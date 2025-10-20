Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 20/10/2025 22:45 GMT+7

Lý Thiện Trường - “Cánh tay phải" của Chu Nguyên Chương, bị tru di tam tộc vì lý do... “khó tin"

+ aA -
Bảo Minh Thứ hai, ngày 20/10/2025 22:45 GMT+7
Từ bậc “phụ vận khai quốc” được vinh danh là Tiêu Hà thứ hai của Minh triều, Lý Thiện Trường cuối cùng lại bị chính Chu Nguyên Chương – người mà ông từng phò tá dựng nghiệp – ra lệnh xử tử, tru di tam tộc, chỉ vì nỗi nghi ngờ vô hình mang tên “công thần”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lý Thiện Trường (1314–1390), tự là Đức Thượng, người Hoài Tây, là một trong những công thần khai quốc kiệt xuất của nhà Minh. Ông không chỉ là bậc quân sư, nhà tổ chức chính trị, nhà lập pháp lỗi lạc trong buổi đầu dựng nghiệp, mà còn là người góp phần xây dựng nên nền tảng cai trị vững chắc cho triều Minh. Thế nhưng, kết cục cuộc đời ông lại trở thành minh chứng đau đớn cho quy luật tàn khốc của chính trường phong kiến Trung Hoa – “làm bạn với vua như chơi với hổ”.

Lý Thiện Trường - Từ sĩ tử lang bạt đến bậc khai quốc công thần

Lý Thiện Trường xuất thân trong một gia đình nho học ở Định Viễn. Khi Chu Nguyên Chương khởi nghĩa chống lại nhà Nguyên, ông còn là một nho sĩ lang bạt, sống ẩn dật nơi quê nhà. Một lần, quân Chu đi qua vùng này, Chu Nguyên Chương mời ông ra đàm đạo. Trong cuộc trò chuyện, Lý Thiện Trường luận về Hán Cao Tổ Lưu Bang, chỉ ra rằng: “Người anh hùng lập quốc không chỉ cần võ công, mà phải biết trọng hiền, dùng người như Tiêu Hà, Hàn Tín”. Câu nói đó khiến Chu Nguyên Chương như bừng tỉnh, lập tức mời ông theo mình làm quân sư.

Nhân vật Lý Thiện Trường trên phim.

Từ đó, Lý Thiện Trường trở thành mưu sĩ thân cận, lo việc quân nhu và hậu cần, điều phối lương thảo, xây dựng tổ chức hành chính cho lực lượng khởi nghĩa. Ông không phải người cầm gươm xông pha nơi chiến địa, nhưng chính nhờ những hoạch định về tổ chức, hậu cần, và chính trị mà quân Chu ngày càng lớn mạnh. Khi Chu Nguyên Chương chiếm được Giang Nam và tiến đến giai đoạn thống nhất thiên hạ, Lý Thiện Trường được xem là “người giữ yên hậu phương, dựng nền cơ nghiệp”.

Sau khi triều Minh được thành lập năm 1368, Chu Nguyên Chương phong ông làm Hàn Quốc công, giữ chức Tả thừa tướng Trung thư tỉnh, quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế. Ông cũng được xếp vào hàng “lục khai quốc công thần”, cùng Hồ Duy Dung, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lưu Bá Ôn và Lam Ngọc. Chu Nguyên Chương từng nói: “Nếu không có Lý Thiện Trường, há có ngày nay?”

Người đặt nền móng cho thể chế triều Minh

Lý Thiện Trường được Chu Nguyên Chương giao trọng trách tổ chức bộ máy cai trị thời kỳ đầu. Ông đứng đầu Trung thư tỉnh – cơ quan tối cao nắm toàn bộ quyền hành chính và quân sự, đồng thời chỉ đạo việc lập pháp, soạn thảo hình luật. Năm 1367, ông được lệnh biên soạn bộ “Đại Minh luật” – nền tảng cho hệ thống pháp luật kéo dài suốt nhiều thế kỷ sau này.

