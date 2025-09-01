Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Tin tức
Thứ hai, ngày 01/09/2025 13:36 GMT+7

Công an tặng bánh, nước uống cho người dân, cựu chiến binh đang ngồi chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng mai

+ aA -
PV Dân Việt Thứ hai, ngày 01/09/2025 13:36 GMT+7
Biết người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh lớn tuổi, sẽ phải thức thâu đêm để đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai, lực lượng chức năng đã tỏ rõ sự ân cần, chu đáo khi tặng bánh, đồ uống miễn phí...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng mai 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.
Để phục vụ sự kiện này, Công an TP Hà Nội thông báo tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ 22h00 ngày 1/9/2025 đến 13h00 ngày 2/9/2025.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương Đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng Gần Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ Đến Trần Duy Hưng).
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ tối qua người dân đã đến vỉa hè nhiều tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chọn vị trí ngồi xem.
Đến trưa 1/9, vỉa hè nhiều tuyến đường đã kín người ngồi, nằm, trải bạt, trải chiếu, dựng lều để chờ xem diễu binh. Dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở không được chiếm chỗ, "xí chỗ", nhưng hiện tượng này vẫn diễn ra.

13:27 Vỉa hè góc đường Thanh Niên - Quán Thánh đã được "bao trọn"

Người dân trải chiếu, trải bạt, dựng lều trên vỉa hè góc đường Quán Thánh giao với đường Thanh Niên, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Góc đường Thanh Niên - Quán Thánh đã được nhiều người "đặt" trước. Ảnh CTV
Người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè đã được trải chiếu, trải bạt thành nơi ăn, ngủ ngay từ trưa 1/9. Ảnh CTV

13:31 Đường Liễu Giai cũng đã có nhiều người dân đến chọn chỗ

Hơn nửa ngày nữa mới đến giờ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở đường Liễu Giai.

Người dân đã chọn chỗ ngồi gần kín ở vỉa hè đường Liễu Giai. Clip: Kiều Tâm.

13:48 Ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi cũng đã chật cứng người

Trả lời Dân Việt, chị Thùy Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết gia đình chị đã ngồi chờ ở phố Tràng Thi từ 10 giờ tối qua (31/8).

Vị trí đẹp ở phố Tràng Thi đã kín người ngồi, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để hướng dẫn người dân, giải quyết các vấn đề phát sinh. Ảnh Kiều Tâm.

Con gái ôm di ảnh của cha đến xem lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Trưa ngày 1/9, hàng vạn người đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chờ đợi khoảnh khắc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nổi bật bên dãy hàng cựu chiến binh mặc quân phục, bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, ở phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) choàng khăn lá cờ đỏ sao vàng, tay cầm di ảnh cha – Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng.

Đưa di ảnh cha về đây xem diễu binh, diễu hành ngày đặc biệt này, bà Thọ không khỏi xúc động, liên tục gạt nước mắt. Ảnh Gia Khiêm

14:12 Người dân mặc áo mưa, dùng ô, bạt để che mưa

Người dân tránh mưa trên vỉa hè phố Tràng Thi. Ảnh Khổng Chí.
Trời mưa nhưng gần như không ai dời vị trí. Clip Khổng Chí.
Trong ảnh, một gia đình vẫn vui vẻ trú mưa chờ lễ diễu binh, diễu hành ở phố Tràng Thi. Ảnh Khổng Chí.
Nhiều gia đình vui vẻ trú mưa chờ diễu binh trên phố Tràng Thi. Clip: Khổng Chí.

14:26 Trên phố Hàng Khay, dòng người di chuyển dưới trời mưa để chọn vị trí đẹp

Khu vực phố Hàng Khay vẫn còn vị trí trống, trong mưa nhiều người vẫn di chuyển để chọn được vị trí tốt nhất. Clip Kiều Tâm.

14:39 Người dân "đội mưa" hòa vang bài ca về quê hương, đất nước

Mưa tầm tã, tại khu vực đối diện 35 Hàng Khay, không khí vẫn rất náo nhiệt, nhiều người dân cùng nhau “đội mưa” hòa mình vào những bài ca về quê hương, đất nước.

Dù cơn mưa lớn nhưng nhiều bà con vẫn rất náo nhiệt, cùng nhau hát vang bài ca về quê hương đất nước. Clip: Kiều Tâm.

