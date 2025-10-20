Ngày 20/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 vụ tai nạn trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, hơn 1h cùng ngày, người đàn ông lái xe máy biển số 66P1-584xx chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng ngã 6 An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến đoạn qua khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), người đàn ông bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo thùng container đang dừng sát dải phân cách.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông đi xe đạp tử vong

Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo tài xế xe đầu kéo, trước thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế cho xe dừng sát dải phân cách để vào quán tạp hóa mua đồ.

Trước đó ít giờ, trên địa bàn phường An Phú cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Khoảng 22h ngày 19/10, nam tài xế lái xe bán tải biển số 61A-426xx chạy trên đường ĐT747B, theo hướng từ Tân Uyên đi ngã tư Miếu ông Cù.

Khi đến đoạn qua khu phố Bình Phước B, phường An Phú thì tông văng cụ ông đang đi xe đạp qua đường.

Vụ va chạm làm cụ ông đi xe đạp văng xa nhiều mét, tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vào trưa 19/10, ông Nguyễn Hoàng Hùng (66 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cũ) lái xe máy biển số TP.HCM chạy trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, ông Hùng bất ngờ ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ; còn chiếc xe máy trượt đi khoảng 30m văng vào dải phân cách.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường 3 vụ tai nạn, phong tỏa, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.