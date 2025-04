Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã mang lại cuộc sống mới cho một phụ nữ 70 tuổi khi hơn nửa đời sống với dị dạng cổ, môi dưới, lưỡi sàn miệng cùng bao khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt.

Từ khi còn bé, bà T (73 tuổi, Thái Bình) đã được phát hiện có khối dị dạng vùng cổ, môi, lưỡi, song do nhà nghèo nên việc điều trị gần như chưa từng được nghĩ tới. Theo thời gian, bệnh phát triển về kích thước và chủ yếu ảnh hưởng đến dung mạo, nên bà T chấp nhận sống chung đến khi trưởng thành.

Để thuận tiện khi di chuyển, bà T thường dùng khẩu trang, khăn quàng che bớt sự khác lạ của bản thân.

PGS. TS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bà T. Ảnh BVCC

Khoảng vài chục năm trở lại đây, khối dị dạng phát triển nhanh, ngày càng to bất thường. Đặc biệt lưỡi, môi dưới phì to, nặng kéo trễ xuống cằm. Bà phải dùng một cái khăn quấn để đỡ môi dưới và một khăn để thấm nước miếng luôn chảy ra do miệng không khép được. Lần nhập viện này do bà bị loét, chảy máu miệng, ăn uống khó khăn, đau đớn.

Bà T chia sẻ, bà buộc phải quen với dị tật, diện mạo của mình. “Tôi vẫn làm ruộng để mẹ con có cái ăn. Đi đâu thì dùng khăn quàng che, đỡ lấy môi. Vẫn ăn uống được nhưng không nhiều. Lúc đầu, ai nhìn thấy thì cũng giật mình, nhưng rất may, dần mọi người quen, hiểu, thông cảm. Có đợt này loét nhiều, chảy máu và đau, bất tiện trong ăn uống nên gia đình động viên vào viện kiểm tra và điều trị”, bà T chia sẻ.

Những ngày ở phòng đợi phẫu thuật, bà T tuy đau, bất tiện khi lúc nào cũng phải dùng khăn giấy để thấm nước miếng và máu rỉ nhưng tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan vì nghĩ mình sắp có được diện mạo mới.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ kiểm tra sau khi phẫu thuật dị tật cho bà T. Ảnh BVCC

Theo PGS. TS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, với trường hợp của bà T, do tuổi cao, sức yếu, thể trạng suy kiệt, nhiều bệnh lý nền nên cuộc phẫu thuật sẽ cần tiến hành xứ trí hai thì để cắt bỏ phần lớn khối dị dạng môi dưới và lưỡi rồi tái tạo lại toàn bộ môi dưới.

Sau ca phẫu thuật, bà T rất vui vì không còn bị chảy máu, khuôn mặt đã bình thường hơn; ăn uống, giao tiếp thuận tiện hơn trước rất nhiều. Bà bảy tỏ sự cảm ơn và mến mộ rất nhiều với các bác sĩ đã giúp bà có một cuộc sống tốt, chất lượng hơn.