15:5 Công an bắt đầu rào chắn, hạn chế giao thông trên một số tuyến đường

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt lúc 15h00, một số tuyến đường như Liễu Giai, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, ... lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn, hạn chế giao thông trên một số tuyến đường, trong ảnh là đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh Tuấn Đào.

15:56 Người dân vẫn quyết bám trụ trên vỉa hè xem diễu binh dù mưa lớn

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào lúc 15h51 phút tại đường Trần Phú, Nguyễn Đình Thi mưa như trút nhưng hàng nghìn người dân vẫn bám trụ, căng bạt, che ô... chờ xem diễu binh, diễu hành.

Trời mưa nặng hạt, nhiều người dân che ô đứng trên vỉa hè đường Trần Phú. Ảnh: Ngọc Hải.
Một số người khác trú mưa trên đường Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Tuấn Đào.

16:34 Phố Hàng Khay cấm phương tiện lưu thông qua lại

Lúc 16h15 phút, lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua lại phố Hàng Khay, chỉ người đi bộ được vào. Lúc này, trời vẫn mưa, nhiều người dân mặc áo mưa đứng bên đường chờ tới thời điểm xem diễu binh, diễu hành.

Phố Hàng Khay đã cấm phương tiện lưu thông, chỉ người đi bộ được đi vào. Ảnh, clip Kiều Tâm.

16:47 Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân đảm bảo trật tự an ninh

Cán bộ Công an đội mưa thực hiện nhiệm vụ ở đường Kim Mã. Ảnh Khổng Chí. 
Tại nút giao Trấn Vũ - đường Thanh Niên, lực lượng chức năng cùng người dân chờ các khối phương tiện diễu hành đến tập kết. Ảnh CTV.

16:53 Hàng nghìn người dân vẫn đang hướng về phía Quảng trường Ba Đình

Khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học vẫn đang thu hút hàng nghìn người dân đến. Ảnh Ngọc Hải
Hơn 17 giờ chiều, trời đã ngớt mưa ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Clip Ngọc Hải.

16:56 Trên đường Thanh Niên, bộ đội tặng người dân lương khô, nước uống để chờ xem diễu binh, diễu hành

Nhiều người dân đến nhận vật phẩm tại gian hàng của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ảnh CTV.
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tặng nước uống, lương khô cho người dân. Clip CTV.

17:3 Bất chấp trời mưa, nhiều người dân vẫn hào hứng đón chờ xem diễu binh

Các bạn trẻ hào hứng chờ đón xem diễu binh, diễu hành ở đường Tràng Thi. Ảnh Phạm Hưng.

Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Ghi (Sn 1957) từ Bắc Ninh lên phố Hàng Khay từ 4 giờ sáng

Ông Ghi đã đi qua những năm tháng ác liệt từ Cuộc kháng chiến chống Mỹ đến Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam. Trong mắt ông vẫn còn mảnh đạn từ chiến trường. Nói về niềm vui trước ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, đôi mắt của ông vẫn ngời sáng: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tổ chức một ngày lễ trọng thể, hoành tráng và cũng đã tạo điều kiện để những cựu chiến binh như chúng tôi có thể xem tận mắt những khoảnh khắc hào hùng này. Là một người con của đất nước Việt Nam, tôi rất phấn khởi khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Dù thời tiết mưa gió một chút nhưng tôi không thấy mệt tí nào vì háo hức quá. Vì 80 năm không ngừng phấn đấu, chúng ta mới có được ngày hôm nay".

Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Ghi đến từ Bắc Ninh. Ảnh Kiều Tâm.

Cựu chiến binh xúc động khi được xếp chỗ ưu tiên

Ông Nguyễn Bá Khả, cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), rớm nước mắt chia sẻ: “Hôm nay được sắp xếp chỗ dành riêng cho các cựu chiến binh để xem diễu binh, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy người Việt Nam vô cùng yêu nước".

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Khả xúc động khi được xếp chỗ ưu tiên để chờ xem diễu binh, diễu hành. Clip Ngọc Hải

Cựu chiến binh không kìm được nước mắt, xúc động khi dự lễ kỷ niệm A80

Ông Phạm Hồng Vy (Sn 1955) và ông Bùi Mạnh Hùng (Sn 1956) hai cựu chiến binh từ Lào Cai không kìm nổi những giọt nước mắt khi phóng viên phỏng vấn về những kí ức chiến trường xưa.

