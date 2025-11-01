Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Sơn La kiến nghị cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững vùng cao

Clip: Nông dân Sơn La kiến nghị có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững

Nông dân mong được hỗ trợ đổi mới giống cà phê và hạ tầng sản xuất

Trước thềm diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025”, nông dân Sơn La đã gửi gắm nhiều tâm tư, đề xuất, kiến nghị tới các cấp, các ngành với mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về cơ chế, chính sách và hạ tầng để phát triển nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Sơn La có 74 tổ chức Hội cấp xã, 2.173 chi hội với hơn 169.000 hội viên. Trong những năm qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất an toàn, hữu cơ, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, giúp hội viên thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa đồng bộ, nên quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản của bà con vẫn còn nhiều khó khăn.

Sơn La hiện có 74 tổ chức Hội cấp xã, 2.173 chi hội với hơn 169.000 hội viên. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khoáng Viên, xã Chiềng Mai (Sơn La) cho biết: Bản có hơn 100 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, thu nhập dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê. Thời gian qua, được các cấp, ngành quan tâm, bà con đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê, nhờ đó đời sống được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cây cà phê đã trồng nhiều năm nên đang dần thoái hóa, năng suất giảm.

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, ông Thủy mong muốn các bộ, ngành và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ giống cà phê mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện vùng cao.

Bên cạnh đó, ông đề nghị cần có chính sách hỗ trợ kỹ thuật canh tác bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn để người dân thuận tiện vận chuyển nông sản.

“Chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư đường giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất và mở rộng các lớp tập huấn giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp”, ông Thủy bày tỏ.

Theo ông Thủy, giá cà phê năm nay tăng lên mức 28.000 đồng/kg, cao hơn hẳn so với những năm trước, là tín hiệu tích cực giúp bà con phấn khởi và tin tưởng vào hướng đi mới. Tuy nhiên, để phát triển ổn định, người dân vẫn cần được hỗ trợ về vốn, giống và kỹ thuật canh tác.

Ông Lò Văn Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khoáng Viên, xã Chiềng Mai (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ vọng chính sách đặc thù cho nông dân vùng cao

Cùng chung trăn trở, bà Lèo Thị Kiên, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân bản Hài, phường Chiềng An (Sơn La) chia sẻ: Chi hội chúng tôi có 94 hội viên, hầu hết là đồng bào dân tộc Thái. Đất sản xuất hạn hẹp, điều kiện canh tác khó khăn, bà con chưa có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật.

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, tôi xin kiến nghị các cấp, ngành mở thêm nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, giúp hội viên biết áp dụng khoa học vào sản xuất. Đồng thời, mong được hỗ trợ cây, con giống phù hợp với điều kiện địa phương và đầu tư điện, nước tưới tiêu để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất”.

Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Kiên, việc được tiếp cận khoa học kỹ thuật và hạ tầng cơ bản sẽ giúp nông dân vùng cao như Chiềng An từng bước ổn định đời sống và vươn lên làm giàu từ chính đồng đất quê hương.

Với tinh thần đổi mới, cầu thị và lắng nghe, Diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chính sách thiết thực, tạo động lực để nông dân Sơn La nói riêng, nông dân cả nước nói chung vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.



Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 sẽ được đồng chủ trì bởi đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự kiến nội dung Diễn đàn sẽ tập trung vào tổng kết, đánh giá về 5 năm thực hiện các Nghị quyết lớn của Đảng và trao đổi thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, đặc biệt là chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.