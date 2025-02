Vụ tài xế Lexus đánh nam shipper ở Hà Nội và các quy định liên quan

UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc nam shipper bị đánh

Liên quan vụ nam shipper bị tài xế Lexus đánh tới tấp ở phường Yên Phụ, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo UBND TP trước ngày 21/2.

Trước đó, trưa 10/2, anh Nguyễn Xuân Hưng (quê huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm thì va chạm với một chiếc Lexus.

Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh Hưng, còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh Hưng để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân hoàn toàn "chịu trận", không chút phản kháng.

Trong khi đó, nhân chứng vụ việc kể lại, sau khi người đàn ông đánh người, một phụ nữ từ chiếc Lexus đi xuống đưa cho anh Hưng 500 nghìn đồng nhưng nạn nhân cương quyết từ chối.

Nam shipper bị tài xế Lexus đánh tới tấp đã được đưa đến bệnh viện để thăm khám, giám định thương tật. Ảnh: NH

Sau vụ việc, anh Hưng bị bầm tím mắt, mệt mỏi, đau đầu, liên tục chảy máu mũi. Cũng theo nhân chứng, nam shipper bị khiếm khuyết ở bàn tay do trước đó bị tai nạn lao động. Hiện nạn nhân đang được đưa đi giám định thương tật.

Đến tối 11/2, thông tin từ Công an quận Tây Hồ cho biết, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng đánh người gây thương tích tại phường Yên Phụ.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ xác định người lái xe đánh anh L. X. H nêu trên có tên là Tống Anh Tuấn, SN: 1982, trú tại: Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồi 14h00 ngày 11/02/2025, anh Tống Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận vi phạm của bản thân.

Quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, diễn tiến qua clip cho thấy hành vi của đối tượng trên xe ô tô đánh shipper rất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận tin báo và sẽ tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành đưa nạn nhân đi giám định thương tích, tiến hành lấy lời khai của nạn nhân, lời khai của người làm chứng.

Đồng thời, trích xuất dữ liệu camera an ninh ở khu vực đó, thu thập các dấu vết chứng cứ để lại trên hiện trường làm cơ sở để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đánh giá hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ danh tính của người đàn ông đã có hành vi cố ý gây thương tích cho nam shipper để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả giám định cho thấy nạn nhân có tỷ lệ thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% và có yêu cầu khởi tố, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với người đàn ông đã đánh shipper này về tội cố ý gây thương tích.

Như vậy, nếu nạn nhân có thương tích kể cả trường hợp tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc dùng hung khí nguy hiểm, với người không có khả năng tự vệ … thì vẫn có thể xử lý hình sự người thực hiện hành vi về tội cố ý gây thương tích, với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến đến 20 năm hoặc tù chung thân theo quy định.

Còn trường hợp nạn nhân không có tỷ lệ thương tích hoặc có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng không đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố người thực hiện hành vi về tội gây rối trật tự công cộng, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.

Vị chuyên gia nói thêm, hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nạn nhân mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bởi vậy, hành vi đánh người nơi công cộng dẫn đến hậu quả ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ luật hình sự.