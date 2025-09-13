Trao đổi tại tọa đàm xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao vừa tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tấn Bản - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, TP.HCM đã nêu một số vấn đề mà du lịch Vũng Tàu đang đối mặt hiện nay.

Vũng Tàu đẹp nhưng khách đến tắm biển rồi về

Theo ông Bản, Vũng Tàu có đường bờ biển rất đẹp, kéo dài đến 15km với hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Ông ví tiềm năng du lịch Vũng Tàu rất lớn, tương tự Đà Lạt có khí hậu mát mẻ luôn thu hút nhiều du khách.

Tuy nhiên, vấn đề mà ngành du lịch Vũng Tàu phải đối mặt là du khách ở lại nghỉ đêm ngắn. Dẫn một báo cáo về thời gian ở lại điểm đến của du khách, ông Bản nói trung bình khách du lịch ở lại Vũng Tàu chỉ 1,9 đêm, thấp hơn so với Nha Trang và Đà Nẵng.

“Lý do là Vũng Tàu vẫn còn thiếu sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm du lịch đêm để thu hút khách nên chưa thể giữ chân được họ. Chẳng hạn, dịp lễ 2/9 vừa qua, ngành du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, khách du lịch đến Vũng Tàu rất đông nhưng chủ yếu tắm biển. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu”, ông Bản thẳng thắn.

Biển Vũng Tàu thường rất đông khách vào mùa hè và mỗi dịp lễ Tết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Với đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, ông Bản đề xuất với những nơi trọng điểm về du lịch như Vũng Tàu, cần có sản phẩm du lịch đa dạng, từ giải trí đến thể thao để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thụ hưởng đa dạng của du khách.

Ông cũng nói về những concert âm nhạc đình đám gần đây như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi… thu hút nhiều khán giả trẻ. Ngành công nghiệp văn hóa này mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng có thể là gợi ý cho Vũng Tàu để kéo khách đến và trải nghiệm dịch vụ du lịch.

“Chẳng hạn, khách tắm biển, nghỉ ngơi rồi tham gia concert thì quá tuyệt vời”, ông Bản nói.

Ngoài ra, với thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cũng đánh giá địa phương rất tiềm năng ở mảng du lịch y tế. TP.HCM nằm trong nhóm 5 tỉnh thành thí điểm mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng, ông cho rằng đây cũng là cơ hội lớn cho Vũng Tàu trong việc phát triển du lịch liên kết với các dịch vụ cao cấp khác hàng đầu hiện nay.

Vũng Tàu đã khác trước đây

Đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao đang lấy ý kiến, cũng đưa du lịch vào 1 trong 5 nhóm ngành ưu tiên chiến lược của TP.HCM.

Trong tình hình mới, TP.HCM xem du lịch là một trong những ngành có tác động lan tỏa mạnh, giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ dịch vụ quốc tế.

Diện mạo bãi Sau Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, TP.HCM sau khi chỉnh trang. Ảnh: Hoàng Nhân

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thêm hiện nay, TP.HCM đang tập trung phát triển du lịch chất lượng cao mang tầm khu vực, thu hút khách trong nước và quốc tế, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Dũng đánh giá biển Vũng Tàu nay khác xa so với trước sau khi chỉnh trang khu vực Bãi Sau, có thêm điểm nhấn là tháp Tam Thắng, góp phần đưa du lịch biển TP.HCM phát triển.

“Trước đây, TP.HCM chỉ nghĩ đến định hướng hướng biển, nhưng nay trong không gian rộng hơn có thể phát triển kinh tế biển. Ngành du lịch TP cũng có đề án du lịch thông minh phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai”, ông Dũng cho biết.