“Chúng tôi đều là những chiến sỹ từng chiến đấu trong chiến trường miền Nam, trải qua bao bom đạn, máu lửa cũng không lấy được nước mắt của những người chiến sỹ chúng tôi. Nhưng hôm nay ngắm nhìn cảnh đất nước hoà bình, lễ kỉ niệm tổ chức to quá. Tôi xúc động không nói lên lời”, ông Vy xúc động nói.

Hai cựu chiến binh đến từ Lào Cai. Ảnh Tuấn Đào.

Hai em nhỏ đến trước 24 tiếng đồng hồ để chờ xem diễu binh, diễu hành

Em Nguyễn Kim (Sn 2014) và em Dương Hoàng Phong (Sn 2014) - Hà Nội đã có mặt từ 6 giờ sáng cùng gia đình để đợi xem đoàn diễu binh đi qua: “Em và gia đình đã đợi ở đây từ 6 giờ sáng rồi ạ, các buổi trước em chỉ được xem trên tivi thôi ạ. Hôm nay là buổi đầu tiên bố mẹ cho em đi xem trực tiếp, em hào hứng lắm ạ. Em mong đợi nhất đoàn xe tăng sẽ đi qua đây ạ”.

Hai em nhỏ Nguyễn Kim và Dương Hoàng Phong. Ảnh Tuấn Đào.

15 "Trạm khách" phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Chiều 1/9, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 “trạm khách” tại các khu trung tâm và tuyến phố tổ chức diễu binh, diễu hành A80.

Cùng tham gia vận hành 15 “trạm khách” còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các “trạm khách” là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.

Trạm khách phục vụ người dân đi xem diễu binh, diễu hành. 

Nhiều tuyến phố trung tâm khu Ba Đình đã kín chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành, dòng người vẫn đổ về

Theo ghi nhận của các PV, CTV của Dân Việt tại hiện trường, đến 18 giờ 30, các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 2/9.

UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Cựu chiến binh đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh

Cựu chiến binh Vũ Thanh Hà (trái) kể ông đạp xe từ xã Nghĩa Thọ (Nghệ An) từ sáng 29 đến tối 31/8 đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Ngọc Hải
Cựu chiến binh Vũ Thanh Hà kể chuyện ra Hà Nội xem diễu binh. Clip Ngọc Hải

18:46: Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ

Tại khu Hàng Khay, người dân hào hứng vẩy chào các đoàn xe chở các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến, chốt. Để phục vụ các sự kiện A80, lễ diễu binh, diễu hành, Công an thành phố Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến, chốt bảo vệ trọng điểm; hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại gần 450 chốt bảo vệ, bảo đảm khép kín địa bàn.

Người dân vẫy chào đoàn xe chở cac cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Clip Kiều Tâm

Trường học, công sở, nhà văn hóa được mở cửa để người dân trú mưa, nghỉ ngơi

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một trong số 15 "Trạm khách" phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, trong suốt quá trình hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt vừa qua, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị tại Hà Nội đã chủ động mở cửa để hỗ trợ người dân, du khách có nơi nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. Đây là việc làm thể hiện tinh thần thân thiện, mến khách của Thủ đô, góp phần tạo nên hình ảnh Hà Nội văn minh, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.

Người dân Hà Nội mang hoa quả, trứng, nước uống tặng miễn phí người dân đi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Gia Khiêm

Tuy nhiên, dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, thời tiết tại Hà Nội trong những ngày cao điểm nghỉ lễ có thể diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa lớn cục bộ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sinh hoạt, cũng như việc di chuyển của người dân và du khách, nhất là tại khu vực Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra các nghi lễ chính, tập trung đông đảo quần chúng tham gia và theo dõi.

Người dân tại khu vực đường Tràng Thi lúc 19 giờ 30 phút. Ảnh Khổng Chí

19:37: Dựng rạp cho các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh

Rạp được dựng ở khu vực phố Hàng Cháo để các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh.
Các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh Ngọc Hải

19:53: Thực hiện di nguyện cho người cha là cựu chiến binh

Trong những câu chuyện của người dân khắp nơi về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, PV Dân Việt có được câu chuyện xúc động của anh Nguyễn Văn Mai, xã Trung Lộc, Tỉnh Nghệ An.

