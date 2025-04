Theo chia sẻ của nhiều người dân sống gần nhà Khánh tại khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, họ đều bất ngờ trước thông tin đối tượng này tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô rất lớn.

Khám xét nhà đối tượng Bùi Đình Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng ma túy bị thu giữ lên 25 bánh heroin. Ảnh: Quang Sơn

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Vượng, Tổ trưởng tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long cho biết: 2 mẹ con Khánh đã chuyển về địa bàn sinh sống được chục năm nay, Khánh sống với mẹ, còn bố thì đã mất. ngày bé thì Khánh cũng chưa gây chuyện gì ở thôn xóm.

Thời gian mấy năm gần đây sau khi đi học đại học về thì Khánh rất ít khi ở nhà, nhiều hàng xóm xung quanh còn chưa bao giờ gặp. Tổ dân phố và công an khu vực cũng quan tâm, hỏi han về công việc thì mẹ Khánh cũng chia sẻ là Khánh lúc thì làm ở dưới cảng, lúc thì làm khách sạn, cũng không ai nắm rõ được. Còn bản thân Khánh cũng đi suốt, không có mặt trên địa bàn.

Cũng theo chia sẻ của nhiều người dân, trước đây Khánh đi học đại học đã xảy ra đánh nhau, cướp giật trên địa bàn huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Trước đó, Dân Việt đã thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) thực hiện.

20 giờ 20 ngày 17/4, khi các mũi trinh sát triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy thì các đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng súng AK. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn và hy sinh.

Đối tượng Bùi Đình Khánh đã đi nhờ xe container, bắt taxi, di chuyển lòng vòng qua nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ nhằm đánh lạc hướng công an. Ảnh: Quang Sơn

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Khánh ngay lập tức bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Khánh đã bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) rồi chạy ra Quốc lộ 18 bắt taxi công nghệ. Trên xe của đối tượng Khánh bỏ lại, bên trong ô tô bán tải có súng và lựu đạn.

Lực lượng công an đã tập trung rà soát từng manh mối, dấu vết, làm việc không ngừng nghỉ xuyên ngày, đêm để truy vết, khoanh vùng nơi ẩn náu của đối tượng. Đến khoảng 22 giờ ngày 18/4 (chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ), lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và đối tượng.

Khoảng 3 giờ sáng 19/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị chức năng đưa đối tượng Bùi Đình Khánh về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ, củng cố chứng cứ tài liệu, điều tra mở rộng và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.