Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 06:06 GMT+7

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp có một ông nông dân chỉ trồng loại quả ngọt mát này mà thu 3 tỷ/năm

+ aA -
Vân Nguyễn Thứ sáu, ngày 08/08/2025 06:06 GMT+7
Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Tiền Giang) là một vùng đất ven biển. Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Nguyễn Phi Quân là nông dân ở xã Gò Công Đông (Đồng Tháp) vùng đất ven biển được hình thành từ sáp nhập xã Tân Thành và xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang cũ), chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Trồng dưa hấu ngon ngọt trên đất ven biển là "chuẩn bài Mai An Tiêm"

Xã mới này ở tỉnh Lâm Đồng trồng gấc kiểu gì mà quả treo quá trời, bán là hết

Ông Quân cho biết, trước đây, chủ yếu trồng dưa hấu theo phương pháp truyền thống. Mỗi năm trồng khoảng 3 vụ trên diện tích 1 ha, sử dụng giống phổ thông, kỹ thuật canh tác chưa được bài bản.

Nhận thấy phương pháp cũ không còn hiệu quả, ông đã tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân và Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức.

Khi được giới thiệu tham gia mô hình sản xuất dưa hấu theo hướng hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, ông đã mạnh dạn thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất.

Khâu chọn giống, ông ưu tiên sử dụng các giống F1 có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng khỏe và cho năng suất cao như Hắc Mỹ Nhân, AT103, AT109...

Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Việc chăm sóc cũng được áp dụng theo đúng kỹ thuật: Bón lót phân hữu cơ, bổ sung vôi cải tạo đất, sử dụng phân bón cân đối và hạn chế tối đa thuốc hóa học. Đặc biệt, ông sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, giúp giữ độ ẩm đồng đều, hạn chế rửa trôi dinh dưỡng, một vấn đề nan giải ở vùng đất cát ven biển.

Nhờ cách làm bài bản, năng suất dưa hấu đạt khoảng 35 tấn/ha/vụ. Với giá bán dao động từ 8.000 – 12.000 đồng/kg tùy loại, mỗi vụ ông có thể thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Nhờ vậy, ông đã tăng số vụ trồng từ 3 lên 4 vụ/năm, thu nhập ngày càng ổn định.

Nhờ cách làm bài bản, năng suất dưa hấu đạt khoảng 35 tấn/ha/vụ. Với giá bán dao động từ 8.000 – 12.000 đồng/kg tùy loại, mỗi vụ ông Quân có thể thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Ảnh: Vân Nguyễn
Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, ông Quân còn nhạy bén nhận thấy nhu cầu lớn của nông dân địa phương trong việc tìm kiếm vật tư nông nghiệp uy tín, chất lượng.

Sau khi hoàn thành lớp đào tạo kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, năm 2021 ông đã mở đại lý cung cấp giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV tại xã Gò Công Đông. Cửa hàng vật tư của ông hoạt động hiệu quả, doanh thu sau khi trừ chi phí đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Với kiến thức thực tiễn và tinh thần tận tâm, ông luôn tư vấn cho bà con sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, tránh lạm dụng hóa chất.

Mô hình này không chỉ giúp ông tăng thêm thu nhập mà còn tạo ra mối liên kết bền chặt giữa người trồng và người cung ứng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Trong quá trình sản xuất, ông Quân luôn chú trọng bảo vệ môi trường, cải thiện độ phì của đất và thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Vân Nguyễn

Tỷ phú nông dân hướng tới thương hiệu dưa hấu Gò Công Đông

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Trong quá trình sản xuất, ông Quân luôn chú trọng bảo vệ môi trường, cải thiện độ phì của đất và thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ông áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như bón phân hữu cơ, sử dụng nước tiết kiệm, cải tạo đất bằng phế phẩm nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác.

Ông chia sẻ: “Việc sử dụng phân hữu cơ không chỉ giúp cây trồng phát triển bền vững mà còn làm tăng độ tơi xốp của đất, cải thiện khả năng giữ nước, giữ phân.

Các phụ phẩm từ cây dưa như thân lá được xử lý, ủ đúng kỹ thuật giúp tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế nấm gây hại, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất”.

Đặc biệt, trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp tại Gò Công Đông, giải pháp tưới nhỏ giọt và canh tác hữu cơ của ông Quân được xem là hướng đi phù hợp, mang tính bền vững và nhân rộng được.

Kinh đô Nam Bình ở đất Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa ở Hà Nội, có nét tương đồng, An Dương Vương có thể là người Tày cổ

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông Quân còn tích cực hỗ trợ cộng đồng. Mỗi năm, ông tạo việc làm ổn định cho 10–20 lao động địa phương với mức thu nhập 6–7,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, ông còn thường xuyên giúp đỡ 5–10 hội viên nông dân khó khăn thông qua hình thức cho mượn vốn không tính lãi, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 60 triệu đồng/năm.

Ông bộc bạch: “Tôi làm được thì cũng muốn bà con mình làm được. Có kinh nghiệm, có mô hình hiệu quả thì nên chia sẻ để ai cũng có thể vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt hơn từ chính mảnh đất quê hương”.

Với những thành công bước đầu, ông Nguyễn Phi Quân đang ấp ủ ước mơ xây dựng thương hiệu “Dưa hấu Gò Công Đông”, một sản phẩm sạch, an toàn, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện đại.

Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự

“Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, có chứng nhận và có đầu ra ổn định sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người nông dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với nghề trồng dưa”, ông Quân chia sẻ thêm.

Ông Hồ Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, mô hình sản xuất của ông Nguyễn Phi Quân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần thay đổi tư duy canh tác, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

"Với sự năng động, trách nhiệm và tinh thần cầu tiến, ông là điển hình nông dân giỏi của tỉnh. người nông dân thời đại mới biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất", ông Hiệp nói.

Tham khảo thêm

Thứ rau ăn ngọt như mì chính mọc tốt um trong rừng gỗ quý ở Đồng Nai, chỉ bán rau mà ông nông dân là tỷ phú

Thứ rau ăn ngọt như mì chính mọc tốt um trong rừng gỗ quý ở Đồng Nai, chỉ bán rau mà ông nông dân là tỷ phú

Bỏ phố về quê, thanh niên phường Đông Gia Nghĩa là tỷ phú Lâm Đồng

Bỏ phố về quê, thanh niên phường Đông Gia Nghĩa là tỷ phú Lâm Đồng

Làng tỷ phú ở Tây Ninh: Mai vàng, thương hiệu của vùng Đồng Tháp Mười, Tây Ninh (Bài cuối)

Làng tỷ phú ở Tây Ninh: Mai vàng, thương hiệu của vùng Đồng Tháp Mười, Tây Ninh (Bài cuối)

65 tuổi vẫn khởi nghiệp nông nghiệp, một nông dân Quảng Trị 2 lần được đề cử tỷ phú nông dân

65 tuổi vẫn khởi nghiệp nông nghiệp, một nông dân Quảng Trị 2 lần được đề cử tỷ phú nông dân

Anh nông dân Gia Lai cải tiến máy cuộn rơm khiến cả làng phục lăn

Anh nông dân Gia Lai cải tiến máy cuộn rơm khiến cả làng phục lăn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời nhờ hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, nông dân ở tỉnh Tây Ninh (mới) không chỉ trồng sầu riêng thu tiền tỷ mà còn phát triển nông nghiệp bền vững trên đất khô cằn hay trũng thấp.

Mang giống cây "lạ" về vựa lúa của tỉnh Phú Thọ cũ trồng cách đây 14 năm, nay ông nông dân Phú Thọ nhàn tênh thu tiền

Nhà nông
Mang giống cây 'lạ' về vựa lúa của tỉnh Phú Thọ cũ trồng cách đây 14 năm, nay ông nông dân Phú Thọ nhàn tênh thu tiền

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nhà nông
Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Đọc thêm

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?
Xã hội

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?

Xã hội

Một nghiên cứu tại Anh thông tin, việc mặc áo ngực sai kích cỡ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn để lại nhiều hệ quả lâu dài cho sức khỏe, bao gồm đau lưng, trầy xước da và tư thế xấu.

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM) rồi 4 người đuổi đánh nhau, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 9/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, khiến một chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội.

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong
Tin tức

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục quốc tế về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên, Thành phố đang thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu này.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN là trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024/2025 và cuộc so tài trên sân Thiên Trường hứa hẹn mang tới màn trình diễn đẹp mắt của bóng đá tấn công.

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém
Kinh tế

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Kinh tế

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?
Tin tức

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?

Tin tức

Quyết định thu hồi toàn bộ hơn 5.600m² bán đảo hồ Đống Đa đã được ban hành hơn một tháng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu nhà hàng, quán cà phê nằm trên bán đảo này vẫn sáng đèn, phục vụ khách nhộn nhịp như chưa hề có thông báo thu hồi.

