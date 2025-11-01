Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN-Bộ trưởng Bộ NNMT Lắng nghe nông dân nói: Cầu nối để nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Đây là lần thứ 4 Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp thực hiện, so với các lần tổ chức trước, năm nay Diễn đàn có những đổi mới gì, thưa ông?

- Đời sống nông nghiệp – nông dân – nông thôn là sự vận động không ngừng nghỉ, bản thân mỗi chúng ta hôm nay đều đã là phiên bản mới so với chính mình của ngày hôm qua rồi. Chính vì vậy, Diễn đàn lần này sẽ mới từ nội dung đến cách thức tổ chức, triển khai, sẽ bài bản, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, ý nghĩa của Diễn đàn cũng đã thay đổi rất nhiều, khi đây là năm đầu tiên chúng ta thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc lắng nghe ý kiến của người dân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Diễn đàn lần này cũng chính là hành động thiết thực, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức “Tháng nghe dân nói”; Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường tổ chức lắng nghe, đối thoại với nông dân.

Là dịp để Hội Nông dân cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết, đánh giá về 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua Diễn đàn, hai đồng chí lãnh đạo sẽ trao đổi thông tin tới nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường; đặc biệt là chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới về xây dựng thể chế pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân theo các nội dung được nêu tại “Bộ tứ chiến lược”, gồm các Nghị quyết số 57 - NQ/TW, 59 - NQ/TW, 66 - NQ/TW và 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đất đai sẽ là một trong nhóm vấn đề được quan tâm, thảo luận tại Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025.

Bên cạnh đó, Diễn đàn còn là cơ hội để hai đồng chí tư lệnh ngành kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân và bà con nông dân về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và môi trường khi thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Một ý nghĩa lớn lao nữa: Diễn đàn là tiền đề để chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025). Đây cũng chính là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống Nông nghiệp và Môi trường (tiền thân là Bộ Canh nông trước đây, 14/11/1945- 14/11/2025).

Với tất cả những ý nghĩa đó, chúng tôi tin Diễn đàn lần này thực sự là sự kiện đáng được quan tâm, theo dõi và ủng hộ.

Năm nay Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói có chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới” – có thể hiểu là vai trò của nông dân luôn ở vị trí trung tâm đúng không, thưa ông?.

- Đây không chỉ là chủ đề mà còn là thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn lần này. Như chúng ta đã biết, kỷ nguyên mới là kỷ nguyên của chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh. Hơn lúc nào hết người nông dân cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, công nghệ và cơ chế để họ tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Nông dân ngày nay đã có nhiều thay đổi trong tư duy, nhận thức và hành động, nhưng đó mới chỉ là bộ phận nhỏ. Chúng tôi luôn mong muốn thông qua các sự kiện do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, nông dân, hội viên có thêm cơ hội tiếp cận sát hơn với các cấp ngành quản lý, xóa bỏ rào cản giữa lãnh đạo với người dân, truyền đi thông điệp: Trung ương Hội Nông dân và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ luôn là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống, đồng hành và dẫn dắt người nông dân hiện đại hóa sản xuất, nâng cao đời sống.

Nông dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang mới, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, cụ thể sử dụng máy bay không người lái (drone) trong trồng lúa.

Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực thiết lập và duy trì Diễn đàn như một hoạt động thường niên, tạo cầu nối hai chiều để người nông dân được chia sẻ tâm tư, kiến nghị, đề xuất; đồng thời lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Với kinh nghiệm nhiều lần tổ chức các diễn đàn lắng nghe cũng như Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, chúng tôi tin chắc rằng đây chính là kênh truyền thông hữu hiệu, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của người nông dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; qua đó thúc đẩy hiệu quả triển khai các chính sách về phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân chuyên nghiệp, nông thôn văn minh.

Ông có thể tiết lộ một số nội dung chính cũng như quy mô tổ chức của Diễn đàn năm nay?

