Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 21/10/2025 14:33 GMT+7

Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?

Nguyệt Phạm (Theo Phụ Nữ Số) Thứ ba, ngày 21/10/2025 14:33 GMT+7
Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hoàng Thường trước Phương Lạp?
Cốt truyện chính trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc xoay quanh ba nhân vật chính là Quách Tĩnh, Dương Quá và Trương Vô Kỵ. Câu chuyện của họ đều rất hấp dẫn, nhưng nếu Kim Dung chỉ tập trung vào cốt truyện chính, thì vị trí của ông trong giới tiểu thuyết võ hiệp có lẽ sẽ không cao như vậy. Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của ông chính là sự tồn tại của những mạch truyện ngầm bên cạnh cốt truyện chính.

Hoàng Thường là tác giả của bí kíp võ công tuyệt đỉnh Cửu Âm Chân Kinh. (Ảnh: Sohu)

Ví dụ như cuốn Cửu Âm Chân Kinh đã bị quần hùng tranh giành suốt hơn một trăm năm trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Võ công trong cuốn kinh thư này cực kỳ tinh diệu, và người sáng tạo ra nó là một vị quan văn của triều đình Bắc Tống. Trong sách, Kim Dung cũng từng đề cập đến câu chuyện của vị cao nhân này, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi nhưng đã khiến độc giả vô cùng tò mò. Người này chính là Hoàng Thường, tác giả của bí kíp võ công tuyệt đỉnh Cửu Âm Chân Kinh.

    Tuy nhiên, thật kỳ lạ, theo như lời Kim Dung mô tả, năm xưa Hoàng Thường đã bại trận dưới tay Minh giáo, hay nói cách khác là bại trận dưới tay Phương Lạp. Vậy Phương Lạp dựa vào đâu để chiến thắng một người có thiên phú võ học hơn người như Hoàng Thường?

Nguồn gốc của Cửu Âm Chân Kinh và cuộc chinh phạt Minh giáo của Hoàng Thường

Về nguồn gốc của Cửu Âm Chân Kinh, Kim Dung đã đề cập đến trong hồi thứ mười sáu của Anh Hùng Xạ Điêu thông qua lời kể của Chu Bá Thông.

Năm xưa, Hoàng Thường chỉ là một vị quan văn trong triều, nhưng nhờ thiên phú hơn người, ông đã tự mình lĩnh ngộ được võ công cao cường. Hoàng đế bèn giao cho ông nhiệm vụ đi chinh phạt Minh giáo, một giáo phái đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Kết quả là Hoàng Thường đại bại, sau đó ẩn cư bốn mươi năm. Trong bốn mươi năm đó, ông miệt mài nghiên cứu võ học. Đáng tiếc là khi võ công của ông đại thành, thì kẻ thù đã gần như không còn ai trên đời nữa. Ông bèn biên soạn tất cả những gì mình học được thành cuốn Cửu Âm Chân Kinh.

Nhưng điều này thì có liên quan gì đến Phương Lạp? Thật ra rất đơn giản, hãy xem hai đoạn miêu tả dưới đây.

Hoàng Thường vô địch thiên hạ nhưng thua đau đớn trước Phương Lạp: Đối thủ có điểm chung với Trương Vô Kỵ- Ảnh 2.
Hoàng Thường đã bại trận dưới tay Minh giáo, hay nói cách khác là bại trận dưới tay Phương Lạp. (Ảnh: Sohu)

Đầu tiên là trong Anh Hùng Xạ Điêu: "Triều đại nhà Tống trước đây có một vị hoàng đế tên là Huy Tông. Hoàng đế Huy Tông tin theo Đạo giáo, vào niên hiệu Chính Hòa, ông đã cho tìm kiếm khắp thiên hạ các sách Đạo gia, khắc bản in ấn, tổng cộng có năm ngàn bốn trăm tám mươi mốt quyển, gọi là Vạn Thọ Đạo Tạng. Hoàng đế ủy thác người khắc sách, tên là Hoàng Thường..."

Qua đây có thể thấy Hoàng Thường được Tống Huy Tông phái đi chinh phạt Minh giáo. Và trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng có một đoạn thiết lập như sau: "Cuối thời Bắc Tống, thủ lĩnh Minh giáo Phương Lạp khởi nghĩa ở Chiết Đông."

Điều này chứng minh Phương Lạp từng là Giáo chủ Minh giáo, mà Phương Lạp lại là nhân vật thời Tống Huy Tông. Như vậy, năm xưa khi Hoàng Thường dẫn quân chinh phạt Minh giáo, giáo chủ của quân đối địch chính là Phương Lạp. Kết quả cuối cùng là Hoàng Thường thất bại, vậy nên Phương Lạp tất nhiên là người chiến thắng. Nhưng ông ta dựa vào đâu?

Thực lực của Phương Lạp và hồi ức của Dương Tiêu

Sức mạnh của Phương Lạp mạnh đến mức nào? Trong sách không miêu tả nhiều về ông ta, thậm chí có thể nói là chỉ đề cập đến tên và cho biết ông ta là giáo chủ Minh giáo thời Tống Huy Tông. Ngoài ra, không có miêu tả rõ ràng nào về thực lực của ông ta.

Nhưng có một điều chắc chắn là, Phương Lạp với tư cách là Giáo chủ Minh giáo, chắc chắn đã học Càn Khôn Đại Na Di. Hơn nữa, ông ta luyện không vượt quá được tầng thứ tư. Bởi vì Dương Tiêu khi nhắc đến các đời giáo chủ đã từng nói ra sự thật này.