Anh Mai kể, anh đã đạp chiếc xe cũ của bố là cựu chiến binh ra Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác theo di nguyện của bố. Khi bố của anh Mai còn sống, anh chưa có điều kiện để đưa bố ra thăm thủ đô. Nay nhân dịp kỷ niệm 80 năm, nhưng bố lại không còn, anh Mai đã mang theo di ảnh của bố và các huân huy chương để thực hiện di nguyện cho người cha.

Anh Nguyễn Văn Mai và di ảnh của người cha. Ảnh Ngọc Hải
Huân chương của người cha là hành trang anh Mai mang theo ra Hà Nội. Ảnh Ngọc Hải
Anh Nguyễn Văn Mai nói về việc thực hiện di nguyện cho người cha. Clip Ngọc Hải

20h10: Không khí tại cầu vượt ngã tư Liễu Giai - Kim Mã lúc này hết sức sôi động. Clip: Lê Minh Tiến

20h40: Người dân trên đường Hùng Vương vẫy cờ, hào hứng cất tiếng hát trong lúc chờ Lễ diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng sớm mai. Ảnh: Khổng Chí

21h05: Người dân trên phố Ông Ích Khiêm nắm tay nhau thành vòng tròn hát "Nối vòng tay lớn.

Những người xa lạ không hề quen biết nhau nay bỗng trở thành người một nhà trong đêm dài chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Và ca khúc "Nối vòng tay lớn" chính là chất kết dính họ lại với nhau. Clip: Khổng Chí

21h10: Hai nữ công nhân thuộc Urenco Sơn Tây được tăng cường để thu gom rác tại các nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Trao đổi với PV Dân Việt, một nữ công nhân chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiệm vụ từ chiều, người dân cũng tự giác bỏ rác vào túi nilon nên việc thu gom rác đỡ vất vả hơn”. Ảnh: Lê Hiếu

21h30: Khối "xanh - sạch - đẹp" đang tiến vào quảng trường

Đây là cách gọi vui các công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ của người dân đi xem A80. Họ miệt mài làm nhiệm vụ trên các tuyến phố có đông người dân đang chờ xem diễu binh, diễu hành trong tiếng hoan hô, cổ vũ của người dân. Ảnh: Khổng Chí

22h00: Lực lượng Công an phát bánh, nước uống cho các cựu chiến binh

Biết người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh lớn tuổi, sẽ phải thức thâu đêm để đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai, lực lượng chức năng đã tỏ rõ sự ân cần, chu đáo khi tặng bánh, đồ uống miễn phí cho người dân và các cựu chiến binh ở khu vực đường Hùng Vương. Ảnh: Khổng Chí

Tham khảo thêm

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành

Chân dung nữ thiếu úy khối Quân nhạc và hành trình 4 mùa sải bước qua lễ đài lịch sử

Chân dung nữ thiếu úy khối Quân nhạc và hành trình 4 mùa sải bước qua lễ đài lịch sử

Danh sách chi tiết 15 “trạm khách” ở Hà Nội phục vụ nhân dân xem diễu binh A80

Danh sách chi tiết 15 “trạm khách” ở Hà Nội phục vụ nhân dân xem diễu binh A80

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đại tướng Phan Văn Giang và 10 sĩ quan cấp cao của Quân đội nhận Huân chương cao quý

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các sĩ quan cấp cao của Quân đội đã đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Ủy viên Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Tin tức
1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Ủy viên Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Tin tức
Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Tin tức
Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Đọc thêm

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn
Gia đình

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn

Gia đình

Nghĩ đến những lời trách móc cay nghiệt của chồng, trái tim tôi lại tan nát.

Các kiểu 'đốt thời gian' trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Xã hội

Các kiểu "đốt thời gian" trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Xã hội

Đi sớm "xí chỗ" đẹp để có thể tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, nhiều người có những kiểu "đốt thời gian" đặc biệt trong khi chờ đợi.

'Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca 'có một không hai'
Văn hóa - Giải trí

"Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca "có một không hai"

Văn hóa - Giải trí

Concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã mang đến cho khán giả cảm giác choáng ngợp và màn hát Quốc ca "có một không hai".

