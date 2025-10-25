Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Xúc động bàn chân bị chai sạn của “hotgirl” bóng đá Hoàng Thị Loan

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:10 GMT+7
Hình ảnh đôi bàn chân chai sạn của hậu vệ Hoàng Thị Loan khiến người hâm mộ xúc động, minh chứng cho nghị lực và hy sinh thầm lặng của các cô gái ĐT nữ Việt Nam.
Xúc động bàn chân bị chai sạn của Hoàng Thị Loan

Hình ảnh đôi bàn chân chai sạn của hậu vệ Hoàng Thị Loan vừa được cô chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến đông đảo người hâm mộ xúc động. Sau 17 năm gắn bó với trái bóng, đôi chân của “hoa khôi” ĐT nữ Việt Nam nay đã in hằn những vết chai, như minh chứng sống động cho hành trình gian khổ mà cô và đồng đội đã trải qua để mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà.

Trong dòng trạng thái ngắn gọn, Hoàng Thị Loan viết: “Nhìn đi nhìn lại đã được 17 năm gắn bó với trái bóng, và giờ lãi được bàn chân chai vàng”.

Bàn chân bị chai sạn sau 17 năm đi đá bóng của hậu vệ Hoàng Thị Loan

Dưới phần bình luận, hàng nghìn người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục. “Người ta có bàn tay vàng, còn Loan có bàn chân vàng thật sự”, một tài khoản chia sẻ. Có người còn nói vui: “Bàn chân không tương thích với khuôn mặt”, bởi Loan vốn nổi tiếng là một trong những nữ cầu thủ xinh đẹp nhất của ĐT nữ Việt Nam.

Đôi bàn chân ấy là minh chứng cho nghị lực phi thường của các cô gái đá bóng, những người âm thầm chịu đựng nắng gió, chấn thương và mất mát tuổi xuân để đổi lấy những tấm huy chương vàng danh giá.

ĐT nữ Việt Nam hiện đang giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games (từ 2017) và tổng cộng 8 lần bước lên ngôi cao nhất khu vực, đồng thời từng viết nên kỳ tích khi giành vé dự World Cup nữ 2023 tại New Zealand.

Trước đó, hồi tháng 9, Hoàng Thị Loan từng đăng ảnh gương mặt bầm tím sau một pha va chạm ở Giải nữ vô địch quốc gia 2025. Cô hóm hỉnh viết: “Trời nắng gắt không làm tinh thần tôi xuống được, chỉ có thể làm nhan sắc tôi xuống thôi”.

Hiện Hoàng Thị Loan cùng ĐT nữ Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan. Đôi bàn chân chai sạn ấy, dù thô ráp, vẫn là biểu tượng đẹp nhất cho tình yêu và lòng kiên cường của người phụ nữ Việt trên sân cỏ.

