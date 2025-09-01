Sáng mai 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Để phục vụ sự kiện này, Công an TP Hà Nội thông báo tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ 22h00 ngày 1/9/2025 đến 13h00 ngày 2/9/2025.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương Đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng Gần Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ Đến Trần Duy Hưng).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ tối qua người dân đã đến vỉa hè nhiều tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chọn vị trí ngồi xem.

Đến trưa 1/9, vỉa hè nhiều tuyến đường đã kín người ngồi, nằm, trải bạt, trải chiếu, dựng lều để chờ xem diễu binh. Dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở không được chiếm chỗ, "xí chỗ", nhưng hiện tượng này vẫn diễn ra.

13:27 Vỉa hè góc đường Thanh Niên - Quán Thánh đã được "bao trọn"

Người dân trải chiếu, trải bạt, dựng lều trên vỉa hè góc đường Quán Thánh giao với đường Thanh Niên, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Góc đường Thanh Niên - Quán Thánh đã được nhiều người "đặt" trước. Ảnh CTV

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè đã được trải chiếu, trải bạt thành nơi ăn, ngủ ngay từ trưa 1/9. Ảnh CTV

13:31 Đường Liễu Giai cũng đã có nhiều người dân đến chọn chỗ

Hơn nửa ngày nữa mới đến giờ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở đường Liễu Giai.

Người dân đã chọn chỗ ngồi gần kín ở vỉa hè đường Liễu Giai. Clip: Kiều Tâm.

13:48 Ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi cũng đã chật cứng người

Trả lời Dân Việt, chị Thùy Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết gia đình chị đã ngồi chờ ở phố Tràng Thi từ 10 giờ tối qua (31/8).

Vị trí đẹp ở phố Tràng Thi đã kín người ngồi, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để hướng dẫn người dân, giải quyết các vấn đề phát sinh. Ảnh Kiều Tâm.

Con gái ôm di ảnh của cha đến xem lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Trưa ngày 1/9, hàng vạn người đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chờ đợi khoảnh khắc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nổi bật bên dãy hàng cựu chiến binh mặc quân phục, bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, ở phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) choàng khăn lá cờ đỏ sao vàng, tay cầm di ảnh cha – Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng.

Đưa di ảnh cha về đây xem diễu binh, diễu hành ngày đặc biệt này, bà Thọ không khỏi xúc động, liên tục gạt nước mắt. Ảnh Gia Khiêm

14:12 Người dân mặc áo mưa, dùng ô, bạt để che mưa

Người dân tránh mưa trên vỉa hè phố Tràng Thi. Ảnh Khổng Chí.

Trời mưa nhưng gần như không ai dời vị trí. Clip Khổng Chí.

Trong ảnh, một gia đình vẫn vui vẻ trú mưa chờ lễ diễu binh, diễu hành ở phố Tràng Thi. Ảnh Khổng Chí.

Nhiều gia đình vui vẻ trú mưa chờ diễu binh trên phố Tràng Thi. Clip: Khổng Chí.

14:26 Trên phố Hàng Khay, dòng người di chuyển dưới trời mưa để chọn vị trí đẹp

Khu vực phố Hàng Khay vẫn còn vị trí trống, trong mưa nhiều người vẫn di chuyển để chọn được vị trí tốt nhất. Clip Kiều Tâm.

14:39 Người dân "đội mưa" hòa vang bài ca về quê hương, đất nước

Mưa tầm tã, tại khu vực đối diện 35 Hàng Khay, không khí vẫn rất náo nhiệt, nhiều người dân cùng nhau “đội mưa” hòa mình vào những bài ca về quê hương, đất nước.

Dù cơn mưa lớn nhưng nhiều bà con vẫn rất náo nhiệt, cùng nhau hát vang bài ca về quê hương đất nước. Clip: Kiều Tâm.

15:5 Công an bắt đầu rào chắn, hạn chế giao thông trên một số tuyến đường

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt lúc 15h00, một số tuyến đường như Liễu Giai, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, ... lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn, hạn chế giao thông trên một số tuyến đường, trong ảnh là đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh Tuấn Đào.

15:56 Người dân vẫn quyết bám trụ trên vỉa hè xem diễu binh dù mưa lớn

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào lúc 15h51 phút tại đường Trần Phú, Nguyễn Đình Thi mưa như trút nhưng hàng nghìn người dân vẫn bám trụ, căng bạt, che ô... chờ xem diễu binh, diễu hành.

Trời mưa nặng hạt, nhiều người dân che ô đứng trên vỉa hè đường Trần Phú. Ảnh: Ngọc Hải.

Một số người khác trú mưa trên đường Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Tuấn Đào.

16:34 Phố Hàng Khay cấm phương tiện lưu thông qua lại

Lúc 16h15 phút, lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua lại phố Hàng Khay, chỉ người đi bộ được vào. Lúc này, trời vẫn mưa, nhiều người dân mặc áo mưa đứng bên đường chờ tới thời điểm xem diễu binh, diễu hành.