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh
Tin tức

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh

Tin tức

Sáng 1/9, nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay, Hà Nội, đổ nước dọn vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh, khiến cơ sở này bị chính quyền nhắc nhở.

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói
Gia đình

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén và sự nhạy bén bẩm sinh, có khả năng học tập vượt trội.

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin
Thế giới

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Quân Chiêm Thành tiến đánh Châu Hóa hai lần và khiến vua Lê Nhân Tông phải vài lần phát binh, đỉnh điểm là năm 1446, khi quân Đại Việt thắng lớn trong cuộc tiến công Chiêm Thành, bắt sống được cả vua Chiêm và lập vua Chiêm mới lên thay. Ngoài ra vào năm 1448, ông cũng sáp nhập đất của xứ Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt.

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều tối 1/9, khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9. Một cựu chiến binh đã đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng này.

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
Thể thao

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Thể thao

BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng
Media

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Media

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh và chiến sĩ cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với những hy sinh vì Tổ quốc.

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công
Thế giới

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 thề sẽ trả đũa bằng cách ra lệnh thực hiện thêm nhiều đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện.

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào năm thứ mười bảy của Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Điện Anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của đoàn quân 12 thuộc Tập đoàn quân số 6 của Quân đội Cách mạng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thế giới

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?; HLV Ten Hag bị sa thải; Georgina Rodriguez rạng rỡ trên thảm đỏ; Sancho sắp gia nhập Aston Villa; M.U đạt thoả thuận mua Senne Lammens.

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ
Xã hội

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nhận ảnh của 2 người con trai đã hy sinh. Mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động, đôi tay gầy của mẹ rung lên chạm vào tấm ảnh như thể các con của mẹ đã về.

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé
Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé

Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” đã cán mốc 390 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn cả “Nhà bà Nữ” (11 ngày), “Lật mặt 7: Một điều ước” (14 ngày) và “Bố già” (16 ngày).

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
Xã hội

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tìm về bản Kiến Xương, xã Bình Thuận (tỉnh Sơn La) để chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên tuyến đường cờ Tổ quốc độc đáo, uốn lượn giữa đồi chè xanh mướt.

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân
Thế giới

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa mở một đợt phản công phối hợp nhằm phá vỡ đà tiến của Nga ở mặt trận Novopavlivka, miền tây Donetsk. Chỉ trong vài ngày, nhiều khu định cư đã được giải phóng, chiến tuyến thay đổi và các cuộc tập kích bằng UAV được tuyên bố là đã đánh sập nhiều cứ điểm của Nga – và đây mới chỉ là khởi đầu, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng
Thế giới

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thế giới

Chiều ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này phản ứng nhanh, hiểu biết sâu sắc trong chuyện kiếm tiền, không bao giờ lo nghèo khi về già.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời

Văn hóa - Giải trí

Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời khiến cả giới nghệ sĩ Việt, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thế giới

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo

Doanh nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 9 căn nhà thuộc Chương trình “Mái ấm an cư” cho hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng.

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam
Doanh nghiệp

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam

Doanh nghiệp

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn đang hối hả, khẩn trương.

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình
Nhà nông

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình

Nhà nông

Nhận thấy nhu cầu sử dụng cây dây thìa canh để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường tăng cao, năm 2024, anh Phạm Quý Vũ ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trồng cây dây thìa canh.

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80

Tin tức

Hà Nội huy động trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa phục vụ người dân, du khách; đồng thời siết chặt an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho các hoạt động kỷ niệm A80 diễn ra thành công, trang nghiêm.

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh
Thể thao

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh

Thể thao

Bốn tháng sau Cúp Quốc gia 2025, CLB nữ TP.HCM lại trở về thi đấu với 100% cầu thủ tự đào tạo để tham dự sân chơi trong nước khác là Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh
Xã hội

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh

Xã hội

Hướng tới kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại Hà Nội, giữa dòng chảy tấp nập của Thủ đô, một quán cà phê nhỏ đã khiến nhiều người cảm kích khi chủ quán quyết định mở cửa, cung cấp chỗ ở miễn phí cho các cựu chiến binh từ các tỉnh thành về dự lễ diễu binh, diễu hành.

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
Bạn đọc

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Bạn đọc

Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

3

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

4

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

5

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)