Tri ân bạn bè quốc tế: Việt Nam - trang sử của lòng dũng cảm, khát vọng tự do và phẩm giá con người





Cuộc gặp diễn ra ngày 2/9 tại Hà Nội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổ chức.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại Gặp mặt.

Tham dự cuộc Gặp mặt có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và một số tổ chức thành viên cùng hơn 100 đại biểu quốc tế là các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Tại sự kiện, các đại biểu quốc tế bày tỏ tình cảm trân quý đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; chia sẻ những kỷ niệm trong suốt quá trình hoạt động, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 đối với phong trào giải phóng dân tộc vì hòa bình và công lý trên thế giới

Ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các Dân tộc, phát biểu: Cách mạng Tháng Tám đã dạy chúng ta bài học về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Đảng và vai trò của các đồng chí lãnh đạo, cũng như sự cần thiết của việc nghiên cứu, phân tích liên tục các điều kiện khách quan và chủ quan để xác định hành động phù hợp trong từng thời điểm. Ở khía cạnh đó, Cách mạng Tháng Tám đã để lại một bài học vô giá.

Thắng lợi ấy đã dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Từ đó, lần đầu tiên người dân Việt Nam được sống trong một đất nước độc lập, có chủ quyền”.

Bày tỏ sự xúc động trước sự hưởng ứng của nhân dân Việt Nam đối với sáng kiến do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm ủng hộ nhân dân Cuba với kết quả vượt xa mọi mong đợi, ông Lopez khẳng định: Nghĩa cử hào hiệp và cao đẹp này là minh chứng hùng hồn cho tình anh em gắn bó và chân thành giữa Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch luân phiên Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam Cheng Shao Hong cho rằng, trên chặng đường tám mươi năm đầy gian nan nhưng cũng hết sức hào hùng, “với ý chí kiên cường và trí tuệ sáng ngời, nhân dân Việt Nam đã đưa đất nước giành độc lập, thống nhất, đồng thời đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và hiện đại hóa, được cộng đồng quốc tế ghi nhận”. Trong tiến trình ấy, Việt Nam luôn có sự đồng hành, sẻ chia và ủng hộ của bạn bè quốc tế, niềm tin và tình hữu nghị vô giá - ông khẳng định.

Bà Elizabeth Aubrac - con gái của ông bài Raymond và Lucie Aubrac - những người bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Tháng 8/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bế tôi trên tay và nhận làm cha đỡ đầu, cũng là lúc Người đã gắn kết gia đình chúng tôi vào trang sử kỳ diệu của Việt Nam. Một trang sử của lòng dũng cảm, khát vọng tự do và phẩm giá con người.

Thay mặt Tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình VFP và Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm Chất độc Da cam Việt Nam (VAORRC), cựu chiến binh Chuck Searcy chia sẻ, trong những năm qua, các tổ chức cựu chiến binh và hoạt động hòa bình của Mỹ đã đang cùng nhau chia sẻ sứ mệnh đoàn kết và thống nhất, nhằm giảm thiểu và xóa bỏ mối đe dọa mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải đối mặt do bom mìn, chất độc da cam và các hậu quả khác do chiến tranh gây ra.

"Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm sự hàn gắn và đoàn kết thông qua công việc với các đối tác Việt Nam" - ông Searcy nói. Ông cho biết những thành tựu đạt được "khuyến khích chúng tôi tiếp tục công việc của mình, đoàn kết với các bạn, cho đến khi chúng ta xóa bỏ được những vết thương chiến tranh".

Tri ân sâu sắc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà lưu niệm cho đại biểu tham dự gặp mặt. Ảnh: dangcongsan.vn.

Phát biểu tại cuộc Gặp mặt, Đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời tri ân sâu sắc bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí khẳng định, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, Nhân dân quốc tế.

Ôn lại sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những tấm lòng và tình cảm của người dân khắp nơi trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ xây dựng nhiều công trình, nhà máy, trường học, bệnh viện…, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Trong đó có cả những người đã từng ở “chiến tuyến bên kia” cũng đã vượt qua mặc cảm, đóng góp công sức để cùng với Nhân dân Việt Nam hòa giải chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới.

Đồng chí chia sẻ, Việt Nam đang phấn đấu đến 2030 là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu vì 3 mục tiêu lớn: (1) Giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ; (2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng; (3) Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân nhằm ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp tích cực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Cuộc Gặp mặt được tổ chức trong dịp lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế; đồng thời gửi đến bạn bè năm châu thông điệp về một đất nước thủy chung, son sắt, luôn trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Từ đó, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.