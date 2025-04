Trưa 12/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Long An, hiện vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong một quán cà phê tại ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ chưa thấy có điều gì bất thường hoặc liên quan đến án mạng. Công an đã làm thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng.

Chủ quán cà phê Hằng là bà L.T.D.N (47 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tư vong không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 11/4, một người dân vào quán cà phê cặp quốc lộ 1 thuộc ấp 7, xã Nhị Thành do bà L.T.D.N (47 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm chủ, kêu nước uống.

Do không thấy ai trả lời, vị khách này đứng dậy đi thẳng vô trong thì nhìn thấy thi thể chủ quán đã tử vong ở khu vực gần nhà tắm, vệ sinh nên chạy ra ngoài tri hô.

Thông tin này nhanh chóng được trình báo Công an xã Nhị Thành. Khi cơ quan chức năng có mặt chứng kiến, nạn nhân tử vong trong tình trạng trên người chỉ còn có áo ngực.

Nhiều người dân nghe tin có vụ chết người trong quán cà phê đã đến xem rất đông. Ảnh: Thiên Long

Theo người dân gần đó, người phụ nữ phát hiện tử vong đã thuê địa điểm này bán cà phê nhiều tháng qua.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng chưa phát hiện điều gì bất thường hoặc liên quan đến án mạng.

Bên trong quán cà phê còn nguyên hiện trạng không xáo trộn và chủ quán không bị mất tài sản. Đồng thời trên người nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị tác động gây thương tích. Nạn nhân vẫn còn một số tiền mặt, bông tai, điện thoại và xe máy.