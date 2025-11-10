Việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội là tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung, được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí.

Đây đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cán bộ tiền nhiệm đã đạt được, cùng Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị; trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, không gian ngầm, ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông... Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2025, đó là: Tăng tốc chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thủ tục các dự án trọng điểm (cầu Trần Hưng Đạo; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch;…).

“Vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. “Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy Hà Nội đã ủng hộ và tạo điều kiện để tôi về công tác tại Đảng bộ Thủ đô. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội”, ông Trung nói.



Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới.



“Liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm, tận lực, biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi”, ông Trung nói và nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu và quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, giao nhiệm vụ cụ thể của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.



Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, đồng hành trong gần 6 năm công tác tại địa phương.



Ông cũng cho biết nhận thức sâu sắc rằng Thăng Long - Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa của sức mạnh của đất nước Việt Nam, là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, được bạn bè quốc tế tôn vinh là thành phố vì hòa bình, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.



“Tôi nhận thức sâu sắc rằng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn, phải vừa phát huy văn biến bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đô thị hiện đại, là đầu tầu tăng trưởng, góp phần dẫn dắt và phát triển của vùng và nước”, ông Trung chia sẻ.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị.

Tân Phó Bí thư Thành ủy dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải kiến tạo mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt phát triển, giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách, mở ra tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững và chỉ rõ, thủ đô phải thật văn hiến, bản sắc, sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cơ hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội.



“Những chỉ đạo chiến lược và quan trọng đó là kim chỉ nam đối với cán bộ, đảng viên và người dân thủ đô. Nhắc nhở chúng ta luôn phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, dám đổi mới quản trị, hành động quyết liệt hiệu quả vì sự phát triển của Thủ đô Hà Nội”, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và khẳng định: “Với nhận thức ấy, tôi nguyện toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của Thủ đô lên trên hết, trước hết”.



Quyết tâm xây dựng Hà Nội “xanh, thông minh, hạnh phúc”

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả.



“Như đồng chí Bí thư Thành ủy đã nói, không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết, thống nhất hành động và cống hiến mới tạo nên kỳ tích. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc, định hướng hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên của Thành ủy Hà Nội”, ông Nguyễn Đức Trung nói.



Trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cam kết triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là 7 nghị quyết đã ban hành, 2 nghị quyết sắp ban hành, cùng 5 quan điểm phát triển, 43 mục tiêu chính, 3 đột phá chiến lược và 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố đã xác định.



Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cũng như Luật Thủ đô (sửa đổi).



“Trước mắt, tôi cùng tập thể Thành ủy quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy”, ông Trung nói và bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng với sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo của toàn Đảng bộ và nhân dân, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

“Với phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: ‘Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng’, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại - sáng tạo - hạnh phúc, một Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống”, ông Trung nhấn mạnh.