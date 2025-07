Vụ loan tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ: Xử lý thế nào?

Triệu tập người đàn ông tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Tối 27/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã xác minh, triệu tập người đàn ông loan tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An). Thông tin vỡ đập nhanh chóng lan truyền khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ hoảng loạn, tháo chạy lên núi.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật. Bước đầu, công an phát hiện vào lúc 17h30 ngày 27/7, tài khoản L.T.S. phát trực tiếp đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ dân chạy tán loạn. Mong bình an”.

Công an làm việc với anh L.T.S. về thông tin sai sự thật anh này đăng tải trên Facebook cá nhân. Ảnh: CACC

Qua xác minh xác định chủ tài khoản Facebook là anh L.T.S, SN 1998, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An.

Làm việc với công an, anh S. cho biết, khi đang ở nhà người thân tại xã Tương Dương, anh nghe tin đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ. Chưa kiểm chứng thông tin đúng hay sai, anh S. sử dụng điện thoại phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân.

Anh S. cho rằng, việc phát trực tiếp thông tin vỡ đập thủy điện nhằm báo cho mọi người biết. Sau khi xác nhận đây là thông tin sai sự thật, anh S. gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý người loan tin sai sự thật về thủy điện Bản Vẽ theo quy định.

Tung tin sai sự thật lên mạng, khi nào bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi của các chủ thể thực hiện trên không gian mạng đều phải tuân thủ luật an ninh mạng. Theo đó Điều 8 Luật an ninh mạng quy định nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng.

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi đưa thông tin sai sự thật mà người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ xác định nội dung thông tin mà người đàn ông này đã đưa lên không gian mạng, sẽ làm rõ nhận thức và mục đích của việc đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đồng thời sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cho nhiều người phải di tản trong đêm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản, gây hoang mang trong dư luận xã hội, người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự hoặc tội Đưa thông tin trái phép lên mạng internet theo Điều 288 Bộ luật hình sự.

Ông Cường nêu quan điểm, các tổ chức cá nhân tiếp nhận thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin lên mạng xã hội về tình hình bão lũ đòi hỏi phải chuẩn xác, đúng sự thật, tránh gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ xác định tính chất mức độ vi phạm, xác định hậu quả của hành vi đưa thông tin sai sự thật về việc vỡ đập thủy điện để xem xét xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người về ý thức trách nhiệm của công dân khi đưa các thông tin lên mạng xã hội cũng như phải gánh chịu những hậu quả pháp lý khi đưa thông tin không chính xác lên không gian mạng.