Ông chủ trương pháp luật phải rõ ràng, giản lược, tránh rườm rà như đời Tống, nhưng vẫn phải giữ tinh thần nhân nghĩa và phép tắc của nhà Hán. Trong khi đó, Chu Nguyên Chương – vốn từng là nhà sư, ít học – rất cần một người vừa hiểu đạo Nho, vừa am tường luật pháp để thể chế hóa quyền lực. Chính Lý Thiện Trường đã giúp Hồng Vũ đế chuyển từ nhà quân phiệt nổi dậy thành hoàng đế của một đế chế có hệ thống.

Ngoài việc lập pháp, ông còn tổ chức việc đúc tiền, phát hành chế độ quản lý muối và chè, xây dựng xưởng đúc sắt, đặt thuế ngư nghiệp – những biện pháp kinh tế giúp nhà Minh sớm ổn định sau chiến tranh. Ông cũng chủ trương chống tham nhũng, lập cơ chế giám sát, tiền thân của Cẩm y vệ về sau.

Không chỉ là nhà tổ chức tài năng, Lý Thiện Trường còn là người giỏi ngoại giao và nghi lễ. Ông soạn định các nghi lễ triều đình, quy chế hoàng cung, và được giao biên soạn bộ Nguyên sử, nhằm khẳng định tính chính danh của nhà Minh khi kế thừa lãnh thổ nhà Nguyên.

Trong con mắt người đương thời, Lý Thiện Trường là hiện thân của trí tuệ và đức độ, là người “tề gia trị quốc” mẫu mực, liêm chính và tận trung. Vua từng khen: “Thiện Trường trị nước như giữ nhà, nghiêm mà hòa.”

Quyền lực quá lớn và mầm mống của bi kịch

Nhưng chính vì quyền lực ấy, Lý Thiện Trường dần trở thành cái gai trong mắt Chu Nguyên Chương. Từ năm 1370 trở đi, Minh Thái Tổ bắt đầu tỏ ra nghi ngờ những đại thần nắm trọng quyền, bởi bản tính đa nghi và thói quen kiểm soát tuyệt đối.

Lý Thiện Trường lúc này được giao phụ trách toàn bộ quan lại dân sự và quân sự ở Nam Kinh. Ông gần như là người điều hành quốc gia thay vua. Dù vẫn giữ lòng trung thành, song thái độ tự tin và phần nào kiêu ngạo khiến ông dần xa cách hoàng đế. Đặc biệt, khi con gái ông được gả vào hoàng tộc, trở thành thông gia với Chu Nguyên Chương, ông càng tỏ ra không e dè, khiến nhà vua ngấm ngầm khó chịu.

Thêm vào đó, ông là thủ lĩnh của “phái Hoài Tây” – nhóm quan lại cùng quê, vốn có ảnh hưởng lớn trong triều. Nhiều người ngưỡng mộ ông, xem ông là “trụ cột” của phái này. Trong con mắt của Chu Nguyên Chương, đó là dấu hiệu nguy hiểm, bởi ông sợ quyền lực bè phái có thể lấn át ngai vàng.

Từ đây, giữa vua và tể tướng hình thành một khoảng cách ngấm ngầm. Khi Lý Thiện Trường đề xuất giảm bớt sưu thuế và khoan hồng với dân, Hồng Vũ đế lại cho rằng đó là dấu hiệu “mưu lấy lòng dân”, bắt đầu sinh nghi. Lưu Bá Ôn – người từng là đồng liêu – nhận ra điềm chẳng lành, đã khuyên ông sớm rút lui, nhưng Lý Thiện Trường tin rằng mình vô tội, trung thành suốt đời, nên vẫn tiếp tục ở lại triều.

Liên lụy vụ án Hồ Duy Dung và bi kịch của công thần

Năm 1380, Minh triều rung chuyển bởi vụ án Hồ Duy Dung – một biến cố làm thay đổi toàn bộ cơ cấu chính trị. Hồ Duy Dung, khi ấy giữ chức Trung Thư Hữu thừa tướng, bị tố âm mưu phản nghịch. Chu Nguyên Chương lập tức hạ lệnh xử trảm, tru di tam tộc, đồng thời bãi bỏ luôn chức thừa tướng, lập chế độ hoàng đế trực tiếp nắm sáu bộ.

