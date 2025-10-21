Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?

Từ ao nuôi tôm bị dịch bệnh, nông dân Hà Tĩnh đổi sang nuôi cá chim vây vàng, ai ngờ cá lớn nhanh, bán được giá
Các năm trước, ít ai nghĩ rằng những ao tôm kém hiệu quả do dịch bệnh ở ven biển Hà Tĩnh lại có thể trở thành nơi phát triển bền vững của cá chim vây vàng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông cùng quyết tâm thay đổi của người dân, mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP đã mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập và xây dựng nghề nuôi trồng thủy sản bền vững.