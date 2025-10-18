Việc ra quân thực hiện theo chỉ đạo của Cục CSGT, Bộ Công an về đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng CSGT toàn quốc.

Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.