Lý Thiện Trường vốn là người từng tiến cử Hồ Duy Dung thuở ban đầu. Dù khi vụ án nổ ra ông đã cáo quan về quê, nhưng trong con mắt nghi ngờ của hoàng đế, mọi mối liên hệ đều đáng sợ. Em trai của Lý Thiện Trường bị bắt, khai rằng khi Hồ Duy Dung mời ông ra giúp, ông từng nói: “Ta đã già rồi, đợi ta chết, các ngươi tự lo liệu”. Lời nói mơ hồ ấy bị diễn giải thành “biết mưu phản mà không tố cáo”, bị quy tội đồng mưu phản nghịch.

Chu Nguyên Chương nổi giận, ra lệnh tru di tam tộc, giết toàn bộ gia quyến hơn 70 người của ông, cùng hàng vạn thuộc hạ từng làm việc trong Trung thư tỉnh. Sử chép rằng, “máu chảy thành sông ở kinh sư, xác chất đầy ngục”. Khi ấy Lý Thiện Trường đã 76 tuổi, chỉ kịp thở dài: “Ta biết thiên tử đa nghi, nhưng không ngờ lòng nghi ấy lại sâu như biển”.

Sau vụ án này, chức thừa tướng bị bãi bỏ vĩnh viễn. Chu Nguyên Chương tuyên bố: “Thiên hạ chỉ có một người làm chủ, cần gì tể tướng”. Từ đó, triều Minh không còn chế độ Tam tỉnh, hoàng đế trực tiếp điều hành sáu bộ, mở đầu cho mô hình quân chủ chuyên chế tuyệt đối suốt nhiều thế kỷ.

Cái chết của Lý Thiện Trường không chỉ là bi kịch của một công thần, mà còn là bi kịch của cả một lớp người tài dưới chế độ quân chủ. Ông từng được Chu Nguyên Chương ví như Tiêu Hà – vị tể tướng khai quốc thời Hán, người mà Hán Cao Tổ suốt đời kính trọng. Nhưng nếu Tiêu Hà biết khéo léo lui về khi thời thế đổi thay, thì Lý Thiện Trường lại chọn ở lại triều, tin rằng công lao và sự trung thành đủ để bảo vệ mình.

Các sử gia sau này nhận xét: “Thiện Trường trị quốc có công, nhưng xử thế thiếu khôn.” Một số học giả hiện đại cho rằng, ông là nạn nhân của cơ chế quyền lực tuyệt đối – nơi mà công lao càng lớn, nguy cơ càng cao. Bởi Chu Nguyên Chương xuất thân thấp hèn, nỗi mặc cảm giai cấp khiến ông luôn lo sợ những đại thần văn võ có tài năng vượt trội sẽ đe dọa ngai vàng.

Thế nhưng, dù bị kết án phản nghịch, sử sách vẫn công nhận Lý Thiện Trường là người đặt nền móng cho pháp chế, kinh tế và cơ cấu hành chính của nhà Minh. “Đại Minh luật” mà ông soạn thảo đã trở thành khuôn mẫu cho nhiều triều đại sau, thậm chí ảnh hưởng đến cả triều Thanh.

Tham khảo thêm

Bố vợ của Chu Đệ đã bị Chu Nguyên Chương ép phải chết ra sao?

Bố vợ của Chu Đệ đã bị Chu Nguyên Chương ép phải chết ra sao?

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

3 cao thủ nào có thể vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung?

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ
8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Chu Đệ 5 lần bắc phạt Mông Cổ, bị chết trên đường như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Chu Đệ 5 lần bắc phạt Mông Cổ, bị chết trên đường như thế nào?

Lý Liên Anh thấp bé, diện mạo gian ác, vì sao vẫn được Từ Hi Thái hậu sủng ái?

Đông Tây - Kim Cổ
Lý Liên Anh thấp bé, diện mạo gian ác, vì sao vẫn được Từ Hi Thái hậu sủng ái?

Hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn làm thế nào để đoàn tụ sau 600 năm?

Đông Tây - Kim Cổ
Hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn làm thế nào để đoàn tụ sau 600 năm?

Đọc thêm

Blackpink gây tranh cãi vì trang phục và vũ đạo 18+
Văn hóa - Giải trí

Blackpink gây tranh cãi vì trang phục và vũ đạo 18+

Văn hóa - Giải trí

Trong hai đêm diễn của nhóm Blackpink tại Sân vận động Cao Hùng, Đài Loan, Lisa và Jennie gây chú ý khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo và thực hiện vũ đạo gợi cảm 18+.

Khởi tố 2 thanh niên bắt nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội
Pháp luật

Khởi tố 2 thanh niên bắt nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội

Pháp luật

Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai thanh niên ở xã Sóc Sơn về hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng, sau khi ép một nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe và quay video tung lên TikTok.

Lịch sử phong kiến Việt Nam có 4 người được phong “lưỡng quốc trạng nguyên”, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử phong kiến Việt Nam có 4 người được phong “lưỡng quốc trạng nguyên”, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, từ khoa thi đầu tiên năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1736, nước ta chỉ có 55 vị trạng nguyên, trong đó chỉ có 4 người được tôn là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” – được cả triều đình Trung Hoa phong Trạng nguyên, đó là: Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trực, Nguyễn Nghiêu Tư và Nguyễn Đăng Đạo.

Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?
Bạn đọc

Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 quy định rõ nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ 'trùm sòng bạc' Ma Cao gây chấn động
Văn hóa - Giải trí

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ "trùm sòng bạc" Ma Cao gây chấn động

Văn hóa - Giải trí

Lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt.

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga

Thế giới

Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ duy trì mức thuế quan "khổng lồ" đối với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga, theo Reuters.

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng
Thể thao

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Thể thao

Ở cuộc đụng độ tại vòng 7 V.League 2025/2026, Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng thay nhau lập công giúp Thể Công Viettel ngược dòng vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon
Gia đình

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon

Gia đình

Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin C trong loại rau này cao hơn cả cam và chanh - những loại quả vốn được biết đến với khả năng cung cấp vitamin C dồi dào.

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm
Văn hóa - Giải trí

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí

Trước những lùm xùm, phía J97 Promotion cho rằng ca sĩ Jack - J97 chỉ hát ngẫu hứng, nhằm tri ân khán giả tới theo dõi chương trình.

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột

Thế giới

Tổng thống Donald Trump gây sốc khi tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh viện trợ cho Colombia - vốn là đồng minh ruột của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, thậm chí cáo buộc Tổng thống nước này - ông Gustavo Petro là "trùm ma túy bất hợp pháp", theo Reuters.

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10
Tin tức

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10

Tin tức

Những người lính “giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng đồng diễn với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Đến với con người Việt Nam tôi” và tham gia cuộc thi “Áo dài trên cánh sóng”, khắc họa vẻ đẹp dịu dàng mà kiên cường nơi tiền tiêu.

Tin tối (20/10): 'Vua giải trẻ' giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (20/10): "Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?

Thể thao

"Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?; Kyle Hudlin bị dứt dây chằng đầu gối; Ronaldo không dám nhắn tin với các đồng đội cũ; Cựu sao M.U phải nhập viện; HLV Potter dẫn dắt ĐT Thuỵ Điển.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới

Tin tức

Chiều 20/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia
Ảnh

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia

Ảnh

Chiều 20/10, nhiều người sau khi tham dự các buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn. Lực lượng CSGT tại Hà Nội đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng
Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng

Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau tình huống "xuất tướng" truy cản bóng trước pha băng xuống của tiền đạo Lucao bên phía Thể Công Viettel. Anh rời sân bằng cáng, nhường vị trí cho thủ môn Phan Văn Biểu.

