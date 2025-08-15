Vì sao Loạn Tam phiên do Ngô Tam Quế khởi xướng thất bại trước Khang Hi?

Loạn Tam phiên (1673–1681) là một trong những biến cố lớn nhất trong giai đoạn đầu nhà Thanh, khi ba phiên vương khống chế miền nam Trung Quốc đồng loạt phản Thanh. Đứng đầu trong số này là Ngô Tam Quế – viên tướng từng mở ải Sơn Hải, rước quân Thanh vào diệt nhà Minh, rồi lại mưu toan dựng lại đế quốc riêng cho mình. Cuộc chiến kéo dài gần tám năm đã khiến cả vùng Hoa Nam chìm trong khói lửa, hàng triệu dân chúng lầm than. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn cuối cùng vẫn thất bại, đánh dấu sự củng cố quyền lực tuyệt đối của triều Thanh trên toàn cõi Trung Hoa.

Ngô Tam Quế và quyết định làm phản

Khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, để nhanh chóng ổn định tình hình và trấn áp các lực lượng phản kháng của tàn dư nhà Minh, triều đình đã trao cho ba công thần quyền lực rất lớn, lập thành ba phiên trấn giữ miền nam:

- Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam và Quý Châu.

- Thượng Khả Hỉ trấn giữ Quảng Đông.

- Cảnh Tinh Trung (sau là con trai Cảnh Hy) trấn giữ Phúc Kiến.

Nhân vật Ngô Tam Quế trên phim. Ảnh minh hoạ.

Ba người này không chỉ nắm toàn quyền quân sự tại địa phương, mà còn có quyền thu thuế, bổ nhiệm quan lại, gần như độc lập với triều đình. Đổi lại, họ phải giữ gìn ổn định, chống lực lượng kháng Thanh. Nhưng quyền lực quá lớn đã biến họ thành “tiểu vương quốc” riêng, gây lo ngại cho triều đình Khang Hi.



Đến năm 1673, sau khi Khang Hi đích thân nắm quyền, triều đình quyết định thu hồi quyền lực của các phiên vương để thống nhất đất nước. Việc này chạm vào lợi ích của ba gia tộc. Đặc biệt, Ngô Tam Quế – người vốn tham vọng bá quyền – coi đây là mối đe dọa sinh tử.

Ngô Tam Quế vốn đã bất mãn từ lâu. Dù công lớn trong việc giúp nhà Thanh chiếm Trung Nguyên, ông vẫn bị người Mãn coi thường, không cho tham gia các quyết sách lớn ở triều đình. Khi Khang Hi đồng ý cho ông cáo lão hồi hương nhưng lại có ý thu quân, Ngô Tam Quế liền phản bội.

Tháng 12 năm 1673, Ngô Tam Quế chính thức khởi binh ở Vân Nam, lấy danh nghĩa “phản Thanh phục Minh”, lập cháu của Minh Thần Tông là Chu Thế Cơ làm vua, niên hiệu Châu Vũ. Thượng Khả Hỉ và Cảnh Tinh Trung ban đầu chần chừ, nhưng sau đó cũng hưởng ứng, tạo thành cuộc nổi loạn quy mô lớn.



Ban đầu, quân Tam phiên liên tiếp giành thắng lợi. Ngô Tam Quế điều động quân từ Vân Nam đánh xuống Tứ Xuyên, chiếm Quý Châu, Hunan, rồi đe dọa Trường Giang. Quân Thanh ở phương nam liên tiếp thất thủ, nhiều tướng hàng loạt đầu hàng.

Tuy nhiên, từ năm 1676, cục diện bắt đầu thay đổi. Thượng Khả Hỉ mắc bệnh qua đời, con trai Thượng Chi Tín đầu hàng triều đình. Cảnh Tinh Trung thì bị quân Thanh bao vây, lực lượng suy yếu. Ngô Tam Quế tuy vẫn mạnh nhưng lực lượng trải rộng, khó duy trì ưu thế.

