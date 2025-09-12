Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Tối 12/9, Thượng tá Đặng Thái Huyền, đạo diễn phim Mưa đỏ cho biết, chị đã đọc và lắng nghe tất cả thông tin từ các bài báo, đường link, bình luận mà khán giả gửi về.

“Bài khen có thể tôi chưa kịp xem, nhưng chê trách thì hoặc tôi đọc ngay, hoặc đọc sau, và luôn tự nhắc bản thân nên đọc để rút kinh nghiệm. Mình chưa hoàn thiện ở đâu thì phim sau sẽ khắc phục”, nữ đạo diễn bày tỏ.

Một cựu chiến binh đi xem Mưa đỏ. Ảnh: Đặng Thái Huyền

Chia sẻ về định hướng làm phim lịch sử – chiến tranh cách mạng, Đặng Thái Huyền khẳng định không thể ôm trọn toàn bộ lịch sử lên phim hay có thể gặp gỡ hết tất cả các nhân chứng như nhiều khán giả mong muốn. “Ai đổ xương máu vì đất nước, với tôi đều là anh hùng. Nhưng tôi phải chọn lọc những điều mình có thể gửi gắm trên phim. Điều quan trọng là khán giả sau khi xem sẽ được truyền cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử, thấy yêu ông cha, yêu đất nước và trân quý hòa bình - như vậy là tôi hạnh phúc rồi”, nữ đạo diễn nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa phim truyện và phim tài liệu. Với phim tài liệu, nếu sai, thiếu hay lệch lịch sử, tôi sẽ phải giải trình nghiêm ngặt với hội đồng duyệt các cấp. “Chưa cần khán giả lên tiếng, tôi cũng sẽ phải làm mấy trang tường trình duyệt các cấp, nặng thì mất sao ngay. Nên mọi người yên tâm”, chị chia sẻ.

Khép lại, Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm và bày tỏ rằng chị luôn sẵn sàng tiếp thu mọi góp ý để hoàn thiện bản thân, cũng như những tác phẩm tiếp theo.



Đạo diễn Đặng Thái Huyền (trái) tại Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận gay gắt xoay quanh bộ phim Mưa đỏ. Một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm không khắc họa đúng sự thật lịch sử. Họ nhận định phim có nhiều yếu tố hư cấu, thậm chí một số tình tiết bị cho là không xảy ra ngoài đời thực.

Đáng chú ý, chi tiết trong phim về việc chiến sĩ Hải bị phía Việt Nam Cộng Hòa tra tấn bằng cách thiêu sống đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Một số cựu chiến binh lên tiếng khẳng định hành động này không hề xảy ra tại trận chiến lịch sử 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, và việc đưa vào phim có thể gây ra những sai lệch về lịch sử.

Trước đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền từng nhấn mạnh rằng, Mưa đỏ là một câu chuyện hư cấu được xây dựng trên nền tảng của sự kiện lịch sử, chứ không phải phim tái hiện hoàn toàn sự thật. Chị khẳng định tất cả các nhân vật trong phim đều không có thật ngoài đời và kịch bản được sáng tạo dựa trên tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai.

Đặng Thái Huyền cũng cho biết chính nhà văn Chu Lai đã xác nhận bộ phim giữ đúng tinh thần của tác phẩm văn học. Tuy nhiên, nữ đạo diễn thừa nhận không thể chuyển tải toàn bộ nội dung đồ sộ của tiểu thuyết Mưa đỏ lên màn ảnh, vì điều đó có thể khiến khán giả “không chịu đựng nổi”.

Dù vấp phải nhiều tranh cãi, đạo diễn vẫn bày tỏ mong muốn khán giả đón nhận Mưa đỏ như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử, hơn là một phim tái hiện nguyên vẹn sự thật lịch sử.

Doanh thu "Mưa đỏ" là bao nhiêu?

Tính đến 21h30 ngày 12/9, Mưa đỏ đã cán mốc 617 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam, hiện đang bộ phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Không chỉ vậy, tác phẩm còn lập kỷ lục khi đạt mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày công chiếu, nhanh gấp hơn hai lần so với Mai của Trấn Thành – bộ phim phải mất 41 ngày mới chạm tới thành tích này.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.