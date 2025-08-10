Khoảng 7 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tại khu nhà lán quây tôn cạnh nghĩa trang xóm Cầu, Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội đã xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt phối hợp cùng Công an phường, Điện lực khu vực và người dân để tiến hành dập tắt đám cháy.

Vụ cháy xảy ra vào lúc trời mưa to, trong khi đường vào nhỏ hẹp, dây điện chắp vá gây rò điện nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: M.H

Ông Phan Văn Thái (người dân trú tại khu nghĩa trang xóm Cầu, Tân Triều) cho biết, đám cháy bùng lên sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao. Ông Thái và những người dân tại đây đã hô hoán và gọi lực lượng cứu hoả và Công an phường đến xử lý vụ việc.

Theo một số người dân, đây là khu nhà kho chứa các thùng xốp để tái chế, nằm cạnh khu vực bãi rác thải tự phát.

Một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cho biết, vụ cháy xảy ra tại khu nhà quây tôn bên trong chứa các thùng xốp nên khi xảy ra cháy lan nhanh và khói đen bốc cao. Vụ cháy xảy ra vào lúc trời mưa to, trong khi đường vào nhỏ hẹp, dây điện chắp vá gây rò điện nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Ảnh: M.H

Tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.