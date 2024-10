Theo dự báo ban đầu, phim có thể đạt doanh thu từ 50 triệu đến 65 triệu đô la, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi. Đây là một con số đáng thất vọng khi so sánh với phần đầu tiên "Joker" ra mắt năm 2019, với doanh thu mở màn lên tới 96,2 triệu đô la.

Phần tiếp theo này, do Warner Bros. sản xuất, được đánh giá là "thảm họa" khi phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả. Điều này có khả năng sẽ làm giảm sức hút của bộ phim trong tuần tiếp theo. Mặc dù phần đầu tiên chỉ tốn 65 triệu đô la để sản xuất nhưng "Folie à Deux" có ngân sách lên tới 200 triệu đô la. Theo các nguồn tin nội bộ, bộ phim này cần phải thu về ít nhất 450 triệu đô la để có thể hòa vốn.

Vì sao "Joker 2" thất bại thảm hại?

Chuyên gia phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations đã chia sẻ rằng, Warner Bros. có lẽ đã chi quá mức để thực hiện phần tiếp theo này, trong khi kỳ vọng phim sẽ đạt được thành công tương tự như phần trước. Thực tế, "Joker" ban đầu chỉ được lên kế hoạch như một bộ phim độc lập, nhưng sau khi trở thành một hiện tượng toàn cầu với hơn 1 tỷ đô la doanh thu và mang về giải Oscar cho diễn viên Joaquin Phoenix, Warner Bros. đã quyết định tiếp tục đầu tư vào phần tiếp theo. Dù vậy, hãng phim cũng đã cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách hợp tác với Domain để tài trợ, thay vì nhiều đối tác như phần đầu.

Bộ phim "Joker: Folie à Deux" thất bại tại phòng vé dù có tuần mở màn ở vị trí số 1 với doanh thu 40 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó. Ảnh: WB.

Mặc dù phần đầu tiên của "Joker" đã trở thành bộ phim xếp hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại nhưng phần tiếp theo lại đối diện với nhiều thách thức lớn. Bộ phim chỉ nhận được 33% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm D từ CinemaScore, cho thấy sự phản hồi mờ nhạt từ khán giả. Sự thất bại của bộ phim đã bắt đầu lộ diện từ Liên hoan phim Venice, nơi mà phần đầu tiên của "Joker" đã giành giải thưởng cao nhất vào năm 2019. Tuy nhiên, phần tiếp theo không nhận được sự đón nhận tương tự từ giới phê bình và khán giả, khiến cho các dự đoán về thành công của bộ phim trở nên bi quan.

Đạo diễn Todd Phillips tiếp tục dẫn dắt phần tiếp theo này, trong đó Joaquin Phoenix tái hiện vai diễn Arthur Fleck. Nhân vật Harleen "Lee" Quinzel, do Lady Gaga thủ vai, trở thành bạn đồng hành của Fleck trong bộ phim. Tuy nhiên, "Folie à Deux" đã chọn một hướng đi khác biệt so với phần trước khi biến thành một bộ phim nhạc kịch giả tưởng, thay vì phong cách chính kịch đen tối như trước đây. Bộ phim cũng bao gồm các ca khúc nổi tiếng như: "Get Happy", "That’s Entertainment" và "For Once in My Life". Theo chuyên gia Jeff Bock, sự chuyển đổi sang thể loại nhạc kịch trong bối cảnh một bộ phim siêu anh hùng là một lựa chọn khó khăn và dường như không hấp dẫn đối với khán giả đại chúng.

Trong khi đó, tại phòng vé, bộ phim "The Wild Robot" của DreamWorks Animation đã giữ vững vị trí thứ hai với doanh thu 18,7 triệu đô la, nâng tổng doanh thu lên 63,9 triệu đô la sau hai tuần phát hành. Một số bộ phim khác như: "Beetlejuice Beetlejuice" "Transformers One" và "Speak No Evil" cũng tiếp tục duy trì sự hiện diện trên bảng xếp hạng doanh thu. Đáng chú ý, "Beetlejuice" đạt tổng doanh thu 265,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ, trong khi "Transformers One" thu về 5,3 triệu đô la và "Speak No Evil" đạt 2,8 triệu đô la.

Bên cạnh đó, bộ phim "Saturday Night" của Sony, xoay quanh buổi phát sóng đầu tiên của chương trình SNL, đã tạo được tiếng vang và mở rộng từ 5 lên hơn 20 địa điểm chiếu, với doanh thu cuối tuần đạt 280.000 đô la.