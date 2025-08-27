Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng với quãng đường 200km: 3 nhân viên bệnh viện bị tạm đình chỉ

Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết Bệnh viện Đa khoa số 1 đã tạm đình chỉ 3 nhân viên để xác minh việc một gia đình phản ánh bị thu 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200 km.

Những người bị đình chỉ gồm Nguyễn Thị Thỉu, điều dưỡng trưởng kíp trực; Vũ Văn Giáp, nhân viên lái xe; và Nguyễn Văn Thắng, điều dưỡng hộ tống bệnh nhân. Bệnh viện yêu cầu các cá nhân liên quan viết tường trình.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cũ (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km. Ảnh: M.H.

Trước đó, ngày 25/8, A.T. (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) chia sẻ lên mạng xã hội việc gia đình phải trả 21 triệu đồng để đưa bố từ Bệnh viện Đa khoa số 1 Bắc Ninh về quê. Trong đó, 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng. Gia đình cho biết tài xế không báo giá cụ thể từ trước, không xuất hóa đơn hay biên nhận, chỉ nói “tính theo km”.

Biên lai tài xế chuyển trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho ông Tuyên. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin từ gia đình, ông T. (bố chị A.T.) nhập viện từ ngày 15/8 trong tình trạng nguy kịch. Đến 19/8, gia đình xin đưa về quê lo hậu sự. Khi xe về tới nhà, tài xế thông báo giá 22 triệu đồng, sau giảm còn 21 triệu.

Tối 25/8, tài xế đã liên hệ gia đình đã trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng “thắp hương”. Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa số 1 và nhà xe đến xin lỗi gia đình.

Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu bệnh viện khẩn trương làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là khả năng móc nối với dịch vụ bên ngoài để trục lợi. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.