- Chúng tôi đã tham mưu xây dựng nội dung của Diễn đàn theo các nhóm vấn đề, trong đó tập trung vào một số vấn đề đang “nóng” hiện nay, đó là:

Nhóm chủ đề về đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện việc phân cấp, phân quyền nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước về địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, khuyến nông, thú y, môi trường. Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nhóm chủ đề về thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học- công nghệ và chuyển đổi số, nhất là những công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề về truy xuất nguồn gốc và thị trường nông sản; các giải pháp khoa học, kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, kinh tế xanh, tuần hoàn trong nông nghiệp.

Nhóm chủ đề về khơi thông nguồn lực và tổ chức sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất bền vững như hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi. Các ý kiến quan tâm đến cơ chế, chính sách về vốn, tín dụng xanh, về đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã.

Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu thế bắt buộc, và chắc chắn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn năm nay.

Và cuối cùng nhóm chủ đề cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của bạn đọc, đó là đời sống người nông dân và xã hội nông thôn, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới; các đề xuất, góp ý về xây dựng Bộ tiêu chí “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế” để hướng tới mục tiêu “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới” như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra…

Dự kiến Diễn đàn sẽ đón khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành Đảng và Nhà nước; các Bộ ngành trung ương; lãnh đạo các địa phương; các doanh nghiệp, nhà khoa học và không thể thiếu “nhân vật chính” là những nông dân xuất sắc. Diễn đàn sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo điện tử danviet.vn cũng như các nền tảng số Youtube, TikTok, Facebook của báo NTNN/Dân Việt.

Với một khối lượng nội dung tương đối bao quát và toàn diện, việc tổ chức tiếp nhận cũng như sắp xếp các ý kiến đóng góp trao đổi đã được Báo NTNN/Dân Việt thực hiện như thế nào?

- Ngay từ lần đầu tiên tổ chức các diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ trưởng lắng nghe nông dân nói vào năm ngoái (2024) chúng tôi đã mở chuyên mục “Lắng nghe nông dân” trên báo điện tử Dân Việt. Đây là kênh chính thức tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị của các lãnh đạo Hội Nông dân các cấp, của hội viên nông dân cũng như các doanh nghiệp, các nhà khoa học và bạn đọc trong cả nước. Ngoài ra còn có các kênh khác như: gửi thư truyền thống, đóng góp qua kênh của Hội nông dân, qua email, Facebook, TikTok, Youtube….

Tính đến thời điểm này, thông qua các kênh truyền thông của Báo NTNN/Dân Việt chúng tôi đã nhận được khoảng 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam. Có nhiều ý kiến góp ý rất tâm huyết, chỉn chu. Thậm chí có những nông dân đã tham dự năm ngoái, cả những nông dân vừa tham dự Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Công thương Lắng nghe nông dân nói tháng trước, giờ lại tiếp tục “xung phong” tham gia tiếp vì “hay quá, thiết thực quá” và vì “nông dân còn rất nhiều vấn đề muốn trao đổi, tham vấn ý kiến và đóng góp với các tư lệnh ngành”.

Chính từ những kỳ vọng đó mà chúng tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn, làm sao để truyền tải hết được những tâm tư, thắc mắc cũng như tình cảm của nông dân; và cũng như nông dân, chúng tôi mong chờ các giải pháp cụ thể, rốt ráo sẽ đi vào cuộc sống ngay sau Diễn đàn.

Trước, trong và sau Diễn đàn, chuyên mục “Lắng nghe nông dân” trên báo điện tử Dân Việt sẽ luôn “mở cửa” để đón nhận các ý kiến của bạn đọc, hội viên nông dân trên khắp cả nước. Đây cũng chính là cơ sở để chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Trân trọng cảm ơn ông về những thông tin hữu ích này và chúc Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp!

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói là một hoạt động quan trọng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay trực tiếp tổ chức thực hiện.



Đến nay đã có 4 Diễn đàn được tổ chức gồm: Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lắng nghe nông dân nói (tháng 10/2024); Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lắng nghe nông dân nói (tháng 11/2024); Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói (tháng 10/2025) và Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói (tháng 11/2025).