Phố Hàng Khay đã cấm phương tiện lưu thông, chỉ người đi bộ được đi vào. Ảnh, clip Kiều Tâm.

16:47 Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân đảm bảo trật tự an ninh

Cán bộ Công an đội mưa thực hiện nhiệm vụ ở đường Kim Mã. Ảnh Khổng Chí.

Tại nút giao Trấn Vũ - đường Thanh Niên, lực lượng chức năng cùng người dân chờ các khối phương tiện diễu hành đến tập kết. Ảnh CTV.

16:53 Hàng nghìn người dân vẫn đang hướng về phía Quảng trường Ba Đình

Khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học vẫn đang thu hút hàng nghìn người dân đến. Ảnh Ngọc Hải

Hơn 17 giờ chiều, trời đã ngớt mưa ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Clip Ngọc Hải.

16:56 Trên đường Thanh Niên, bộ đội tặng người dân lương khô, nước uống để chờ xem diễu binh, diễu hành

Nhiều người dân đến nhận vật phẩm tại gian hàng của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ảnh CTV.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tặng nước uống, lương khô cho người dân. Clip CTV.

17:3 Bất chấp trời mưa, nhiều người dân vẫn hào hứng đón chờ xem diễu binh

Các bạn trẻ hào hứng chờ đón xem diễu binh, diễu hành ở đường Tràng Thi. Ảnh Phạm Hưng.

Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Ghi (Sn 1957) từ Bắc Ninh lên phố Hàng Khay từ 4 giờ sáng

Ông Ghi đã đi qua những năm tháng ác liệt từ Cuộc kháng chiến chống Mỹ đến Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam. Trong mắt ông vẫn còn mảnh đạn từ chiến trường. Nói về niềm vui trước ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, đôi mắt của ông vẫn ngời sáng: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tổ chức một ngày lễ trọng thể, hoành tráng và cũng đã tạo điều kiện để những cựu chiến binh như chúng tôi có thể xem tận mắt những khoảnh khắc hào hùng này. Là một người con của đất nước Việt Nam, tôi rất phấn khởi khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Dù thời tiết mưa gió một chút nhưng tôi không thấy mệt tí nào vì háo hức quá. Vì 80 năm không ngừng phấn đấu, chúng ta mới có được ngày hôm nay".

Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Ghi đến từ Bắc Ninh. Ảnh Kiều Tâm.

Cựu chiến binh xúc động khi được xếp chỗ ưu tiên

Ông Nguyễn Bá Khả, cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), rớm nước mắt chia sẻ: “Hôm nay được sắp xếp chỗ dành riêng cho các cựu chiến binh để xem diễu binh, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy người Việt Nam vô cùng yêu nước".

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Khả xúc động khi được xếp chỗ ưu tiên để chờ xem diễu binh, diễu hành. Clip Ngọc Hải

Cựu chiến binh không kìm được nước mắt, xúc động khi dự lễ kỷ niệm A80

Ông Phạm Hồng Vy (Sn 1955) và ông Bùi Mạnh Hùng (Sn 1956) hai cựu chiến binh từ Lào Cai không kìm nổi những giọt nước mắt khi phóng viên phỏng vấn về những kí ức chiến trường xưa.

“Chúng tôi đều là những chiến sỹ từng chiến đấu trong chiến trường miền Nam, trải qua bao bom đạn, máu lửa cũng không lấy được nước mắt của những người chiến sỹ chúng tôi. Nhưng hôm nay ngắm nhìn cảnh đất nước hoà bình, lễ kỉ niệm tổ chức to quá. Tôi xúc động không nói lên lời”, ông Vy xúc động nói.

Hai cựu chiến binh đến từ Lào Cai. Ảnh Tuấn Đào.

Hai em nhỏ đến trước 24 tiếng đồng hồ để chờ xem diễu binh, diễu hành

Em Nguyễn Kim (Sn 2014) và em Dương Hoàng Phong (Sn 2014) - Hà Nội đã có mặt từ 6 giờ sáng cùng gia đình để đợi xem đoàn diễu binh đi qua: “Em và gia đình đã đợi ở đây từ 6 giờ sáng rồi ạ, các buổi trước em chỉ được xem trên tivi thôi ạ. Hôm nay là buổi đầu tiên bố mẹ cho em đi xem trực tiếp, em hào hứng lắm ạ. Em mong đợi nhất đoàn xe tăng sẽ đi qua đây ạ”.

Hai em nhỏ Nguyễn Kim và Dương Hoàng Phong. Ảnh Tuấn Đào.

15 "Trạm khách" phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Chiều 1/9, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 “trạm khách” tại các khu trung tâm và tuyến phố tổ chức diễu binh, diễu hành A80.

Cùng tham gia vận hành 15 “trạm khách” còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các “trạm khách” là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.

Trạm khách phục vụ người dân đi xem diễu binh, diễu hành.

Nhiều tuyến phố trung tâm khu Ba Đình đã kín chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành, dòng người vẫn đổ về

Theo ghi nhận của các PV, CTV của Dân Việt tại hiện trường, đến 18 giờ 30, các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 2/9.

UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Cựu chiến binh đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh

Cựu chiến binh Vũ Thanh Hà (trái) kể ông đạp xe từ xã Nghĩa Thọ (Nghệ An) từ sáng 29 đến tối 31/8 đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Ngọc Hải

Cựu chiến binh Vũ Thanh Hà kể chuyện ra Hà Nội xem diễu binh. Clip Ngọc Hải

18:46: Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ

Tại khu Hàng Khay, người dân hào hứng vẩy chào các đoàn xe chở các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến, chốt. Để phục vụ các sự kiện A80, lễ diễu binh, diễu hành, Công an thành phố Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến, chốt bảo vệ trọng điểm; hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại gần 450 chốt bảo vệ, bảo đảm khép kín địa bàn.

Người dân vẫy chào đoàn xe chở cac cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Clip Kiều Tâm

Trường học, công sở, nhà văn hóa được mở cửa để người dân trú mưa, nghỉ ngơi

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một trong số 15 "Trạm khách" phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, trong suốt quá trình hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt vừa qua, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị tại Hà Nội đã chủ động mở cửa để hỗ trợ người dân, du khách có nơi nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. Đây là việc làm thể hiện tinh thần thân thiện, mến khách của Thủ đô, góp phần tạo nên hình ảnh Hà Nội văn minh, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.

Người dân Hà Nội mang hoa quả, trứng, nước uống tặng miễn phí người dân đi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Gia Khiêm

Tuy nhiên, dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, thời tiết tại Hà Nội trong những ngày cao điểm nghỉ lễ có thể diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa lớn cục bộ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sinh hoạt, cũng như việc di chuyển của người dân và du khách, nhất là tại khu vực Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra các nghi lễ chính, tập trung đông đảo quần chúng tham gia và theo dõi.

Người dân tại khu vực đường Tràng Thi lúc 19 giờ 30 phút. Ảnh Khổng Chí

19:37: Dựng rạp cho các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh

Rạp được dựng ở khu vực phố Hàng Cháo để các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh.

Các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Ngọc Hải

19:53: Thực hiện di nguyện cho người cha là cựu chiến binh

Trong những câu chuyện của người dân khắp nơi về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, PV Dân Việt có được câu chuyện xúc động của anh Nguyễn Văn Mai, xã Trung Lộc, Tỉnh Nghệ An.

Anh Mai kể, anh đã đạp chiếc xe cũ của bố là cựu chiến binh ra Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác theo di nguyện của bố. Khi bố của anh Mai còn sống, anh chưa có điều kiện để đưa bố ra thăm thủ đô. Nay nhân dịp kỷ niệm 80 năm, nhưng bố lại không còn, anh Mai đã mang theo di ảnh của bố và các huân huy chương để thực hiện di nguyện cho người cha.

Anh Nguyễn Văn Mai và di ảnh của người cha. Ảnh Ngọc Hải

Huân chương của người cha là hành trang anh Mai mang theo ra Hà Nội. Ảnh Ngọc Hải

Anh Nguyễn Văn Mai nói về việc thực hiện di nguyện cho người cha. Clip Ngọc Hải

20h10: Không khí tại cầu vượt ngã tư Liễu Giai - Kim Mã lúc này hết sức sôi động. Clip: Lê Minh Tiến

20h40: Người dân trên đường Hùng Vương vẫy cờ, hào hứng cất tiếng hát trong lúc chờ Lễ diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng sớm mai. Ảnh: Khổng Chí

21h05: Người dân trên phố Ông Ích Khiêm nắm tay nhau thành vòng tròn hát "Nối vòng tay lớn.

Những người xa lạ không hề quen biết nhau nay bỗng trở thành người một nhà trong đêm dài chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Và ca khúc "Nối vòng tay lớn" chính là chất kết dính họ lại với nhau. Clip: Khổng Chí

21h10: Hai nữ công nhân thuộc Urenco Sơn Tây được tăng cường để thu gom rác tại các nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Trao đổi với PV Dân Việt, một nữ công nhân chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiệm vụ từ chiều, người dân cũng tự giác bỏ rác vào túi nilon nên việc thu gom rác đỡ vất vả hơn”. Ảnh: Lê Hiếu

21h30: Khối "xanh - sạch - đẹp" đang tiến vào quảng trường

Đây là cách gọi vui các công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ của người dân đi xem A80. Họ miệt mài làm nhiệm vụ trên các tuyến phố có đông người dân đang chờ xem diễu binh, diễu hành trong tiếng hoan hô, cổ vũ của người dân. Ảnh: Khổng Chí

22h00: Lực lượng Công an phát bánh, nước uống cho các cựu chiến binh

Biết người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh lớn tuổi, sẽ phải thức thâu đêm để đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai, lực lượng chức năng đã tỏ rõ sự ân cần, chu đáo khi tặng bánh, đồ uống miễn phí cho người dân và các cựu chiến binh ở khu vực đường Hùng Vương. Ảnh: Khổng Chí