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép xây dựng cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là một thay đổi so với kế hoạch ban đầu, trước đó dự án được dự kiến thực hiện theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên
Doanh nghiệp

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên

Doanh nghiệp

Giữa vùng non cao lộng gió, nơi tầng mây thả trôi trên những rặng cây rì rào, Lâm Viên Hotel & Retreat hiện ra như một vần thơ dịu dàng giữa bức họa thiên nhiên kỳ vĩ. Nằm tựa lưng vào núi Cấm – đỉnh thiêng của vùng Bảy Núi huyền thoại – nơi đây không chỉ là chốn nghỉ chân, mà là cánh cửa mở vào một thế giới trong veo, nơi rừng biết nói, gió biết hát và mây biết dỗ dành những tâm hồn đang kiếm tìm an nhiên.

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp
Xã hội

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp

Xã hội

Chỉ trong 3 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 nghìn hồ sơ lao động đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cũng được làm tốt để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời khẳng định kiến nghị bồi thường của nhà trường là không có cơ sở pháp lý.

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp.

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường
Xã hội

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Xã hội

Chính quyền phường Lê Chân (Hải Phòng) đang xác minh, rà soát để có phương án hỗ trợ người đàn ông hơn 70 tuổi phải sống ở vỉa hè giữa trời nắng nóng.

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP.HCM sẽ khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

Chuyển động Sài Gòn

Sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, ngày 9/8, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã xin từ chức.

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập
Nhà nông

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Nhà nông

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại Lạng Sơn đang khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Trong 6 tháng đầu năm 2025 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận thêm 35 sản phẩm OCOP, lần đầu tiên nhóm hàng thủ công mỹ nghệ đã có sản phẩm được công nhận, đây là những động lực tích cực góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan của Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam.

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê
Nhà nông

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê

Nhà nông

Về Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), du khách đừng quên thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá đuối thơm ngon, đặc biệt là món cá đuối khô nướng chấm mắm me, sản vật Sa Huỳnh, đặc sản Quảng Ngãi, món khoái khẩu, bén vị, vạn người mê.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League

Thể thao

Chiều 8/8, tại Hội trường Công an TP.HCM, CLB Bóng đá Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt và xuất quân, chính thức bước vào hành trình chinh phục mùa giải 2025/2026.

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow
Thế giới

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow

Thế giới

Ngày 8/8, vùng Krasnodar Krai của Nga rung chuyển vì một chiến dịch đặc biệt táo bạo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), nhắm vào Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 90 của Nga. Đây là đơn vị từng tham chiến tại các mặt trận Kherson và Zaporizhzhia.

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh
Văn hóa - Giải trí

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ráp sân khấu "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" vào chiều 8/8, Đen Vâu mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang kín mít khi tập luyện cùng Hoàng Thùy Linh.

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?

Đông Tây - Kim Cổ

Bởi vì là võ công huyền môn chính tông, Toàn Chân tâm pháp của Toàn Chân giáo có một ưu điểm vượt trội khiến người tu luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma.

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng
Tin tức

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại quán karaoke ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền
Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền

Pháp luật

Khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Đà Nẵng, Tuyến rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và còng tay các con bạc.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada

Thể thao

Tại lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích khi quật ngã đối thủ hạng nặng nữ U21 Serbia với tỷ số 3-1. 13h chiều nay, Đặng Thị Hồng và các đồng đội sẽ tiếp tục đấu ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada.

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm

Chuyển động Sài Gòn

Du lịch đêm được kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của du khách khi đến các địa phương mới thuộc TP.HCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phước Hải, đặc khu Côn Đảo... Đóng góp của ngành du lịch vào kinh tế biển được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của siêu đô thị phía Nam

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?
Nhà đất

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?

Nhà đất

Ngôi nhà gỗ truyền thống Nhật Bản diện tích 136 m2 giữa khu vườn xanh mát mang đến không gian sống yên tĩnh, riêng tư, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và nội thất qua thiết kế tinh tế, ngập hương gỗ thơm.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G
Văn hóa - Giải trí

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G

Văn hóa - Giải trí

Tối nay (09/8), đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ đón của hàng vạn người hâm mộ.

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, giám đốc Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần bức xúc trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với cộng đồng LGBT.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