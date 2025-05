Vụ gần 200.000 người bán thực phẩm chứa chất cấm: Tadalafil là chất gì?

Ngày 24/5, chia sẻ với Dân Việt, dược sĩ Nguyễn Huy Am, nguyên Trưởng khoa Dược Bệnh viện 198 cho biết, Tadalafil là hoạt chất chính trong các thuốc chỉ định điều trị bệnh lý rối loạn cương dương, điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lý tăng sản lành tính tuyến tiền liệt ở nam giới trưởng thành.

Tadalafil hoạt động trên cơ chế là làm giãn cơ trơn và làm tăng dòng máu vào trong mô của dương vật và có tác dụng giúp gây cương dương vật.

Nó có thể có các tác dụng phụ như đau đầu, khó tiêu, trào ngược thực quản, đau mỏi cơ, chân tay… Một số tác dụng ít gặp khác như hạ huyết áp, xuất huyết dương vật…

Do đó, người dùng thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ, không tự ý sử dụng gây quá liều hoặc để tránh xảy ra tác dụng không mong muốn.

Các sản phẩm bị thu giữ Bitney Multi Juice có chứa chất cấm Tadalafil. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Trước đó, trong tháng đầu 4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố xét nghiệm 7 sản phẩm thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe) dành cho quý ông có chứa chất cấm không được đưa vào thực phẩm và khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng.

7 mẫu sản phẩm trong đó có 5 mẫu Thực phẩm Bổ Sung MAN PLUS (gồm các loại hộp 60 viên, hộp 50 viên, hộp 30 viên) thuộc các lô sản xuất khác nhau. Ngoài ra, có 2 mẫu Đông trùng hạ thảo. Các sản phẩm không có thông tin về tên cơ sở và địa chỉ nhà sản xuất.

Các mẫu đều phát hiện có thuốc điều trị cương dương - chất không được phép có trong sản phẩm Tadalafil và Sildenafil.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Tadalafil và Sildenafil là hai dược chất dùng để điều trị rối loạn cương dương nhưng bị cấm sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vì có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm tới tim mạch.

Được biết, chất cấm Sildenafil được điều trị loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi nhưng đây cũng là chất có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm với sức khỏe, nhất là tim, gan, thậm chí có thể gây đột quỵ. Loại tân dược này bị cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng.

Còn chất cấm Tadalafil là một loại tân dược kê đơn dùng để điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới.

Theo khuyến cáo, vì là thuốc chứa hoạt chất Tadalafil chỉ nên được sử dụng dưới sự giám sát y tế. Việc sử dụng Tadalafil không thích hợp sẽ khiến người tiêu dùng có nguy cơ gia tăng các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm đột quỵ, đau tim, huyết áp thấp và chứng priapism (cương cứng gây đau đớn và quá lâu).



Như Dân Việt đưa tin tối 23/5, thông tin từ Công an Tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia, bán thực phẩm chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.



Công an Tỉnh Phú Thọ nhận định đây là đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia, bán thực phẩm chứa chất cấm có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người. Trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia khác nhau.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập và là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam (địa chỉ số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Công ty này bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, Nhau thai hươu Lucenta, Kem Bitney Multi Cream.



Theo cơ quan công an, đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam đã bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tất cả các sản phẩm bán ra của công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.



Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.