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng
Thế giới

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao EU Kaja Kallas, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về sự cần thiết phải chấm dứt các hoạt động thù địch dọc theo các tiền tuyến hiện có ở Ukraine và thảo luận về một "cuộc trao đổi lãnh thổ", đã tuyên bố rằng Kiev "không thể dễ dàng đầu hàng".

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện
Kinh tế

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện

Kinh tế

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng này. Bứt tốc trên đường đua lợi nhuận, LPBank đang tạo ra những cột mốc mới – nơi sức mạnh nội tại, công nghệ và hiệu quả vận hành hội tụ, khẳng định nền tảng phát triển bền vững và hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành 'công dân số', nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy
Giảm nghèo nông thôn

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành "công dân số", nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Lã Văn Đoàn, để "mỗi nông dân là một công dân số" thì yếu tố quan trọng nhất, đó là bản thân các doanh nghiệp, HTX, người nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, bán hàng...

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?
Thể thao

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?

Thể thao

CLB HAGL mùa giải năm nay kiên trì theo đuổi định hướng mang tính chiến lược dài hạn: trẻ hóa toàn diện đội hình, sẵn sàng chấp nhận những kết quả tệ nhất. HLV Lê Quang Trãi nữa nhấn mạnh: "Định hướng của CLB mùa này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chấp nhận trả giá để họ tích lũy kinh nghiệm".

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”
Văn hóa - Giải trí

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”

Văn hóa - Giải trí

Băng Di chia sẻ với Dân Việt quan điểm về hôn nhân, cho rằng sự thay đổi lớn nhất là học cách yêu thương chính mình nhiều hơn.

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11 đã khiến hàng nghìn ha ngô, lúa, cây rau màu.. trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng, gãy đổ. Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cùng người dân đang tập trung khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông.

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I
Nhà nông

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I

Nhà nông

Ngày 18/10 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Chuyến công du Washington tuần trước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, với mục tiêu thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, đã không diễn ra như kỳ vọng. Dù bầu không khí trong Nhà Trắng được mô tả là “rất thân thiện”, kết quả lại khá khiêm tốn - và theo các cố vấn Cộng hòa, ông Zelensky đã chọn sai thời điểm, sai ưu tiên và đến Mỹ quá sớm.

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại
Chuyển động Sài Gòn

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại

Chuyển động Sài Gòn

Khán giả sẽ bắt gặp một Nhật Kim Anh hoàn toàn khác với hình tượng nữ chiến binh hiện đại, phóng khoáng và đầy nội lực trong MV mới.

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?
Thể thao

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?

Thể thao

Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động hiện đại, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn với cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, nhiều NHM trong khu vực bày tỏ sự bất ngờ và phấn khích trước quy mô dự án.

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí
Xã hội

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí

Xã hội

Thấy những đứa trẻ bán vé số, bán hàng rong không biết chữ, cô Trần Thị Mươn ở Cần Thơ động lòng trắc ẩn, mở lớp dạy học miễn phí

Đang ngồi ở quán cà phê, người phụ nữ ở Hà Nội bị đánh gãy xương hốc mắt
Pháp luật

Đang ngồi ở quán cà phê, người phụ nữ ở Hà Nội bị đánh gãy xương hốc mắt

Pháp luật

Đang ngồi uống nước ở quán cà phê cùng bạn tại ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, TP.Hà Nội), một người phụ nữ bị nhóm đối tượng lạ mặt lao vào hành hung, khiến chị gãy xương hốc mắt, tụ máu trong và rạn xương hàm...

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Tin tức

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Tin tức

Chiều 20/10 ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được HĐND tỉnh bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xưa rau nhà nghèo mọc vạ vật, nay tiện tay nhổ về trồng ở Gia Lai, tốt mỡ màng, giàu beta carotene, dễ bán như nhai kẹo
Nhà nông

Xưa rau nhà nghèo mọc vạ vật, nay tiện tay nhổ về trồng ở Gia Lai, tốt mỡ màng, giàu beta carotene, dễ bán như nhai kẹo

Nhà nông

Bắt đầu với một vài bụi rau má mọc hoang, bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định với tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng rau má, chăm sóc loại rau dại này theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi