp tác cùng Bảo hiểm Agribank (ABIC) triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, với tổng mức bồi thường tới 30 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những thương hiệu cà phê đầu tiên tại Việt Nam áp dụng bảo hiểm, khẳng định cam kết bảo vệ người tiêu dùng.

Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là 'điểm tựa hạnh phúc'
Xã hội

Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là "điểm tựa hạnh phúc"

Xã hội

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta có quyền kỳ vọng: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc.

NÓNG: Ninh Bình FC và Thể Công Viettel chia điểm kịch tính trong màn rượt đuổi thẻ đỏ!
Thể thao

NÓNG: Ninh Bình FC và Thể Công Viettel chia điểm kịch tính trong màn rượt đuổi thẻ đỏ!

Thể thao

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2025/2026 giữa chủ nhà Ninh Bình FC và Thể Công Viettel đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở trên sân vận động Ninh Bình FC chiều nay (2/10). Cả hai đội đều giữ vững thành tích bất bại, nhưng màn chia điểm này còn gây chú ý với những tấm thẻ đỏ và khoảnh khắc VAR can thiệp kịch tính cuối trận.

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Tin tức

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tin tức

Chiều 2/10, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện
Thể thao

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện

Thể thao

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 – Cúp Ziaja khu vực Hà Nội vừa chính thức được công bố và khởi động, đánh dấu mùa giải thứ hai của sân chơi thể thao học đường uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều công chức kiêm nhiệm quá tải, các xã ở Đà Nẵng đề nghị tăng biên chế sau sáp nhập
Tin tức

Nhiều công chức kiêm nhiệm quá tải, các xã ở Đà Nẵng đề nghị tăng biên chế sau sáp nhập

Tin tức

Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã ghi nhận phản ánh của nhiều xã ở Đà Nẵng về tình trạng công chức phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ sau sáp nhập, từ đó kiến nghị bổ sung biên chế và nhân lực chuyên môn để bảo đảm hiệu quả quản lý.

Lãnh đạo Hà Nội và Quảng Trị khánh thành công trình tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Tin tức

Lãnh đạo Hà Nội và Quảng Trị khánh thành công trình tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tin tức

Giữa miền đất lửa Quảng Trị, công trình nâng cấp khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Trường Sơn vừa được khánh thành – tấm lòng tri ân của Thủ đô gửi đến những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn tràn đầy, mùa thu giàu có, mùa đông thịnh vượng, cuối năm không thiếu tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn tràn đầy, mùa thu giàu có, mùa đông thịnh vượng, cuối năm không thiếu tiền

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, mùa thu mang lại sự giàu có và may mắn cho 4 con giáp này, trong khi mùa đông mang lại sự thịnh vượng, sự nghiệp thăng tiến.

Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng
Thế giới

Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng

Thế giới

Một nhóm binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị tinh nhuệ Skala đã đầu hàng quân dội Nga ở vùng ven thành phố Krasnoarmeysk (cách gọi khác của thành phố Pokrovsk) thuộc vùng Donetsk - nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt sau khi đơn vị này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hãng tin TASS ngày 2/10 cho biết.

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Những ngày cuối tháng 9/2025, trong cơn mưa rả rích, xối xả kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), bất ngờ một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi phía trên cao đổ sập xuống kèm theo dòng nước lũ, bùn đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội với những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi.

Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Chuyển động Sài Gòn

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã chính thức được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tại Hội nghị ở Brazil.

Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú
Giảm nghèo nông thôn

Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú

Giảm nghèo nông thôn

Nhiều nông dân ở xã miền núi Yên Định, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) đã thoát nghèo, trở thành triệu phú nhờ mô hình trồng trọ, chăn nuôi mới như trồng cây keo giống, cây ăn quả như hồng, ổi, bưởi... và nuôi gà. Từ xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, khoảng 34,33% vào năm 2021, dự kiến đến hết năm 2025 tỷ lệ số hộ nghèo ở xã Yên Định còn 5,48%.

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi
Văn hóa - Giải trí

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi

Văn hóa - Giải trí

Phim “Sons of the Neon Night” quy tụ dàn sao Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy ra rạp sau nhiều năm trì hoãn nhưng gây thất vọng với doanh thu và phản hồi yếu kém từ khán giả.

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, 'nuốt chửng' hoa màu và tài sản hai bên bờ
Ảnh

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, "nuốt chửng" hoa màu và tài sản hai bên bờ

Ảnh

Chiều 2/10, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội đã dâng lên mức báo động, cao nhất kể từ đầu năm. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, dâng sát chân cầu Long Biên và nhấn chìm hoàn toàn các bãi bồi ven sông, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu và tài sản của người dân.

Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC
Thể thao

Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC

Thể thao

Mặc dù sử dụng tới 10 ngoại binh, song Thép xanh Nam Định lại thi đấu bế tắc và rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Eastern FC ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới

Nhà nông

Ông Huỳnh Văn Tùng, nông dân tỷ phú Đắk Nông, đến từ xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông trước đây), được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Từ cảnh nghèo rớt mồng tơi, ông Tùng kiên trì gây dựng trang trại 16ha trồng cà phê, sầu riêng...đóng góp hơn 10 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, trường học, đường giao thông nông thôn mới.

Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage
Pháp luật

Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage

Pháp luật

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mại dâm trá hình massage do vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều điều hành, biến căn hộ cao cấp ở The Manor Central Park thành nơi tập trung gần chục gái bán dâm.

'Tiền mìn'- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?
Đông Tây - Kim Cổ

"Tiền mìn"- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa những năm tháng phu mỏ sống trong lầm than dưới ách thực dân, một loại đồng tiền kỳ lạ mang tên ‘tiền mìn’ ra đời. Không phải do ngân hàng phát hành, mà do chủ mỏ Pháp tự chế để trói buộc thợ mỏ, biến đồng tiền thành công cụ xiềng xích, vắt kiệt mồ hôi và toan tính thoát thân của họ.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói 'phạt tiền không đủ sức răn đe'
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói "phạt tiền không đủ sức răn đe"

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao đề xuất áp dụng hình thức lao động công ích để xử phạt vi phạm giao thông, biện pháp này sẽ mang tính giáo dục và răn đe cao hơn so với phạt tiền.

Hà Nội có chỉ đạo 'nóng' trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang
Tin tức

Hà Nội có chỉ đạo "nóng" trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang

Tin tức

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố khi vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng
Doanh nghiệp

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

Doanh nghiệp

Lần đầu tiên trong ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam, tài xế được nhận lương tháng 13 cùng thưởng Tết - chế độ vốn chỉ quen thuộc với nhân viên văn phòng.

Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch 'đánh cắp tiền' của Nga
Thế giới

Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch "đánh cắp tiền" của Nga

Thế giới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các lãnh đạo châu Âu rằng Nga sẽ truy cứu trách nhiệm bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào “cướp” tài sản của nước này, và cho rằng việc chiếm hữu tài sản Nga đóng băng sẽ gây phản ứng mạnh đối với các tổ chức lưu ký và kênh đầu tư châu Âu.

47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tính đến ngày 24/9/2025 (kể cả giai đoạn trước khi thực hiện sắp xếp), có 47 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc địa bàn TP.HCM (cũ) đã được tháo gỡ

Tin đọc nhiều

1

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

2

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

3

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

4

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

5

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga