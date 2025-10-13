Anh Phan Thanh Nhàn, một nhà vườn trồng sầu riêng ở ấp Tân An cho biết, anh có khoảng 100 gốc sầu riêng làm nghịch vụ giờ đang ngập sâu trong nước.

Nhiều diện tích sầu riêng ở ấp Tân An (xã cù lao Tân Phong, tỉnh Tiền Giang nay là xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) bị ngập nước. Trong đó, có nhiều diện tích sầu riêng làm nghịch vụ, gây thiệt hại khá nghiêm trọng. Ảnh: T.Đ

Xử lý thế nào khi sầu riêng làm nghịch vụ bị ngập nước?

Theo ông Nguyễn Hoàng Cung, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thuận Thiên, đơn vị chuyên xây dựng vùng nguyên liệu sầu riêng xuất khẩu, sầu riêng dễ mẩn cảm khi bị ngập nước. Giờ phải đợi cho vườn sầu riêng rút và ráo nước, cây ra cơi đọt mới rồi bắt đầu làm nghịch vụ lại.

“Bây giờ nhà vườn chỉ lo bơm nước ra, nhà vườn không làm gì cả, thậm chí không đi trong vườn vì khi ngập nước gốc rễ sầu riêng đã bị lỏng lẻo, yếu, hạn chế đi lại làm động gốc cây”, ông Cung chia sẻ.

“Nói tóm lại, sầu riêng làm nghịch vụ bị ngập nước vẫn ra hoa, trái nhưng ít và không đều, cho chất lượng trái cũng không đạt nên phải xử lý nghịch vụ lại. Muốn vậy phải đợi nước trong vườn rút hết, cây ra cơi đọt mới làm nghịch vụ lại”, ông Cung cho biết thêm.

Sầu riêng làm nghịch vụ nếu bị ngập nước sẽ rụng trái non. Ảnh: T.Đ

Nhiều diện tích sầu riêng làm nghịch vụ bị ngập nước

Được biết, tại xã cù lao Tân Phong (cũ) có khoảng 1.500ha trồng sầu riêng. Ngày 8/10, rất nhiếu điểm đê bao ở xã cù lao này bị vỡ do triều cường kết hợp mưa, lũ khiến nước tràn vào vườn sầu riêng. Đáng nói, nhiều diện tích sầu riêng đang được nhà vườn làm nghịch vụ. Nhiều nông dân cho biết, nếu sầu riêng làm nghịch vụ bị ngập nước sẽ rụng hoa, trái non, thiệt hại lớn.

Theo anh Nhàn, ấp Tân An là ấp chủ lực trồng sầu riêng của xã cù lao, nên vụ vỡ đê bao đã khiến nhiều nhà vườn đang làm sầu riêng nghịch vụ ở đây điêu đứng.

Làm sầu riêng nghịch vụ đang là phong trào ở các nhà vườn vì đem lại lợi nhuận cao hơn sầu riêng mùa thuận. Có năm, sầu riêng nghịch vụ được thu mua tại vườn với mức giá 100.000-130.000 đồng/kg, tùy loại. Nhiều nhà vườn sầu riêng thu tiền tỷ.

Có năm, sầu riêng làm nghịch vụ được thu mua tại vườn với mức giá 100.000-130.000 đồng/kg.Ảnh: T.Đ

Trong quá trình làm sầu riêng nghịch vụ, có khâu siết nước, tạo khô hạn giả cho cây. Theo đó, nhà vườn sẽ ngưng tưới vườn sầu riêng hoàn toàn 10–20 ngày (tùy thời tiết, đất, tuổi cây). Quan sát khi lá hơi héo, rũ xuống 30–40%, bề mặt đất nứt chân chim, nhà vườn tưới nước cho vườn sầu riêng đẫm lại để kích hoạt cây ra hoa.

Nhưng trong giai đoạn làm nghịch vụ nhiều diện tích sầu riêng ở xã cù lao Tân Phong đã bị ngập nước, gây thiệt hại nhiều cho nhà vườn.