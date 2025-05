Xoá nhà tạm, nhà dột nát: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Bộ Công an: Nhiều địa phương còn bỏ sót nhiều đối tượng xoá nhà tạm, nhà dột nát

Tại phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức sáng 11/5, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết: Bộ Công an đã vận động và triển khai xây dựng 4.444 căn nhà với kinh phí 283 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ là 645 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là sự đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an nhận thấy một số địa phương còn bỏ sót khá nhiều đối tượng. Đối tượng không phải hộ nghèo, cận nghèo, không đưa vào danh sách hỗ trợ mặc dù bà con rất khó khăn, có nhu cầu cần được hỗ trợ về nhà ở.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết một số địa phương còn bỏ sót khá nhiều đối tượng trong xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Do đó, Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ đạo có ý kiến với các địa phương tiếp tục rà soát trên tinh thần, chỉ đạo của Thủ tướng, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Bộ Công an sẵn sàng huy động, phân công lực lượng, hỗ trợ các địa phương thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, xử lý những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu thi đua đã đề ra” - Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Địa phương tùy điều kiện sẽ quyết định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát

Tại phiên họp Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay, liên quan đến nhà ở cho người có công, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã cùng các địa phương rà soát và làm rõ được các yêu cầu cũng như đối tượng, mức hỗ trợ.

Trên cơ sở đó, Bộ đã báo cáo Thủ tướng và đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn tài chính. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tách ra để báo cáo Quốc hội sớm có nguồn để địa phương triển khai chương trình này.

Về đề xuất sửa đổi Thông tư liên quan đến mức hỗ trợ, theo phân công, các nguồn hỗ trợ của Trung ương thì do Trung ương hỗ trợ, nguồn của địa phương do địa phương hướng dẫn, nguồn của Mặt trận Tổ quốc thì do Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn.

Niềm vui của hộ nghèo ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai khi được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ảnh: V.C - Báo Gia Lai

Vừa qua, Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn mức hỗ trợ theo Quyết định 90 của Thủ tướng, tức là mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nguồn từ ngân sách Trung ương, trên cơ sở đó Bộ đã ban hành Thông tư phù hợp với Quyết định.

Thông tư trên cũng nêu tùy điều kiện, thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, địa phương sẽ quyết định mức hỗ trợ trên ngân sách địa phương để góp phần nâng cao chất lượng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các nguồn.

Tại Phiên họp thứ nhất, Thủ tướng cũng đã có quyết định mức hỗ trợ đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mức xây mới là 60 triệu đồng, sửa chữa là 30 triệu đồng. Nguồn tăng thêm này cũng được xác định là vận động thêm xã hội hóa để bảo đảm nguồn vốn trên.

Phản hồi ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho hay, nhà ở cho người có công thì không vướng, chỉ vướng là chưa có nguồn tiền, đồng thời đặt câu hỏi: Chủ trương có cho phép ứng tiền hay không?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết: Hiện các địa phương đang thực hiện mức 60 triệu đồng cho xây mới và 30 triệu đồng cho sửa chữa.

Nghị quyết 111 và 88 của Quốc hội đã cho phép tất cả 3 chương trình này có thể điều chỉnh từ nguồn này sang nguồn khác, từ công việc này sang công việc khác. Thủ tướng cũng đã có quyết định 90, do đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Bộ Xây dựng căn cứ các quy định, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương chủ động điều chỉnh trong tổng số nguồn kinh phí của 3 chương trình thì các địa phương sẽ làm được.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể về đất đai cho các địa phương yên tâm thực hiện.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hỗ trợ thêm cho các địa phương khó khăn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết: Vướng mắc về đất đai đã được tháo gỡ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể về đất đai cho các địa phương yên tâm thực hiện.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết: Một số địa phương gặp khó khăn trong huy động nguồn lực khi nâng mức từ 40 triệu lên 60 triệu đồng. Đơn cử, ở tỉnh Hà Giang, vì còn khoảng 7.100 căn nên ít nhất phải bổ sung thêm 120 tỷ đồng. "Đây là con số lớn, rất khó khăn với Hà Giang. Một số địa phương khác còn hơn 2.000 căn cũng là số lượng nhiều".

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chương trình này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chưa phân bổ nguồn lực thì khẩn trương phân bổ nguồn lực. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động huy động nguồn lực để bổ sung thêm; chủ động lồng ghép dự án năm với 2 đề án còn lại để cân đối nguồn lực và theo dõi bổ sung, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương điều chỉnh kế hoạch, nếu với tốc độ này nếu quyết tâm thì có thể hoàn thành trước ngày 2/9.

Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo các địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 2/9. Cùng với đó, cân đối, hỗ trợ thêm cho các địa phương khó khăn như tỉnh Hà Giang.

Song song đó là tổng hợp chung 3 chương trình về số lượng trong một tỉnh. “Ví dụ như Sơn La cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng chương trình giảm nghèo số lượng còn lại rất lớn. Hay như Hà Giang, Quảng Nam nhìn vào số lượng tổng thể của cả 3 chương trình sẽ có bức tranh tổng thể hơn và có hướng giải quyết cụ thể hơn”- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nói.

Linh hoạt nguồn vốn, kịp thời giải quyết khó khăn các địa phương

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết: Về tình hình triển khai nhiệm vụ của ngành trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các ngân hàng thực hiện cam kết ủng hộ 220 tỷ đồng. Tổng số tiền các ngân hàng đã chuyển hiện nay khoảng 154 tỷ đồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà phát biểu tại tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về chương trình phát động của Thủ tướng vào tháng 10/2024 với quy mô 1.000 tỷ đồng, theo báo cáo của các ngân hàng, đến nay chuyển được 715 tỷ đồng cho các địa phương theo phương án phân bổ tại Công văn số 5935 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước đây. Số chưa chuyển là 285 tỷ đồng.

Sau chương trình phát động ngày 05/10/2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục vận động các tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung gần 120 tỷ đồng cho các địa phương. Theo báo cáo trung tâm đã nêu, ngành ngân hàng đã đóng góp gần 1.350 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 972 tỷ đồng. Số tiền còn lại, tất cả ngân hàng đều sẵn sàng, chờ chỉ dẫn tiếp nhận để hoàn thành nốt việc giải ngân.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước có 2 kiến nghị, đề xuất:

Thứ nhất, việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, theo đề nghị của cơ quan thường trực, rất mong Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm có hướng dẫn đối với ACB và TechcomBank có địa chỉ mới (thay Đắk Lắk) để ngân hàng hoàn thành việc chuyển tiền cho chương trình.

Thứ hai, các tỉnh chưa nhận được kinh phí hỗ trợ (Hòa Bình, Sóc Trăng), đề nghị các tỉnh khẩn trương phối hợp với các ngân hàng để các ngân hàng giải ngân nốt số tiền cam kết.

Liên quan đến ghi nhận khoản chi hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, là khoản chi chưa được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị, không chỉ hộ nghèo mà hộ cận nghèo cũng là đối tượng được hưởng chính sách này.

Ngân hàng Nhà nước mong Bộ Tài chính sớm có ý kiến hướng dẫn bổ sung đối tượng hộ cận nghèo là đối tượng được thụ hưởng chương trình để khi các ngân hàng chuyển tiền được tính vào chi phí hợp lý, bảo đảm cho việc hỗ trợ chương trình được ý nghĩa.

Phản hồi ý kiến trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: Liên quan đến việc tiếp tục bố trí kinh phí cho một số địa phương, Bộ Tài chính đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân bổ và điều chuyển nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình xoá tạm, xoá dột nát cả nước. Trong đó đã phân bổ thêm 509,7 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi từ ngân sách Trung ương bố trí cho các địa phương.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện điều chuyển trên 1.020 nghìn tỷ đồng chưa sử dụng hết và tiết kiệm của 28 địa phương cho 16 địa phương thiếu nguồn; phân bổ gần 1.000 tỷ đồng tiết kiệm của 8 địa phương cho 15 địa phương còn thiếu nguồn kinh phí.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ Quyết định dự toán chi bổ sung kinh phí đảm bảo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung hỗ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bộ Tài chính thống nhất, ủng hộ với quan điểm cho các địa phương linh hoạt điều chỉnh nguồn vốn, tạm ứng từ các nguồn khác để thực hiện. Nếu được sự đồng ý của Chính phủ thì Bộ Tài chính sẽ sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện tại các địa phương.

Liên quan đến kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp thu và sẽ phối hợp chỉ đạo giải quyết nhanh chóng các vấn đề về chính sách thuế cũng như các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với các đối tượng xây dựng nhà cho hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh.

“ Hiện nay, chỉ còn 9 địa phương báo cáo thiếu nguồn kinh phí do nhu cầu thực tế cao hơn so với dự kiến ban đầu. Bộ Tài chính sẽ gửi văn bản phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để tiếp tục triển khai, xác nhận hiện trang để triển khai. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời giải quyết khó khăn các địa phương này. Như vậy, về nguồn lực hỗ trợ, chúng ta cơ bản đã chủ động và không gặp vướng mắc lớn” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói.