Vi phạm độ cồn ở mức "khủng", thanh niên còn xô đẩy, chửi bới CSGT làm nhiệm vụ

Ngày 20/10, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng PC01, Công an TP.HCM, Công an xã Đất Đỏ mời vào việc với Nguyễn Duy T. (SN 1990, ngụ xã Đất Đỏ).

Trước đó, T. đã có hành vi say xỉn và xô đẩy, chửi bới lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Vi phạm độ cồn ở mức khủng, thanh niên còn xô đẩy, chửi bới CSGT

Theo thông tin ban đầu, tối 16/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn xã Đất Đỏ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 phát hiện T. điều khiển xe 2 bánh có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả đo nồng độ cồn với T. Ảnh: CSGT

T. tại thời điểm say xỉn, xô đẩy và chửi bới lực lượng CSGT. Ảnh: CSGT

Khi được yêu cầu kiểm tra, T. không chấp hành, mà hỏi lực lượng CSGT: "Anh làm cái gì?" và dùng tay xô đẩy một cán bộ CSGT; đồng thời chửi bới lực lượng.

Dù được nhắc nhở nhiều lần và yêu cầu chấp hành việc thổi đo nồng độ cồn nhưng thanh niên vẫn tiếp tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, bỏ vào quán ngồi vào bàn nhậu mà người bạn đang chờ.

CSGT đến nơi T. nhậu, yêu cầu T. thực hiện việc kiểm tra nhưng người này nói với CSGT: "Ra ngoài làm việc đi".

Sau nhiều lần kiên trì yêu cầu thổi nồng độ cồn, thanh niên này cũng đã chấp hành, T. cho kết quả 0.973mg/ lít khí thở. Lực lượng CSGT đã đưa thanh viên về trụ sở Công an xã Đất Đỏ để lập biên bản vi phạm hành chính.

Đến ngày 18/10, Đội CSGT số 2 phối hợp với Phòng PC01 và Công an xã Đất Đỏ mời T. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, T. khai nhận làm nghề thợ hồ và thừa nhận đã uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện, đồng thời có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, T. thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.