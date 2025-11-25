Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 25/11/2025 17:23 GMT+7

TP.HCM thu hút quan tâm mạnh mẽ từ hàng loạt tập đoàn hàng đầu thế giới

Tường Thụy Thứ ba, ngày 25/11/2025 17:23 GMT+7
Sự kiện đối thoại cấp cao CEO 500 - TEA CONNECT tại TP.HCM chiều 25/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 cho thấy sức hút của TP.HCM trong mối quan tâm của các công ty toàn cầu.
Là một phần quan trọng của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, CEO 500 - TEA CONNECT được Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cùng sự góp mặt của các tập đoàn và công ty như: Sun Seven Stars, Foxconn FII, Huawei, Siemens và Hitachi. Các “tên tuổi” này mang đến những thế mạnh cốt lõi và bày tỏ kỳ vọng rõ ràng về cơ hội hợp tác tại TP.HCM và Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ngồi giữa, hàng đầu) tham dự CEO 500 - TEA CONNECT tại TP.HCM chiều 25/11. Ảnh: Ban tổ chức

Từ Mỹ, tập đoàn Sun Seven Stars của tỷ phú Bruno Wu định hướng phát triển các nền tảng tài chính số, tài sản số, truyền thông – giáo dục, kỳ vọng kết nối với TP.HCM trong các mô hình trung tâm tài chính – công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Quỹ George H. W. Bush của ông Neil Bush (con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush) chú trọng ngoại giao nhân dân, giáo dục và kết nối chính sách, mong muốn thúc đẩy các chương trình trao đổi, học bổng, diễn đàn lãnh đạo trẻ và mở rộng kết nối giữa giới hoạch định chính sách với doanh nghiệp Mỹ

Các tập đoàn châu Á mang đến phạm vi hợp tác rộng và thiên về công nghệ – công nghiệp. Tập đoàn Sunwah (Trung Quốc) của TS. Jonathan Choi tiếp tục tìm kiếm dự án về bất động sản, giáo dục, y tế, công nghệ và logistics gắn với phát triển đô thị thông minh.

Foxconn Industrial Internet (FII) thuộc ông lớn công nghệ toàn cầu Foxconn quan tâm mạnh đến chuỗi cung ứng điện tử, nhà máy thông minh, linh kiện xe điện (EV) và bán dẫn. FII đánh giá vùng TP.HCM – Đông Nam Bộ là địa bàn chiến lược cho sản xuất công nghệ cao.

Các đại biểu quốc tế và Việt Nam tại sự kiện đối thoại CEO 500 - TEA CONNECT tại TP.HCM chiều 25/11. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Huawei hướng vào hạ tầng số, 5G, AI, trung tâm dữ liệu và chính quyền số, kỳ vọng đồng hành cùng thành phố trong các dự án giao thông thông minh và năng lượng số.

Khối doanh nghiệp châu Âu và Singapore cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn. Schneider Electric mong muốn hợp tác phát triển lưới điện thông minh, tòa nhà – nhà máy tiết kiệm năng lượng và các hệ thống quản lý năng lượng cho trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp.

Siemens ASEAN (từ tập đoàn Siemens nổi tiếng của Đức) do TS. Phạm Thái Lai (gốc Việt) dẫn dắt đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giao thông đô thị, đường sắt, logistics và các giải pháp số hóa công nghiệp.

Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) quan tâm xử lý nước – nước thải, hạ tầng đô thị và giao thông công cộng, bày tỏ mong muốn tham gia các dự án nâng cấp đô thị bền vững.

Hikvision (Trung Quốc) mang đến các giải pháp trí tuệ nhân tạo, giám sát thông minh, đô thị an toàn, đề nghị triển khai các nền tảng quản trị hình ảnh thật (real-time).

Tập đoàn Nokia (Phần Lan) từng nổi tiếng toàn cầu về sản suất điện thoại di động đang định hướng hợp tác trong hạ tầng 5G, mạng thế hệ mới và IoT (Internet vạn vật) công nghiệp – logistics nhằm nâng cao năng lực kết nối của TP.HCM

Các tập đoàn quốc tế nói trên chia sẻ nhận định chung: TP.HCM là điểm đến chiến lược cho đầu tư công nghệ – công nghiệp – hạ tầng thế hệ mới. Đây là nơi họ có thể triển khai thử nghiệm mô hình mới, hình thành trung tâm R&D, mở rộng chuỗi cung ứng và đóng góp cho chiến lược “tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên số” của Việt Nam, gồm TP.HCM – đầu tàu kinh tế cả nước.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM đã sẵn sàng từ đất đai, nhân lực đến bộ máy, hạ tầng số

