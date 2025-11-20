Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ năm, ngày 20/11/2025 08:44 GMT+7

Vingroup thăng hạng trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2025

+ aA -
Mộc Mộc Thứ năm, ngày 20/11/2025 08:44 GMT+7
Ngày 19/11 tại TP.HCM, Vingroup tiếp tục được vinh danh là một trong “10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam”, do mạng Cộng đồng nghề nghiệp Anphabe công bố. Đặc biệt, 5 Công ty thuộc các lĩnh vực trụ cột là VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec và Vinschool đều giữ vị trí số 1 “Nơi làm việc Tốt nhất theo ngành”, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín của hệ sinh thái Vingroup trên thị trường nhân sự.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kết quả dựa trên khảo sát độc lập, ghi nhận ý kiến đánh giá khách quan của hàng chục nghìn người lao động và đo lường sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.

Theo đó, Vingroup tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam, nhờ thành tích vượt trội của của các công ty thành viên tại hạng mục “Nơi làm việc Tốt nhất theo ngành”.

Vingroup tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín trên thị trường nhân sự.

Trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, VinFast giữ vững vị trí số 1 ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí Công nghiệp. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, VinFast liên tục thu hút nhân sự chất lượng cao trên toàn cầu, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo cùng cơ hội phát triển sự nghiệp rộng mở cho nhân viên. Đây là nền tảng vững chắc để VinFast thiết lập vị thế hãng xe ô tô có thị phần số 1 Việt Nam trong 12 tháng liên tiếp, cũng là thương hiệu đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.

Ở lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, Vinhomes ghi dấu ấn năm thứ 11 liên tiếp ở vị trí dẫn đầu ngành Bất động sản/ Dịch vụ bất động sản. Với hàng loạt dự án đại đô thị, siêu đô thị được tăng tốc triển khai trên cả nước, Công ty không chỉ khẳng định vị thế số 1 trên thị trường mà đồng thời mang đến cơ hội việc làm đa dạng, năng động cùng lộ trình sự nghiệp rõ ràng cho người lao động.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc Vinpearl vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” ngành Du lịch/ Ẩm thực/ Nghỉ dưỡng, minh chứng cho nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực bền vững của Công ty.

Tại lĩnh vực Thiện nguyện - Xã hội, VinmecVinschool tiếp tục dẫn đầu trong ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và ngành Dịch vụ (Đào tạo, Tư vấn…), cho thấy sức hút cũng như uy tín cao trong việc thu hút nhân tài, các chuyên gia, nhà giáo đầu ngành y tế và giáo dục.

Việc các thương hiệu trụ cột của Vingroup đồng loạt giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín hàng đầu Việt Nam không chỉ khẳng định sự phát triển bền vững và đồng bộ của toàn bộ hệ sinh thái, mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và năng động. Với chính sách đãi ngộ cạnh tranh cùng cơ hội thăng tiến rộng mở, Vingroup trở thành nơi mỗi nhân sự được truyền cảm hứng, trao quyền và phát huy tối đa năng lực, góp phần tạo nên sức mạnh chung trong hành trình Tập đoàn vươn tầm quốc tế.

Vingroup hiện là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực với hơn 200.000 cán bộ nhân viên tại Việt Nam và quốc tế. Năm 2025, Vingroup mở rộng quy mô hoạt động lên 6 trụ cột chính gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện - Xã hội, với chiến lược tiếp tục thu hút nhân tài, kiến tạo hệ sinh thái bền vững trong giai đoạn mới.

Tham khảo thêm

Vingroup công bố trụ cột Văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Vingroup công bố trụ cột Văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng "thừa vàng" bán ra, người mua không còn xếp hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra, người mua không còn xếp hàng

1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, "lộ diện" kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Kinh tế
1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, 'lộ diện' kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để "không đánh mất" lợi thế AI

Kinh tế
Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để 'không đánh mất' lợi thế AI

Đọc thêm

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh