Vốn chính sách giúp nông dân vùng sâu vùng xa ở Sơn La thoát nghèo

Bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách vận hành thông suốt

Ông Lê Thái Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La cho biết: Ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La còn 75 đơn vị cấp xã đi vào hoạt động. Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách tiếp tục vận hành thông suốt, ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo đó, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với UBND xã mới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, đảm bảo không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính; đồng thời duy trì hoạt động các điểm giao dịch tại cấp xã như trước khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đào Trọng Dương - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Mường La cho biết: Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Mường La đang triển khai 16 chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu vay vốn của nhân dân 5 xã: Mường La, Mường Bú, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Chiềng Lao với trên 10.929 hộ đang được vay vốn, với tổng dư nợ trên 561 tỷ đồng.

Nhằm đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng nhanh chóng, thuận tiện, đơn vị đã triển khai phương thức ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, với 318 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hộ nghèo yên tâm phát triển kinh tế

Đánh giá hiệu quả hiệu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Mường La cho biết: “Qua kiểm tra, giám sát, nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây, nguồn vốn ưu đãi đã tạo việc làm mới cho 441 lao động; giúp gần 759 hộ nghèo có vốn để đầu tư sản xuất; hỗ trợ xây mới và cải tạo 1.071 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đã có trên 218 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Điển hình, như gia đình ông Lò Văn Duy, bản Nà Nong, xã Mường La, từng là hộ nghèo của bản được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay, đã trở thành hộ có kinh tế khá.

Ông Duy chia sẻ: Năm 2023, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH, đầu tư xây dựng chuồng nuôi lợn nái và lợn thịt; trồng 1,5 ha cây ăn quả. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế của gia đình phát triển, mỗi năm cho thu lãi trên 130 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Gia đình đã thoát nghèo và trả gốc, lãi đúng hạn.

Còn anh Lèo Văn Thuận, bản Mé, xã Chiềng Mung cho biết: Gia đình tôi vay 100 triệu đồng tại Ngân hàng CSXH Mai Sơn từ năm 2022 mở rộng nhà hàng kết hợp du lịch trải nghiệm đầu tư phát triển du lịch rồng cà phê và nuôi trâu, bò. Từ ngày 1/7, xã Chiềng Mung sáp nhập với xã Mường Bằng, Mường Bon, trụ sở UBND xã đặt tại xã Chiềng Mung (cũ), cách nhà hơn 15 km. Sau khi sáp nhập xã, Phòng giao dịch tiếp tục thực hiện các giao dịch tại điểm giao dịch xã cũ, tôi rất yên tâm.

Theo lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La, việc duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh không phải đi xa, tạo sự ổn định, yên tâm trong tiếp cận vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đạt trên 7.200 tỷ đồng, với trên 146.000 hộ còn dư nợ.



Theo đánh giá của tỉnh Sơn La, vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng CSXH đã đến đúng và trúng đối tượng, góp phần hỗ trợ hơn 161.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Riêng cho vay hộ nghèo đạt 39.421 lượt, hộ cận nghèo 17.635 lượt, hộ mới thoát nghèo 7.470 lượt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Sơn La đã giảm từ 18,38% năm 2020 xuống còn 10,89% vào cuối năm 2024.