Năm 1678, Ngô Tam Quế xưng đế ở Hành Dương (Hồ Nam), lập quốc hiệu Đại Chu. Song chỉ vài tháng sau, ông qua đời vì bệnh, giao quyền cho con là Ngô Thế Kiệt. Lúc này, quân Thanh dưới quyền các tướng như Phú Toàn, Tông Đức đã siết chặt vòng vây. Đến năm 1681, Vân Nam thất thủ, Ngô Thế Kiệt bị bắt và xử tử, Loạn Tam phiên chính thức chấm dứt.

Nguyên nhân thất bại của Ngô Tam Quế

Thứ nhất – Danh nghĩa không chính đáng: Ngô Tam Quế treo khẩu hiệu “phản Thanh phục Minh” nhưng lại lập một hoàng thân bù nhìn và bản thân nhanh chóng xưng đế. Việc này khiến nhiều người nhận ra ông chỉ mượn danh nhà Minh để mưu lợi cá nhân. Những người thực sự trung thành với nhà Minh như Trịnh Kinh ở Đài Loan không hợp tác, thậm chí còn dè chừng.

Thứ hai – Mất liên minh, nội bộ chia rẽ: Ban đầu, ba phiên liên kết lỏng lẻo vì mục tiêu chung là chống triều đình. Nhưng khi một phiên yếu đi, những người còn lại không đủ sức tương trợ. Thượng Khả Hỉ chết, Cảnh Tinh Trung gần như bị cô lập, khiến Ngô Tam Quế đơn độc chống lại sức mạnh của toàn bộ nhà Thanh.

Thứ ba – Lực lượng trải rộng, hậu cần khó khăn: Vùng kiểm soát của Ngô Tam Quế rộng nhưng dân cư thưa thớt, đường sá hiểm trở. Việc vận chuyển lương thực, vũ khí qua các vùng núi non mất nhiều thời gian. Trong khi đó, nhà Thanh kiểm soát đồng bằng phì nhiêu và tuyến đường thủy Trường Giang, nên hậu cần dồi dào.

Thứ tư – Chiến lược sai lầm: Ngô Tam Quế từng có cơ hội đánh thẳng vào trung tâm quyền lực ở Bắc Kinh khi quân Thanh đang rối ren. Nhưng ông lại chọn cách củng cố miền nam, kéo dài thời gian, để triều đình có cơ hội điều quân Mãn Châu và Hán từ phương bắc xuống.

Thứ năm – Sự tàn bạo gây mất lòng dân: Quân của Ngô Tam Quế trong quá trình tiến quân đã cướp bóc, giết hại dân lành, khiến nhiều nơi oán hận. Khi quân Thanh tiến đến, không ít dân chúng chọn hợp tác với triều đình thay vì hỗ trợ Tam phiên.



Cuộc chiến kéo dài tám năm đã tiêu hao khối lượng lớn nhân lực và tài chính của nhà Thanh. Tuy nhiên, việc dẹp yên Loạn Tam phiên giúp Khang Hy củng cố quyền lực tuyệt đối, xóa bỏ hoàn toàn chế độ “phiên vương” ở miền nam. Từ đó, quyền lực trung ương được tập trung, nhà Thanh bước vào thời kỳ ổn định và mở rộng lãnh thổ.

Về phần Ngô Tam Quế, ông trở thành hình ảnh tiêu biểu cho kẻ “làm tay sai cho ngoại tộc rồi phản bội lại chính chủ”. Từ việc mở cửa Sơn Hải quan cho quân Thanh tràn vào, đến khi xưng đế chống lại họ, con đường chính trị của ông luôn gắn với phản bội và tham vọng cá nhân. Thất bại của ông là kết quả tất yếu của một sự nghiệp không dựa trên chính nghĩa, lại mất lòng dân và thiếu chiến lược dài hạn.