Hoàng Thường vô địch thiên hạ nhưng thua đau đớn trước Phương Lạp: Đối thủ có điểm chung với Trương Vô Kỵ- Ảnh 3.
Dương Tiêu. (Ảnh: Sohu)

Nguyên văn viết: "Dương giáo chủ có thể biến đổi khuôn mặt ba lần trong nháy mắt, đó là đã luyện đến tầng thứ tư. Ông ấy từng nói, trong các đời giáo chủ của bổn giáo, võ công cao nhất là Chung giáo chủ đời thứ tám, nghe nói có thể luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ năm, nhưng ngay ngày luyện thành, đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ đó về sau, chưa từng có ai vượt quá tầng thứ tư."

Vì vậy, nếu chỉ xét về võ công, thực lực của Phương Lạp hẳn là kém xa Chung giáo chủ, Dương Đỉnh Thiên và Trương Vô Kỵ.

Mặc dù Hoàng Thường sau khi bại trận dưới tay Phương Lạp mới sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh, nhưng trước khi sáng tạo ra cuốn kinh thư này, ông đã có tiềm năng tự sáng tạo võ công. Xét cho cùng, việc ông lĩnh ngộ được võ công từ Đạo Tạng đã đủ chứng minh thiên phú võ học của mình. Vì vậy, Hoàng Thường khi dẫn quân chinh phạt Minh giáo đã rất mạnh. Cửu Âm Chân Kinh đối với ông giống như "gấm thêm hoa".

Vậy thì Phương Lạp, người có võ công không thuộc hàng tuyệt đỉnh, dựa vào đâu để đánh bại kỳ tài võ học Hoàng Thường? Hãy xem ông ta có điểm gì tương đồng với Trương Vô Kỵ?

Điểm tương đồng giữa Phương Lạp và Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ ở giai đoạn cuối của Ỷ Thiên Đồ Long Ký gần như là nhân vật chí tôn võ lâm, thậm chí còn lấn át cả Trương Tam Phong. Xét về bề ngoài, anh đã nhận được sự kính trọng của cả chính phái lẫn tà phái.

Nguyên nhân thành công của Trương Vô Kỵ là gì? Đương nhiên không chỉ vì võ công cao cường, mà còn vì anh biết cách thu phục lòng người.

Ví dụ như năm xưa khi sáu đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, mặc dù anh đã lần lượt đánh bại các cao thủ của sáu đại phái, nhưng vẫn giữ thể diện cho họ. Có thể kể đến như Không Tính đại sư rất khâm phục anh ta.

Hoàng Thường vô địch thiên hạ nhưng thua đau đớn trước Phương Lạp: Đối thủ có điểm chung với Trương Vô Kỵ- Ảnh 4.
Điểm lợi hại của Trương Vô Kỵ là nắm giữ được lòng người. (Ảnh: Sohu)

Sau đó đến sự kiện ở Vạn An Tự, quần hùng đều khâm phục Trương giáo chủ. Đó chính là điểm lợi hại của Trương Vô Kỵ, nắm giữ được lòng người, còn lo gì không thể hiệu lệnh quần hùng?

Phương Lạp ở điểm này cũng giống với Trương Vô Kỵ, nhưng Phương Lạp có thể không dùng cách giống Trương Vô Kỵ, xét cho cùng ông ta không phải là người lương thiện. Nhưng Phương Lạp thực sự đã làm được việc thu phục lòng người. Minh giáo thời đó không giống như sau này bị các môn phái võ lâm vây công, mối quan hệ của Minh giáo do Phương Lạp lãnh đạo với các đại môn phái đều rất tốt.

Bạn hãy xem khi Hoàng Thường chinh phạt Minh giáo năm xưa, thái độ của các môn phái khác như thế nào?

Nguyên văn viết: "Quân của Hoàng Thường đại bại. Ông ta không cam lòng, tự mình đi thách đấu với các cao thủ Minh giáo, một hơi giết mấy tên Pháp vương, Sứ giả gì đó. Ai ngờ trong số những người ông ta giết, có vài người là đệ tử của các đại môn phái nổi tiếng trong võ lâm, thế là sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, cô, dì, cha nuôi, mẹ nuôi của họ, ào ào kéo đến, lại còn rủ thêm nhiều cao thủ của các phái khác, đến gây khó dễ cho ông ta, mắng ông ta hành sự không theo quy củ võ lâm."

Hoàng Thường vô địch thiên hạ nhưng thua đau đớn trước Phương Lạp: Đối thủ có điểm chung với Trương Vô Kỵ- Ảnh 5.
Phương Lạp chính là nhân vật chí tôn võ lâm thời bấy giờ, giống như Trương Vô Kỵ thời Ỷ Thiên. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Thường bề ngoài là thua Phương Lạp, nhưng thực chất là thua mạng lưới quan hệ rộng lớn của Phương Lạp. Ông ta duy trì mối quan hệ tốt với các đại môn phái, đó mới là nguyên nhân khiến Minh giáo do ông ta lãnh đạo cường thịnh như vậy, thậm chí còn gây ra mối đe dọa cho triều đình. Thậm chí có thể nói Phương Lạp chính là nhân vật chí tôn võ lâm thời bấy giờ, giống như Trương Vô Kỵ thời Ỷ Thiên.

Vì vậy, dù Hoàng Thường có khả năng sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh, thì làm sao có thể là đối thủ của Phương Lạp, một người lão luyện và có thế lực "chống lưng" hùng mạnh? Hoàng Thường, một tân binh trong giới võ lâm, thua cũng không oan.

Theo: Theo Phụ Nữ Số

Từ khóa:

