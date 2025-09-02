Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ ba, ngày 02/09/2025 18:26 GMT+7

Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh: Nga - Trung Quốc ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác

V.N (Theo RT, RN) Thứ ba, ngày 02/09/2025 18:26 GMT+7
Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, Nga và Trung Quốc đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 2/9.
Đài truyền hình này cho biết các thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực như năng lượng, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, giám sát thanh tra và kiểm dịch, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học, giáo dục và truyền thông.

Ngoài ra, các văn bản về hợp tác trong ngành công nghiệp hạt nhân và vũ trụ, đổi mới sáng tạo, cũng như các thỏa thuận về tương tác giữa các cơ sở giáo dục nhà nước và truyền thông đã được ký kết.

Nga sẵn sàng duy trì tương tác chiến lược với Trung Quốc

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trước đó đã có hội đàm song phương. Ông Putin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ song phương đang ở mức cao chưa từng có. Ông cam kết với Chủ tịch Trung Quốc rằng Moscow sẵn sàng duy trì tương tác chiến lược và mở rộng hợp tác kinh tế với Bắc Kinh.

Theo ông, những điều này dựa trên ký ức về tình anh em quân sự, sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau và sự kiên định trong việc bảo vệ lợi ích chung. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc cùng nhau kỷ niệm Ngày Chiến thắng Vĩ đại: "Đây là sự ghi nhận chiến công của nhân dân chúng ta, nhân dân Nga và Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, khẳng định vai trò then chốt của hai nước trong việc giành chiến thắng tại các chiến trường châu Âu và châu Á, minh chứng cho sự sẵn sàng chung trong việc bảo vệ sự thật lịch sử và công lý. Tổ tiên, cha ông chúng ta đã phải trả giá rất đắt cho hòa bình và tự do. Chúng ta không quên điều này, chúng ta ghi nhớ. Đây là nền tảng, là nền tảng cho những thành tựu của chúng ta hôm nay và trong tương lai".

Về phần mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi các sự kiện lễ kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến II là một truyền thống tốt đẹp. Ông lưu ý rằng mối quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh đã vượt qua thử thách của tình hình quốc tế và là một hình mẫu:

"Trung Quốc và Nga nên xây dựng các dự án hợp tác mẫu mực và thúc đẩy hội nhập lợi ích sâu rộng hơn. Hai bên nên nâng cao tính bền vững của hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và nỗ lực duy trì và bảo vệ hợp tác".

Điện Kremlin cho biết, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã tiếp tục đàm luận bên tách trà tại dinh thự riêng của ông Tập ở Trung Nam Hải.

Tổng thống Putin đến Trung Quốc trong chuyến thăm 4 ngày. Một số cuộc gặp song phương cũng dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay. Vào thứ Tư, ông sẽ tham dự với tư cách là khách mời chính tại các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.

Trước chuyến đi tới thủ đô Trung Quốc, Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân, nơi ông có bài phát biểu tại cuộc họp theo hình thức "SCO Plus" và tổ chức một loạt các cuộc hội đàm song phương.

