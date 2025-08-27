Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông Đáy và sông Nhuệ, người dân ngoại thành chạy lũ trong đêm

Cụ thể, lúc 2 giờ 30, mực nước sông Đáy tại Ba Thá đo được 5,56 m, vượt mức báo động I (5,50 m).



Lệnh báo động áp dụng tại nhiều xã thuộc các huyện cũ như Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa cùng một số khu vực lân cận, gồm các xã hiện nay như: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.



Nhiều khu vực ở ngoại thành Hà Nội bắt đầu ngập úng do nước sông lên cao. Ảnh: Sông Bùi

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội, lúc 2 giờ 40, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,02 m, vượt mức báo động I (4,00 m). Các phường, xã thuộc Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa đều nằm trong diện cảnh báo.



Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định ứng phó báo động I, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Người dân ngoại thành Hà Nội chạy lũ do sông Bùi dâng cao

Tối 26/8, nước sông Bùi dâng cao gây ngập sâu tại thôn Bùi Xá (xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cũ), buộc hơn 120 hộ dân với gần 500 nhân khẩu phải di chuyển tài sản, phương tiện lên khu vực cao để tránh lũ.



Tuyến đường dài khoảng 500 m chạy qua thôn ngập 0,5 m. Người dân khẩn trương đưa ô tô, xe máy đến nơi an toàn, tiêu thụ cá nuôi và kê dọn đồ đạc lên tầng trên. Bùi Xá vốn nằm sát sông Bùi, được xem là “rốn lũ” của vùng hạ du Chương Mỹ – Quốc Oai.



Theo ghi nhận, chiều cùng ngày mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đã vượt báo động I hơn 0,3 m; sông Tích ở Vĩnh Phúc chỉ còn cách báo động III khoảng 0,55 m. Dự báo trong 12-24 giờ tới, sông Tích và sông Bùi có thể đạt mức báo động III, nguy cơ mở rộng vùng ngập ra nhiều khu dân cư ven sông.



Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã yêu cầu Hà Nội triển khai hộ đê, tăng cường tuần tra, bảo vệ trọng điểm xung yếu. Trong 24 giờ qua, Thạch Thất ghi nhận lượng mưa hơn 360 mm; nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập sâu 0,5-1 m, giao thông tê liệt.