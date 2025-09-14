Hội Nông dân An Giang chung tay vì cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống của người dân

Nhiều công trình hướng về nông dân

Hướng tới chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2025-2030) và thực hiện phong trào Hội Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, hướng về cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống và sinh hoạt của người dân.

Hội Nông dân tỉnh An Giang và các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành cầu Kênh 9. Ảnh: HC

Một trong những hoạt động nổi bật là việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Ngày 12/9 vừa qua, người dân ấp Bến Đá, xã Hòn Đất đã vui mừng dự lễ khánh thành cầu Kênh Tư. Trước đây, cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp đã gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Bà Trần Thanh Hồng, một người dân địa phương, cho biết: “Giờ đây, cùng với cây cầu mới rộng rãi, con đường giao thông nông thôn cũng đã được nâng cấp, mở rộng 3,5 mét. Điều này giúp xe ô tô, xe tải nhỏ có thể đến tận thôn xóm để trao đổi hàng hóa, giúp việc tiêu thụ nông sản của bà con được thuận lợi hơn, không còn bị thương lái ép giá. Đặc biệt, việc đi lại của học sinh cũng trở nên dễ dàng và an toàn hơn”.

Hội Nông dân tỉnh An Giang và các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ khởi công cầu Kênh Tạo Nguồn. Ảnh: HC

Cũng trong ngày, Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục khánh thành cầu Kênh 9 tại xã Hòa Điền và khởi công xây dựng cầu Kênh Tạo Nguồn ở ấp Tân Điền.

Các công trình này được thiết kế rộng 3,5 mét, đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn tập trung hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho các hộ nghèo. Đầu tháng 8/2025, 24 giếng khoan đã được bàn giao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Tuy. Mỗi giếng có kinh phí 6 triệu đồng, do Hội Nông dân tỉnh vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Hội Nông dân tỉnh An Giang bàn giao 24 giếng khoan và tặng quà cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Tuy. Ảnh: HC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, một trong những hộ được hỗ trợ giếng khoan, xúc động chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi phải dùng nước sông, rạch không đảm bảo vệ sinh. Nay được tặng giếng khoan, gia đình tôi rất mừng và yên tâm sử dụng. Tôi cũng san sẻ nguồn nước sạch này với những hộ gia đình xung quanh để đảm bảo sức khỏe cho mọi người”.

Huy động nguồn lực chăm lo nông dân

Theo đại diện Hội Nông dân tỉnh An Giang, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã vận động các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm xây dựng hàng trăm cầu giao thông nông thôn, hàng chục căn nhà “Mái ấm Nông dân” cho các hội viên khó khăn về nhà ở, và trao hàng nghìn phần quà cho hội viên nông dân, hộ nghèo và gia đình chính sách.

Hội Nông dân tỉnh An Giang cùng các đơn vị đồng hành trao xe lăn và quà cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HC

Riêng từ đầu năm 2025, Hội Nông dân tỉnh đã vận động và xây dựng được 4 căn nhà “Mái ấm Nông dân”, 13 cây cầu giao thông nông thôn và 66 giếng khoan nước sạch, với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều hoạt động an sinh xã hội khác cũng được triển khai như tặng 6.000 quyển tập, gạo, học bổng, xe đạp cho học sinh; hỗ trợ xe lăn, bồn chứa nước cho hộ nghèo; khám bệnh và phát thuốc miễn phí... với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Cọp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Việc xây tặng cầu giao thông nông thôn và nhà Mái ấm Nông dân có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Cọp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Kênh 9. Ảnh: HC

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện nhiều công trình, hoạt động thiết thực, đồng hành cùng nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

