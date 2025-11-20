Vingroup thăng hạng trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2025

Kết quả dựa trên khảo sát độc lập, ghi nhận ý kiến đánh giá khách quan của hàng chục nghìn người lao động và đo lường sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.

Theo đó, Vingroup tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam, nhờ thành tích vượt trội của của các công ty thành viên tại hạng mục “Nơi làm việc Tốt nhất theo ngành”.

Vingroup tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín trên thị trường nhân sự.

Trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, VinFast giữ vững vị trí số 1 ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí Công nghiệp. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, VinFast liên tục thu hút nhân sự chất lượng cao trên toàn cầu, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo cùng cơ hội phát triển sự nghiệp rộng mở cho nhân viên. Đây là nền tảng vững chắc để VinFast thiết lập vị thế hãng xe ô tô có thị phần số 1 Việt Nam trong 12 tháng liên tiếp, cũng là thương hiệu đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.

Ở lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, Vinhomes ghi dấu ấn năm thứ 11 liên tiếp ở vị trí dẫn đầu ngành Bất động sản/ Dịch vụ bất động sản. Với hàng loạt dự án đại đô thị, siêu đô thị được tăng tốc triển khai trên cả nước, Công ty không chỉ khẳng định vị thế số 1 trên thị trường mà đồng thời mang đến cơ hội việc làm đa dạng, năng động cùng lộ trình sự nghiệp rõ ràng cho người lao động.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc Vinpearl vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” ngành Du lịch/ Ẩm thực/ Nghỉ dưỡng, minh chứng cho nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực bền vững của Công ty.

Tại lĩnh vực Thiện nguyện - Xã hội, Vinmec và Vinschool tiếp tục dẫn đầu trong ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và ngành Dịch vụ (Đào tạo, Tư vấn…), cho thấy sức hút cũng như uy tín cao trong việc thu hút nhân tài, các chuyên gia, nhà giáo đầu ngành y tế và giáo dục.

Việc các thương hiệu trụ cột của Vingroup đồng loạt giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín hàng đầu Việt Nam không chỉ khẳng định sự phát triển bền vững và đồng bộ của toàn bộ hệ sinh thái, mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và năng động. Với chính sách đãi ngộ cạnh tranh cùng cơ hội thăng tiến rộng mở, Vingroup trở thành nơi mỗi nhân sự được truyền cảm hứng, trao quyền và phát huy tối đa năng lực, góp phần tạo nên sức mạnh chung trong hành trình Tập đoàn vươn tầm quốc tế.

Vingroup hiện là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực với hơn 200.000 cán bộ nhân viên tại Việt Nam và quốc tế. Năm 2025, Vingroup mở rộng quy mô hoạt động lên 6 trụ cột chính gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện - Xã hội, với chiến lược tiếp tục thu hút nhân tài, kiến tạo hệ sinh thái bền vững trong giai đoạn mới.