Tại CinemaCon, hai nam diễn viên kì cựu Will Smith và Martin Lawrence bày tỏ sự phấn khích khi trở lại với loạt phim "Bad Boys". Mặc dù Smith đã xin lỗi vì không thể tham dự hội nghị ở Las Vegas, nhưng Lawrence đã nhanh chóng sửa lỗi cho anh ấy và nói rằng, họ hiện đang quay bộ phim thứ tư trong loạt phim, quá trình đã diễn ra được 4 tuần.

Bộ phim sắp tới, "Bad Boys 4", sẽ được đạo diễn bởi Adil El Arbi và Bilall Fallah, người cũng từng đạo diễn phần trước của loạt phim "Bad Boys for Life". Dàn diễn viên sẽ bao gồm các diễn viên kỳ cựu Paola Núnez, Vanessa Hudgens và Alexander Ludwig, cũng như Eric Dane từ "Euphoria". Kịch bản được viết bởi Chris Bremner.

Will Smith trở lại trong "Bad Boys 4"

Hai nam diễn viên kì cựu Will Smith và Martin Lawrence. (Ảnh: IT).

Đối với Smith, trở lại với vai Mike Lowrey trong loạt phim "Bad Boys" là cơ hội để thoát khỏi những tranh cãi xung quanh sự cố tát Chris Rock tại Oscar. Loạt phim theo chân Lowrey và đồng đội của anh là Marcus Burnett, do Lawrence thủ vai, khi họ truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm ở Miami, Mỹ.

CinemaCon tổ chức vào thời điểm ngành công nghiệp điện ảnh đang phục hồi sau đại dịch và trở lại mức trước đại dịch, với những bộ phim thành công như "Avatar: The Way of Water" và "The Super Mario Bros. Movie". Giám đốc điều hành Mitch Neuhauser đã nói trước khán giả, sau khi bài hát "I'm Still Standing" của Elton John kết thúc. Ông thừa nhận những thách thức mà ngành phải đối mặt và bày tỏ sự lạc quan về tương lai, ông nói rằng "cánh cửa của Covid-19 đã đóng lại".

Will Smith là diễn viên, nhà sản xuất, rapper và doanh nhân người Mỹ. Anh sinh ra tại Philadelphia vào ngày 25/9/1968 và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Will Smith bắt đầu sự nghiệp của mình là một rapper với tên gọi The Fresh Prince và đã phát hành một số album nổi tiếng trong thập niên 1980 và đầu những năm 1990.

Cặp đôi đã đạt thành công với loạt phim "Bad Boy". (Ảnh: IT).

Năm 1990, Smith bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "The Fresh Prince of Bel-Air". Từ đó, anh đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như "Men in Black", "Independence Day", "Ali", "The Pursuit of Happyness", "I Am Legend" và "Bad Boys".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Smith còn là một nhà sản xuất phim nổi tiếng và đã sản xuất một số bộ phim thành công như "The Karate Kid" và "Annie". Anh cũng là một doanh nhân thành công, sở hữu nhiều công ty sản xuất phim và âm nhạc.

Will Smith đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình, bao gồm 4 đề cử giải Oscar và giải Emmy. Anh giành được giải thưởng Oscar cho hạng mục diễn viên xuất sắc nhất vào năm 2022 với vai chính trong "King Richard".

Với thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, Will Smith được coi là một trong những ngôi sao lớn nhất và giàu có nhất Hollywood.