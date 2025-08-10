Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên
Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.
Tối 10/8, trong cơn mưa lớn, người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ lưu thông trên đường Gò Dưa (hướng từ TP.HCM về Tây Ninh). Khi chuẩn bị lên cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình) thì người đàn ông này ngửi thấy mùi khét nên dừng phương tiện kiểm tra.
Khói và lửa bùng phát khu vực đầu xe sau đó lan nhanh vào khu vực buồng lái khiến người đàn ông này khó thể nên bung cửa thoát ra ngoài hô hoán.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH KV 2, Công an TP.HCM (PC07) đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Chỉ sau 5 phút ngọn lửa được khống chế.
Tại hiện trường đầu xe 7 chỗ bị cháy và hư hỏng nặng. Người điều khiển xe này cho biết, chiếc xe trên đã mua trên 5 năm, chưa gặp sự cố gì. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe chỉ có người điều khiển xe.
Sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, ngày 9/8, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã xin từ chức.