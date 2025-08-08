Ông Nguyễn Phi Quân là nông dân ở xã Gò Công Đông (Đồng Tháp) vùng đất ven biển được hình thành từ sáp nhập xã Tân Thành và xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang cũ), chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Ông Quân cho biết, trước đây, chủ yếu trồng dưa hấu theo phương pháp truyền thống. Mỗi năm trồng khoảng 3 vụ trên diện tích 1 ha, sử dụng giống phổ thông, kỹ thuật canh tác chưa được bài bản.

Nhận thấy phương pháp cũ không còn hiệu quả, ông đã tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân và Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức.

Khi được giới thiệu tham gia mô hình sản xuất dưa hấu theo hướng hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, ông đã mạnh dạn thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất.

Khâu chọn giống, ông ưu tiên sử dụng các giống F1 có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng khỏe và cho năng suất cao như Hắc Mỹ Nhân, AT103, AT109...

Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Việc chăm sóc cũng được áp dụng theo đúng kỹ thuật: Bón lót phân hữu cơ, bổ sung vôi cải tạo đất, sử dụng phân bón cân đối và hạn chế tối đa thuốc hóa học. Đặc biệt, ông sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, giúp giữ độ ẩm đồng đều, hạn chế rửa trôi dinh dưỡng, một vấn đề nan giải ở vùng đất cát ven biển.



Nhờ cách làm bài bản, năng suất dưa hấu đạt khoảng 35 tấn/ha/vụ. Với giá bán dao động từ 8.000 – 12.000 đồng/kg tùy loại, mỗi vụ ông có thể thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Nhờ vậy, ông đã tăng số vụ trồng từ 3 lên 4 vụ/năm, thu nhập ngày càng ổn định.

Ảnh: Vân Nguyễn

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, ông Quân còn nhạy bén nhận thấy nhu cầu lớn của nông dân địa phương trong việc tìm kiếm vật tư nông nghiệp uy tín, chất lượng.

Sau khi hoàn thành lớp đào tạo kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, năm 2021 ông đã mở đại lý cung cấp giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV tại xã Gò Công Đông. Cửa hàng vật tư của ông hoạt động hiệu quả, doanh thu sau khi trừ chi phí đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Với kiến thức thực tiễn và tinh thần tận tâm, ông luôn tư vấn cho bà con sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, tránh lạm dụng hóa chất.

Mô hình này không chỉ giúp ông tăng thêm thu nhập mà còn tạo ra mối liên kết bền chặt giữa người trồng và người cung ứng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Trong quá trình sản xuất, ông Quân luôn chú trọng bảo vệ môi trường, cải thiện độ phì của đất và thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Vân Nguyễn

Tỷ phú nông dân hướng tới thương hiệu dưa hấu Gò Công Đông

Trong quá trình sản xuất, ông Quân luôn chú trọng bảo vệ môi trường, cải thiện độ phì của đất và thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ông áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như bón phân hữu cơ, sử dụng nước tiết kiệm, cải tạo đất bằng phế phẩm nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác.

Ông chia sẻ: “Việc sử dụng phân hữu cơ không chỉ giúp cây trồng phát triển bền vững mà còn làm tăng độ tơi xốp của đất, cải thiện khả năng giữ nước, giữ phân.

Các phụ phẩm từ cây dưa như thân lá được xử lý, ủ đúng kỹ thuật giúp tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế nấm gây hại, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất”.

Đặc biệt, trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp tại Gò Công Đông, giải pháp tưới nhỏ giọt và canh tác hữu cơ của ông Quân được xem là hướng đi phù hợp, mang tính bền vững và nhân rộng được.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông Quân còn tích cực hỗ trợ cộng đồng. Mỗi năm, ông tạo việc làm ổn định cho 10–20 lao động địa phương với mức thu nhập 6–7,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, ông còn thường xuyên giúp đỡ 5–10 hội viên nông dân khó khăn thông qua hình thức cho mượn vốn không tính lãi, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 60 triệu đồng/năm.

Ông bộc bạch: “Tôi làm được thì cũng muốn bà con mình làm được. Có kinh nghiệm, có mô hình hiệu quả thì nên chia sẻ để ai cũng có thể vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt hơn từ chính mảnh đất quê hương”.

Với những thành công bước đầu, ông Nguyễn Phi Quân đang ấp ủ ước mơ xây dựng thương hiệu “Dưa hấu Gò Công Đông”, một sản phẩm sạch, an toàn, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện đại.

“Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, có chứng nhận và có đầu ra ổn định sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người nông dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với nghề trồng dưa”, ông Quân chia sẻ thêm.

Ông Hồ Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, mô hình sản xuất của ông Nguyễn Phi Quân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần thay đổi tư duy canh tác, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

"Với sự năng động, trách nhiệm và tinh thần cầu tiến, ông là điển hình nông dân giỏi của tỉnh. người nông dân thời đại mới biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất", ông Hiệp nói.